Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'

Incidente entre os jovens pilotos aconteceu na segunda atividade desta sexta-feira (4)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:25
Favorite o Lance! no Google
Kimi Antonelli vence o GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)
Kimi Antonelli após vitória no GP do Japão da F1 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Uma cena incomum pôde ser vista durante o segundo treino livre do Grande Prêmio da Itália. Nesta sexta-feira (4), Kimi Antonelli foi atrapalhado por Gabriel Bortoleto e acabou descontando a raiva pelo rádio. Apesar disso, o jovem italiano conseguiu marcar o terceiro melhor tempo da sessão, enquanto o brasileiro terminou em 15º.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

O episódio aconteceu ainda na primeira parte da atividade em Monza. Com pneus macios, Antonelli estava no último setor, na região da Parabólica, quando encontrou Bortoleto em baixa velocidade à sua frente. O impedimento irritou o jovem italiano, que chegou a chamar o piloto da Audi de "idiota".

continua após a publicidade

— Que idiota. Que absoluto idiota. Vou para os boxes — disparou Kimi Antonelli pelo rádio para seu engenheiro na garagem da Mercedes.

Como prometido, Kimi desacelerou e decidiu voltar aos boxes, desperdiçando sua primeira oportunidade com pneus macios. Não demorou, porém, para que o líder do Mundial de Pilotos se recuperasse. Na tentativa seguinte, o italiano superou o tempo de George Russell e assumiu a liderança, com 1m22s700.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, teve dificuldades para subir na tabela durante a segunda atividade em Monza. Embora tenha começado bem, o desempenho do brasileiro caiu ao longo da sessão, enquanto os adversários melhoravam suas marcas. Nos minutos finais, precisou ainda abandonar a atividade após relatar um problema no motor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto no carro da Audi com uma roda gigante ao fundo no GP da Holanda de F1
Gabriel Bortoleto na classificação sprint do GP da Holanda de Fórmula 1 (Foto: John Thys/AFP)

🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Há 2 minutos
Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026

Fórmula 1

Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

Há 3 horas
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Fora de Campo

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Há 4 horas
Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025

Fórmula 1

F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Há 5 horas
Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

Há 7 horas
Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Há 10 horas
Mais LANCE!
De boné, Max Verstappen coça o queixo durante coletiva de imprensa no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1

F1: Verstappen vê Red Bull sem chance de 'milagre' no GP da Itália

Lando Norris posa com carro da LN4 Fusion, equipe da Fórmula 1

'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1

Franquia Carros, da Pixar, celebra 20 anos desde a estreia (Foto: Reprodução / F1 Media)

Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1

Bortoleto assina capacete em Monza

Bortoleto revisita início da carreira durante passagem pela Itália

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

F1: Gabriel Bortoleto admite desvantagem em GP da Itália

Grid de largada do GP da Inglaterra, com Charles Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, na F1 2026

Kimi Antonelli disputa com Ferrari torcida da F1 no GP da Itália

Comentarista da F1, Ralf Schumacher em transmissão da Sky Sports

Após acidente, Schumacher passará por cirurgia e mira retorno à F1

Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Dupla de Max Verstappen na F1 2026 é substituída no GP da Itália

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Galvão Bueno Luis Roberto

Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

O brasileiro Emerson Fittipaldi abre o grupo dos bicampeões, tendo vencido nos anos de 1972 e 1974

GP da Itália marcou primeiro título do Brasil na história da Fórmula 1