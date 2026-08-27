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José Aldo deixa aposentadoria para lutar com ex-rival fora do UFC

Ex-campeão do peso-pena volta à ação em luta de grappling contra o equatoriano Marlon Vera, em outubro

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 21:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC
José Aldo é recordista de defesas de cinturão no peso-pena (Foto: Divulgação/Instagram)

Um ano depois de se aposentar do UFC, José Aldo fará seu retorno aos esportes de combate, desta vez fora da organização onde se estabeleceu como uma lenda do peso-pena (até 65,8 kg). No dia 4 de outubro, o "Rei do Rio" encara o equatoriano Marlon Vera sob as regras de luta agarrada do Hype FC, no Coliseu General Rumiñahui, em Quito, no Equador. O evento foi divulgado nesta quinta-feira (27).

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Será a primeira luta de José Aldo desde maio de 2025, quando foi derrotado para o canadense Aiemann Zahabi por decisão unânime no UFC 315. Em outubro do mesmo ano, no Fight Night do Rio de Janeiro, o manauara subiu ao octógono para uma despedida simbólica, diante da torcida brasileira, já que a aposentadoria estava confirmada desde o último revés.

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O confronto entre Aldo e Vera será uma revanche. Em 2020, o ex-campeão dos penas venceu o rival equatoriano no UFC Vegas 17, após decisão dos juízes, e quebrou uma sequência de três resultados negativos.

José Aldo golpeia Marlon Vera com a mão direita durante luta do UFC Vegas 17
José Aldo venceu Marlon Vera no UFC Vegas 17 (Foto: Reprodução/UFC)

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Vera terá compromisso no UFC antes de luta com José Aldo

Antes de pensar em enfrentar José Aldo, Marlon Vera precisa atender a um compromisso mais importante. O equatoriano está escalado para uma luta preliminar no UFC 331, próximo card numerado da organização, e abrirá a noite para quatro brasileiros que estarão na programação principal: Alex Pantoja, Maurício Ruffy, Patrício Pitbull e Renato Moicano. ➡️ Clique e veja o card completo!

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O que é o Hype FC?

O Hype Fight Championship é uma franquia de combates russa conhecida pelo estilo "trash talk" e por enfrentamentos explosivos, disputados nos formatos de grappling (luta agarrada) e boxe sem luvas. Duas edições já foram realizadas no Brasil este ano, no Rio de Janeiro e, mais recentemente, em São Paulo, onde Marlon Vera e Jean Silva terminaram empatados na luta principal.

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