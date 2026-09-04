Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (4) às atividades do GP da Itália 2026. A etapa é disputada no Circuito de Monza, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima segunda etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Lewis Hamilton e George Russell fecharam o pódio da primeira sessão em Monza.

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Confira o resultado final

Posição Piloto Tempo 1 Charles Leclerc 1:23.003 2 Lewis Hamilton +0.173 3 George Russell Out Lap 4 Liam Lawson +0.425 5 Kimi Antonelli Out Lap 6 Lando Norris Out Lap 7 Arvid Lindblad +0.794 8 Gabriel Bortoleto +0.998 9 Franco Colapinto +1.020 10 Paul Aron +1.169 11 Oscar Piastri +1.176 12 Yuki Tsunoda +1.563 13 Nico Hülkenberg +1.618 14 Oliver Bearman +1.638 15 Isack Hadjar +1.732 16 Carlos Sainz +1.819 17 Max Verstappen +1.865 18 Fernando Alonso +2.772 19 Esteban Ocon +2.844 20 Valtteri Bottas +2.976 21 Lance Stroll +3.058 22 Pierre Gasly +6.914

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado!

Muitos erros dos pilotos, que saem do circuito em diferentes curvas

De macios, Bortoleto sobe para 8ª colocação

Últimos 10 minutos de treino livre

Hamilton melhora tempo e fica a 1 décimo de Leclerc

Leclerc assume a sessão, com Russell e Hamilton na sequência

Faltam 20 minutos para o fim

Tempos parecidos dos pilotos da Audi: Bortoleto em 11º, e Hulkenberg em 12º

Os carros voltam à pista para terminar o treino com 33 minutos ainda no relógio

Sessão retorna às 07h56 (de Brasília)

Diferente da classificação, o cronômetro não é parado durante o treino livre

Bandeira vermelha!

No lugar de Sergio Perez, Colton Herta sofre com o carro e para na pisca, o que rende um safety car virtual

Grande dança das cadeiras no topo da tabela entre as quatro potências da F1: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull

Bortoleto segue sem marcar tempo rápido

E a liderança é de Charles Leclerc, ainda de compostos duros, mas logo é superado por Liam Lawson

Bom desempenho de Piastri, que pula para segundo

Sem suspresas... Mercedes asume o topo, com Russell (1º) e Antonelli (2º)

Apenas Lance Stroll e Nico Hulkenberg permanecem dentro da garagem

Logo, os pilotos vão à pista!

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP da Itália começa em 10 minutos

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E os horários dos treinos no GP da Itália?

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília

Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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