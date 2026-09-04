Final da Diamond League: veja formato, programação e atletas
O brasileiro Alison dos Santos disputa o título da principal liga de atletismo do mundo
As principais estrelas do atletismo mundial se reúnem em Bruxelas, na Bélgica, para a final da Diamond League. Após as 14 etapas ao longo da temporada, os campeões de 2026 serão conhecidos entre esta sexta-feira (4) e sábado (5). O brasileiro Alison dos Santos, recordista mundial dos 400 metros com barreiras, é um dos principais destaques do evento.
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Como funciona a final da Diamond League
A pontuação somada pelos atletas ao longo das etapas classificatórias define a classificação para a final. Os oito primeiros colocados de cada prova somam pontos de 1 a 8, ou seja: o primeiro colocado soma oito pontos, o segundo soma sete, e assim por diante.
Atualmente, o programa da Diamond League inclui 16 provas, englobando pista e campo nos dois gêneros, e o número de classificados para a final varia de acordo com a disputa. Nas corridas de 100m a 800m, são oito finalistas, enquanto nos 1500m, 5000m e 3000m com obstáculos, os dez melhores disputam o título do ano. Para as provas de campo, apenas os seis melhores do ranking garantem lugar na final.
Apesar de o sistema de pontuação contar para a classificação à final, os resultados da temporada não valem na definição do título. Os campeões são definidos apenas pelo desempenho na última prova, o que faz com que os atletas precisem entregar tudo de si na hora da decisão.
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Brasileiros na final da Diamond League 2026
O Brasil classificou três atletas para a final da Diamond League 2026. O grande destaque é Alison dos Santos, que estabeleceu o novo recorde dos 400m com barreiras na etapa de Zurique, no dia 27 de agosto, ao correr para 45s80. Se Piu naturalmente já figurava como favorito ao título da temporada, o caminho ficou ainda mais favorável ao brasileiro com a desistência de seu principal rival, o norueguês Karsten Warholm.
Além de Alison, o Brasil também terá a presença de Matheus Lima entre os finalistas dos 400m com barreiras. O atleta de 23 anos vive grande fase e terminou em terceiro lugar na fase de classificação, com seis corridas abaixo dos 48 segundos na temporada. Na etapa da Silésia, Matheus correu para 47s26, sua melhor marca pessoal, e fez dobradinha no pódio com Piu.
Por fim, Almir Júnior será o representante do país no salto triplo. Completando 33 anos nesta sexta-feira (4), saltou acima dos 17 metros na etapa de Doha da Diamond League. Sua melhor marca da temporada não veio na liga, mas no Pan-Americano de Atletismo, em junho, quando atingiu 17,24m.
Destaques em busca do título
Além dos atletas brasileiros, há muitas estrelas do atletismo para acompanhar nos dois dias de final da Diamond League. Um deles é o sueco Mondo Duplantis, que busca o sexto título consecutivo no salto com vara. Recordista mundial com marca de 6,31m, ele tem visto a ascensão de um novo rival, o grego Manolo Karalis. O desafiante tem diminuído a distância para as marcas do sueco, chegando a atingir 6,20m na última etapa.
Entre as mulheres, a norte-americana Masai Russell, recordista mundial dos 100m com barreiras, é um dos grandes destaques. Na etapa de Zurique, ela correu para 12,09 segundos e quebrou o recorde que pertencia à nigeriana Tobi Amusan desde 2022. Atual campeã olímpica da prova, Russell se tornou a primeira mulher a correr abaixo dos 12,10 segundos.
Programação da final da Diamond League
A final da Diamond League será disputada em dois dias. Os três brasileiros entram em cena apenas neste sábado (5), e os 400m com barreiras, prova de Alison dos Santos, encerra a programação. Veja abaixo o cronograma completo.
4 de setembro (sexta-feira)
13h30 – Arremesso de peso feminino
13h38 – Salto em distância masculino
13h49 – Lançamento de disco feminino
14h59 – Salto com vara masculino
15h04 – 400 m com barreiras feminino
15h09 – Salto em altura masculino
15h14 – 100 m masculino
15h23 – 3000 m com obstáculos feminino
15h37 – Lançamento de disco masculino
15h42 – 800 m masculino
15h48 – Salto triplo feminino
15h55 – 110 m com barreiras masculino
16h03 – 5000 m feminino
16h26 – 1500 m masculino
16h41 – 200 m feminino
16h52 – 400 m masculino
5 de setembro (sábado)
13h08 – Lançamento de dardo feminino
13h28 – Arremesso de peso masculino
14h23 – Salto triplo masculino
14h58 – Salto com vara feminino
15h04 – 400 m feminino
15h10 – Salto em altura feminino
15h14 – 100 m feminino
15h22 – 5000 m masculino
15h40 – Lançamento de dardo masculino
15h44 – 200 m masculino
15h48 – Salto em distância feminino
15h55 – 1500 m feminino
16h10 – 100 m com barreiras feminino
16h20 – 3000 m com obstáculos masculino
16h39 – 800 m feminino
16h52 – 400 m com barreiras masculino
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