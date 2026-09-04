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Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 07:20
Atualizado há 0 minutos
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Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1
GP da Holanda de F1 2026 (Foto: Simon Wohlfarht/AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (4) às atividades do GP da Itália 2026. A etapa é disputada no Circuito de Monza, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima segunda etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Lewis Hamilton e George Russell fecharam o pódio da primeira sessão em Monza.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoTempo

1

Charles Leclerc

1:23.003

2

Lewis Hamilton

+0.173

3

George Russell

Out Lap

4

Liam Lawson

+0.425

5

Kimi Antonelli

Out Lap

6

Lando Norris

Out Lap

7

Arvid Lindblad

+0.794

8

Gabriel Bortoleto

+0.998

9

Franco Colapinto

+1.020

10

Paul Aron

+1.169

11

Oscar Piastri

+1.176

12

Yuki Tsunoda

+1.563

13

Nico Hülkenberg

+1.618

14

Oliver Bearman

+1.638

15

Isack Hadjar

+1.732

16

Carlos Sainz

+1.819

17

Max Verstappen

+1.865

18

Fernando Alonso

+2.772

19

Esteban Ocon

+2.844

20

Valtteri Bottas

+2.976

21

Lance Stroll

+3.058

22

Pierre Gasly

+6.914

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  • Muitos erros dos pilotos, que saem do circuito em diferentes curvas
  1. De macios, Bortoleto sobe para 8ª colocação
  • Últimos 10 minutos de treino livre
  • Hamilton melhora tempo e fica a 1 décimo de Leclerc
  • Leclerc assume a sessão, com Russell e Hamilton na sequência
  • Faltam 20 minutos para o fim
  1. Tempos parecidos dos pilotos da Audi: Bortoleto em 11º, e Hulkenberg em 12º
  1. Os carros voltam à pista para terminar o treino com 33 minutos ainda no relógio
  • Sessão retorna às 07h56 (de Brasília)
  • Diferente da classificação, o cronômetro não é parado durante o treino livre
  • Bandeira vermelha!
  1. No lugar de Sergio Perez, Colton Herta sofre com o carro e para na pisca, o que rende um safety car virtual
  • Grande dança das cadeiras no topo da tabela entre as quatro potências da F1: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull
  1. Bortoleto segue sem marcar tempo rápido
  • E a liderança é de Charles Leclerc, ainda de compostos duros, mas logo é superado por Liam Lawson
  • Bom desempenho de Piastri, que pula para segundo
  • Sem suspresas... Mercedes asume o topo, com Russell (1º) e Antonelli (2º)
  1. Apenas Lance Stroll e Nico Hulkenberg permanecem dentro da garagem
  • Logo, os pilotos vão à pista!

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP da Itália começa em 10 minutos

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E os horários dos treinos no GP da Itália?

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília

Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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