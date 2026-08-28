Isaquias Queiroz termina em último nos 1000m e busca medalha nos 500m Brasileiro não conseguiu medalha nos 1000m, mas avançou à final dos 500m na Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade

Isaquias Queiroz terminou na última colocação na final do C1 1000m da Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade, nesta sexta-feira (28), no Lago Malta, em Poznań, na Polônia. O brasileiro ainda terá uma nova oportunidade de conquistar medalha na competição: ele está classificado para a decisão do C1 500m, marcada para este sábado (29).

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Na disputa dos 1000m, Isaquias não conseguiu acompanhar o ritmo dos adversários e encerrou a prova na última posição. O resultado adiou a busca do brasileiro pela primeira medalha nesta etapa da Copa do Mundo. Antes da final dos 1000m, Isaquias já havia garantido presença em outra decisão. Na manhã desta sexta-feira (28), o canoísta venceu a terceira bateria semifinal do C1 500m e avançou para a briga pelo pódio.

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Isaquias completou os 500 metros em 2min01s98, terminando à frente do grego Stefanos Dimopoulos, segundo colocado com 2min02s41, e do canadense Alix Plomteux, que marcou 2min02s80. Nas outras semifinais, o chinês Ji Bowen foi o mais rápido da primeira bateria, com 1min56s18. Florian Bange, da Alemanha, e Aramis Caleb Sánchez Ayala, da Argentina, também avançaram. Na segunda série, a vitória ficou com o moldavo Serghei Tarnovschi, que registrou 1min59s51. O tcheco Martin Fuksa e o húngaro Daniel Fejes completaram os classificados.

Isaquias Queiroz conquista ouro em Copa do Mundo de Canoagem na Hungria (Foto: Divulgação)

Isaquias volta para buscar a medalha nos 500m

A final do C1 500m será disputada na manhã deste sábado (29), novamente nas águas de Poznań. Isaquias tentará se recuperar do resultado nos 1000m e conquistar sua primeira medalha na competição.

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