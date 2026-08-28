Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Isaquias Queiroz termina em último nos 1000m e busca medalha nos 500m

Brasileiro não conseguiu medalha nos 1000m, mas avançou à final dos 500m na Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 10:42
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O brasileiro Isaquias Queiroz compete na canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
O brasileiro Isaquias Queiroz compete na canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Isaquias Queiroz terminou na última colocação na final do C1 1000m da Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade, nesta sexta-feira (28), no Lago Malta, em Poznań, na Polônia. O brasileiro ainda terá uma nova oportunidade de conquistar medalha na competição: ele está classificado para a decisão do C1 500m, marcada para este sábado (29).

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na disputa dos 1000m, Isaquias não conseguiu acompanhar o ritmo dos adversários e encerrou a prova na última posição. O resultado adiou a busca do brasileiro pela primeira medalha nesta etapa da Copa do Mundo. Antes da final dos 1000m, Isaquias já havia garantido presença em outra decisão. Na manhã desta sexta-feira (28), o canoísta venceu a terceira bateria semifinal do C1 500m e avançou para a briga pelo pódio.

continua após a publicidade

Isaquias completou os 500 metros em 2min01s98, terminando à frente do grego Stefanos Dimopoulos, segundo colocado com 2min02s41, e do canadense Alix Plomteux, que marcou 2min02s80. Nas outras semifinais, o chinês Ji Bowen foi o mais rápido da primeira bateria, com 1min56s18. Florian Bange, da Alemanha, e Aramis Caleb Sánchez Ayala, da Argentina, também avançaram. Na segunda série, a vitória ficou com o moldavo Serghei Tarnovschi, que registrou 1min59s51. O tcheco Martin Fuksa e o húngaro Daniel Fejes completaram os classificados.

Isaquias Queiroz conquista ouro em Copa do Mundo de Canoagem na Hungria
Isaquias Queiroz conquista ouro em Copa do Mundo de Canoagem na Hungria (Foto: Divulgação)

Isaquias volta para buscar a medalha nos 500m

A final do C1 500m será disputada na manhã deste sábado (29), novamente nas águas de Poznań. Isaquias tentará se recuperar do resultado nos 1000m e conquistar sua primeira medalha na competição.

continua após a publicidade

➡️Isaquias Queiroz revela que luta contra fortes dores desde antes de Paris 2024

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil atropelou a Venezuela e está nas semifinais (Foto: Divulgação/FIVB)

Vôlei

Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano

Há 33 minutos
Guto Miguel cerra o punho e comemora ponto no UTS Rio

Tênis

Guto Miguel sobe quase 200 posições no ranking da ATP

Há 1 hora
Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Há 1 hora
Glover e Shogun fazem luta principal do Spaten Fight Night 3 (Foto: Divulgação/Spaten)

Lutas

Farpas, rivalidades e ar olímpico esquentam o Fight Night 3

Há 2 horas
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Lutas

Glover exalta QI de Poatan e projeta volta do atleta no UFC

Há 2 horas
Mauricio "Shogun" Rua em treino aberto antes de Spaten Fight Night 3

Lutas

Glover exalta Shogun e brinca: 'Bambam seria mais tranquilo'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3

Seleção brasileira perdeu para a República Dominincana pelas Eliminatórias

Brasil homenageia Oscar, mas perde para os dominicanos nas Eliminatórias

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

José Aldo deixa aposentadoria para lutar com ex-rival fora do UFC

Alison dos Santos receberá premiação milionária por vitória e recorde mundial conquistados na Diamond League

Veja quanto Alison dos Santos ganhou de premiação por recorde mundial

Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1

Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Com expressão de dúvida, Oscar Schmidt olha para o lado e abre as mãos em jogo da Seleção Brasileira de basquete

Seleção Brasileira de basquete homenageia Oscar Schmidt em camisa

A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Davis: João Fonseca é convocado para duelo com a Suíça

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Ex-campeão detalha próxima meta de Alex Poatan no UFC

O brasileiro Alison dos Santos se emociona após quebrar o recorde mundial dos 400m com barreiras

Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

Jogadoras do time ideal da Norceca de vôlei posam para foto em quadra com os troféus individuais

Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continental

Aleksandar Petrovic (Foto: Divulgação / FIBA)

Petrovic mira quartas da Copa do Mundo e exalta evolução do Brasil

O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Alcaraz e Djokovic ficam na mesma chave no US Open

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes