Vasco x Brasília: onde assistir e horário da partida pelo NBB

O Vasco recebe o Brasília, nesta quinta-feira (12), às 19h30m (de Brasília), no ginásio

de São Januário, pelo CAIXA NBB 2024/2025. A partida tem transmissão do SporTV

e do NBB Basquetpass.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vasco x Brasília reúne dois clubes em bom momento no Novo Basquete Brasil (NBB). É

confronto direto entre o quarto e o quinto colocados e vale vaga na Copa Super 8, torneio que

reunirá os oito melhores times do primeiro turno. O vencedor do duelo garante vaga na

competição, uma vez que Pinheiros, São Paulo, União Corinthians e São José, equipes

com possibilidades de figurar entre as oito primeiras, ainda se enfrentarão e somente duas

deles poderão alcançar a marca de 10 vitórias.

O Brasília (de azul) é um dos destaques da temporada do NBB (Foto: Divulgação/Beto Miller)

O Vasco é o atual quinto colocado do NBB, com 64.3% de aproveitamento. A equipe treinada por Léo Figueiró completou a quarta vitória seguida, ao superar o líder do

campeonato, o Minas Tênis, por 81 a 64, na última segunda-feira (10), em São Januário. A vitória do

cruz-maltino encerrou a sequência de 12 triunfos da equipe mineira. E foi a nona

vitória do clube carioca em 14 jogos disputados.

Apesar da derrota para o Flamengo no último sábado (6), por 90 a 84, o Brasília Basquete vive

bom momento na temporada do NBB. Com nove vitórias nos últimos dez jogos, a equipe de

André Barbosa ocupa o quarto lugar, com 69% de aproveitamento. O destaque do time é

o ala/armador Anton Cook, que chegou ao clube nesta temporada. O

norte-americano é o líder do campeonato em média de pontos, cerca de 19 por jogo.

No duelo contra o Flamengo, o atleta de 29 anos anotou 28 pontos.

Os detalhes de Vasco x Brasília pelo NBB

Ficha técnica ✅

Vasco x Brasília - NBB

🗓 Data: 12 de dezembro de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 19h30m (de Brasília)

🌎 Local: ginásio de São Januário

📺 Onde assistir: SporTV e NBB BasquetPass.