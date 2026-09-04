Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Monza
A Fórmula 1 encerrou as atividades do GP da Itália 2026 nesta sexta-feira (4). A etapa é disputada no Circuito de Monza, volta no sábado (5) para novo teste e a classificação para a corrida principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima terceira etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o pódio da segunda sessão em Monza.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
George Russell
1:22.559
2
Charles Leclerc
+0.120
3
Kimi Antonelli
+0.141
4
Lando Norris
+0.364
5
Lewis Hamilton
+0.457
6
Oscar Piastri
+0.469
7
Arvid Lindblad
+0.790
8
Oliver Bearman
+0.811
9
Max Verstappen
+0.818
10
Yuki Tsunoda
+0.896
11
Franco Colapinto
+1.060
12
Liam Lawson
+1.101
13
Nico Hülkenberg
+1.173
14
Pierre Gasly
+1.214
15
Gabriel Bortoleto
+1.217
16
Alexander Albon
+1.294
17
Carlos Sainz
+1.341
18
Esteban Ocon
+1.848
19
Fernando Alonso
+2.468
20
Sergio Pérez
+2.523
21
Valtteri Bottas
+2.590
22
Lance Stroll
+2.694
Acompanhe como foi o TL2
FIM DO SEGUNDO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Bortoleto foi o único a não marcar tempo rápido com compostos macios
- Fora do Top 6, Arvid Lindblad é o melhor piloto da tabela
- Bortoleto relata problema no motor e volta para os boxes
- Faltam 10 minutos para o fim...
- Com Russell no topo, as seis primeiras colocações se dividem entre Mercedes, Ferrari e McLaren
- Brasileiro estava em volta rápida, mas desistiu e foi direto aos boxes
- Com a melhora do grid, Bortoleto cai na tabela e vai para 14º
- Apenas 0,007 separam Russell de Leclerc, que assume a ponta
- Sessão chegou na metade! Faltam então mais 30 minutos de ação na pista em Monza
- Enquanto isso, Hulkenberg segue em 17º
- Bortoleto fecha volta, melhora tempo e vai para 7º
- Novato do ano! Arvid Lindblad pula para o Top 3
- Apenas Lance Stroll e Liam Lawson marcaram tempo com pneus macios; resto do pelotão se alterna entre médios e duros
- Russell cola no companheiro de Mercedes
- No topo, Kimi Antonelli lidera o grid
- Após os tempos iniciais marcados, Bortoleto ocupa a 8ª colocação, à frente de Verstappen
- Entre os primeiros a ir à pista, destaca-se Gabriel Bortoleto
- Logo, os pilotos vão à pista! Franco Colapinto, da Alpine, lidera o pelotão
COMEÇOU!
- Segundo treino livre do GP da Itália começa em 15 minutos
- Relembre o GP da Holanda:
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E os horários dos treinos no GP da Itália?
SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília
Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.
Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.
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