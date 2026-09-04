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Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 10:45
Atualizado há 1 minutos
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Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026
Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A Fórmula 1 encerrou as atividades do GP da Itália 2026 nesta sexta-feira (4). A etapa é disputada no Circuito de Monza, volta no sábado (5) para novo teste e a classificação para a corrida principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima terceira etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o pódio da segunda sessão em Monza.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoTempo

1

George Russell

1:22.559

2

Charles Leclerc

+0.120

3

Kimi Antonelli

+0.141

4

Lando Norris

+0.364

5

Lewis Hamilton

+0.457

6

Oscar Piastri

+0.469

7

Arvid Lindblad

+0.790

8

Oliver Bearman

+0.811

9

Max Verstappen

+0.818

10

Yuki Tsunoda

+0.896

11

Franco Colapinto

+1.060

12

Liam Lawson

+1.101

13

Nico Hülkenberg

+1.173

14

Pierre Gasly

+1.214

15

Gabriel Bortoleto

+1.217

16

Alexander Albon

+1.294

17

Carlos Sainz

+1.341

18

Esteban Ocon

+1.848

19

Fernando Alonso

+2.468

20

Sergio Pérez

+2.523

21

Valtteri Bottas

+2.590

22

Lance Stroll

+2.694

Acompanhe como foi o TL2

FIM DO SEGUNDO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  1. Bortoleto foi o único a não marcar tempo rápido com compostos macios
  • Fora do Top 6, Arvid Lindblad é o melhor piloto da tabela
  1. Bortoleto relata problema no motor e volta para os boxes
  • Faltam 10 minutos para o fim...
  1. Com Russell no topo, as seis primeiras colocações se dividem entre Mercedes, Ferrari e McLaren
  1. Brasileiro estava em volta rápida, mas desistiu e foi direto aos boxes
  1. Com a melhora do grid, Bortoleto cai na tabela e vai para 14º
  • Apenas 0,007 separam Russell de Leclerc, que assume a ponta
  • Sessão chegou na metade! Faltam então mais 30 minutos de ação na pista em Monza
  • Enquanto isso, Hulkenberg segue em 17º
  1. Bortoleto fecha volta, melhora tempo e vai para 7º
  • Novato do ano! Arvid Lindblad pula para o Top 3
  1. Apenas Lance Stroll e Liam Lawson marcaram tempo com pneus macios; resto do pelotão se alterna entre médios e duros
  1. Russell cola no companheiro de Mercedes
  • No topo, Kimi Antonelli lidera o grid
  1. Após os tempos iniciais marcados, Bortoleto ocupa a 8ª colocação, à frente de Verstappen
  1. Entre os primeiros a ir à pista, destaca-se Gabriel Bortoleto
  1. Logo, os pilotos vão à pista! Franco Colapinto, da Alpine, lidera o pelotão

COMEÇOU!

  • Segundo treino livre do GP da Itália começa em 15 minutos
  1. Relembre o GP da Holanda:

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E os horários dos treinos no GP da Itália?

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília

Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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