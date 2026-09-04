Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Monza
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (4) às atividades do GP da Itália 2026. A etapa é disputada no Circuito de Monza, e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima segunda etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Lewis Hamilton e George Russell fecharam o pódio da primeira sessão em Monza.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
Charles Leclerc
1:23.003
2
Lewis Hamilton
+0.173
3
George Russell
Out Lap
4
Liam Lawson
+0.425
5
Kimi Antonelli
Out Lap
6
Lando Norris
Out Lap
7
Arvid Lindblad
+0.794
8
Gabriel Bortoleto
+0.998
9
Franco Colapinto
+1.020
10
Paul Aron
+1.169
11
Oscar Piastri
+1.176
12
Yuki Tsunoda
+1.563
13
Nico Hülkenberg
+1.618
14
Oliver Bearman
+1.638
15
Isack Hadjar
+1.732
16
Carlos Sainz
+1.819
17
Max Verstappen
+1.865
18
Fernando Alonso
+2.772
19
Esteban Ocon
+2.844
20
Valtteri Bottas
+2.976
21
Lance Stroll
+3.058
22
Pierre Gasly
+6.914
Acompanhe como foi o TL1
FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Muitos erros dos pilotos, que saem do circuito em diferentes curvas
- De macios, Bortoleto sobe para 8ª colocação
- Últimos 10 minutos de treino livre
- Hamilton melhora tempo e fica a 1 décimo de Leclerc
- Leclerc assume a sessão, com Russell e Hamilton na sequência
- Faltam 20 minutos para o fim
- Tempos parecidos dos pilotos da Audi: Bortoleto em 11º, e Hulkenberg em 12º
- Os carros voltam à pista para terminar o treino com 33 minutos ainda no relógio
- Sessão retorna às 07h56 (de Brasília)
- Diferente da classificação, o cronômetro não é parado durante o treino livre
- Bandeira vermelha!
- No lugar de Sergio Perez, Colton Herta sofre com o carro e para na pisca, o que rende um safety car virtual
- Grande dança das cadeiras no topo da tabela entre as quatro potências da F1: Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull
- Bortoleto segue sem marcar tempo rápido
- E a liderança é de Charles Leclerc, ainda de compostos duros, mas logo é superado por Liam Lawson
- Bom desempenho de Piastri, que pula para segundo
- Sem suspresas... Mercedes asume o topo, com Russell (1º) e Antonelli (2º)
- Apenas Lance Stroll e Nico Hulkenberg permanecem dentro da garagem
- Logo, os pilotos vão à pista!
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP da Itália começa em 10 minutos
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E os horários dos treinos no GP da Itália?
SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília
Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.
Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.
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