Jornalista da Globo projeta primeiro acerto de BAP no Flamengo: ‘Ponto de virada’

Presidente eleito do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista pode tirar um dirigente de um gigante da Série A a partir de 2025. Segundo o "ge", o novo mandatário do clube quer a contratação de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. Para o comentarista Marcelo Raed, da Globo, a possível mudança seria um acerto de BAP.

continua após a publicidade

➡️ Nova diretoria: Flamengo faz proposta para tirar dirigente do Palmeiras

- O JP Sampaio, para mim, seria o primeiro acerto dessa nova diretoria. É com certeza, disparado, o mais capacitado gestor de futebol de base do país, com o pensamento muito na frente de muitos outros. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse seria o principal acerto desse novo início de trabalho - disse Raed no programa "Tá na Área".

- O Flamengo da última gestão esvaziou um pouco as categorias de base, entendeu que os jogadores da base só serviam para lucro financeiro e não para retorno esportivo. Foram poucos os que deram certo no profissional e poucos tiveram o espaço de desenvolvimento correto. O JP Sampaio chegaria para suprir essa lacuna, porque a base do Flamengo perdeu força nos últimos anos. A revelação não está no mesmo nível de quando começou a gestão do Landim. Pode ser um ponto importante de virada de gestão - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carreira de JP Sampaio, alvo do Flamengo

No Palmeiras desde 2015, João Paulo Sampaio é responsável pela revelação de grandes nomes das divisões de base do Alviverde, como Endrick e Estevão. No total, o profissional acumula mais de 200 títulos nas categorias inferiores do clube paulista. No futebol brasileiro, o coordenador também trabalhou no Vitória.