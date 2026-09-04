Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

A Fórmula 1 encerrou as atividades do GP da Itália 2026 nesta sexta-feira (4). A etapa é disputada no Circuito de Monza, volta no sábado (5) para novo teste e a classificação para a corrida principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima terceira etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o pódio da segunda sessão em Monza.

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Confira o resultado final

Posição Piloto Tempo 1 George Russell 1:22.559 2 Charles Leclerc +0.120 3 Kimi Antonelli +0.141 4 Lando Norris +0.364 5 Lewis Hamilton +0.457 6 Oscar Piastri +0.469 7 Arvid Lindblad +0.790 8 Oliver Bearman +0.811 9 Max Verstappen +0.818 10 Yuki Tsunoda +0.896 11 Franco Colapinto +1.060 12 Liam Lawson +1.101 13 Nico Hülkenberg +1.173 14 Pierre Gasly +1.214 15 Gabriel Bortoleto +1.217 16 Alexander Albon +1.294 17 Carlos Sainz +1.341 18 Esteban Ocon +1.848 19 Fernando Alonso +2.468 20 Sergio Pérez +2.523 21 Valtteri Bottas +2.590 22 Lance Stroll +2.694

Acompanhe como foi o TL2

FIM DO SEGUNDO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado!

Bortoleto foi o único a não marcar tempo rápido com compostos macios

Fora do Top 6, Arvid Lindblad é o melhor piloto da tabela

Bortoleto relata problema no motor e volta para os boxes

Faltam 10 minutos para o fim...

Com Russell no topo, as seis primeiras colocações se dividem entre Mercedes, Ferrari e McLaren

Brasileiro estava em volta rápida, mas desistiu e foi direto aos boxes

Com a melhora do grid, Bortoleto cai na tabela e vai para 14º

Apenas 0,007 separam Russell de Leclerc, que assume a ponta

Sessão chegou na metade! Faltam então mais 30 minutos de ação na pista em Monza

Enquanto isso, Hulkenberg segue em 17º

Bortoleto fecha volta, melhora tempo e vai para 7º

Novato do ano! Arvid Lindblad pula para o Top 3

Apenas Lance Stroll e Liam Lawson marcaram tempo com pneus macios; resto do pelotão se alterna entre médios e duros

Russell cola no companheiro de Mercedes

No topo, Kimi Antonelli lidera o grid

Após os tempos iniciais marcados, Bortoleto ocupa a 8ª colocação, à frente de Verstappen

Entre os primeiros a ir à pista, destaca-se Gabriel Bortoleto

Logo, os pilotos vão à pista! Franco Colapinto, da Alpine, lidera o pelotão

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP da Itália começa em 15 minutos

Relembre o GP da Holanda:

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E os horários dos treinos no GP da Itália?

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília

Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

🏎️ Aposte em brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

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