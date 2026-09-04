Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'

Uma cena incomum pôde ser vista durante o segundo treino livre do Grande Prêmio da Itália. Nesta sexta-feira (4), Kimi Antonelli foi atrapalhado por Gabriel Bortoleto e acabou descontando a raiva pelo rádio. Apesar disso, o jovem italiano conseguiu marcar o terceiro melhor tempo da sessão, enquanto o brasileiro terminou em 15º.

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O episódio aconteceu ainda na primeira parte da atividade em Monza. Com pneus macios, Antonelli estava no último setor, na região da Parabólica, quando encontrou Bortoleto em baixa velocidade à sua frente. O impedimento irritou o jovem italiano, que chegou a chamar o piloto da Audi de "idiota".

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— Que idiota. Que absoluto idiota. Vou para os boxes — disparou Kimi Antonelli pelo rádio para seu engenheiro na garagem da Mercedes.

Como prometido, Kimi desacelerou e decidiu voltar aos boxes, desperdiçando sua primeira oportunidade com pneus macios. Não demorou, porém, para que o líder do Mundial de Pilotos se recuperasse. Na tentativa seguinte, o italiano superou o tempo de George Russell e assumiu a liderança, com 1m22s700.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, teve dificuldades para subir na tabela durante a segunda atividade em Monza. Embora tenha começado bem, o desempenho do brasileiro caiu ao longo da sessão, enquanto os adversários melhoravam suas marcas. Nos minutos finais, precisou ainda abandonar a atividade após relatar um problema no motor.

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Gabriel Bortoleto na classificação sprint do GP da Holanda de Fórmula 1 (Foto: John Thys/AFP)

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