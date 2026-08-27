José Aldo deixa aposentadoria para lutar com ex-rival fora do UFC Ex-campeão do peso-pena volta à ação em luta de grappling contra o equatoriano Marlon Vera, em outubro

Um ano depois de se aposentar do UFC, José Aldo fará seu retorno aos esportes de combate, desta vez fora da organização onde se estabeleceu como uma lenda do peso-pena (até 65,8 kg). No dia 4 de outubro, o "Rei do Rio" encara o equatoriano Marlon Vera sob as regras de luta agarrada do Hype FC, no Coliseu General Rumiñahui, em Quito, no Equador. O evento foi divulgado nesta quinta-feira (27).

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Será a primeira luta de José Aldo desde maio de 2025, quando foi derrotado para o canadense Aiemann Zahabi por decisão unânime no UFC 315. Em outubro do mesmo ano, no Fight Night do Rio de Janeiro, o manauara subiu ao octógono para uma despedida simbólica, diante da torcida brasileira, já que a aposentadoria estava confirmada desde o último revés.

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O confronto entre Aldo e Vera será uma revanche. Em 2020, o ex-campeão dos penas venceu o rival equatoriano no UFC Vegas 17, após decisão dos juízes, e quebrou uma sequência de três resultados negativos.

José Aldo venceu Marlon Vera no UFC Vegas 17 (Foto: Reprodução/UFC)

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Vera terá compromisso no UFC antes de luta com José Aldo

Antes de pensar em enfrentar José Aldo, Marlon Vera precisa atender a um compromisso mais importante. O equatoriano está escalado para uma luta preliminar no UFC 331, próximo card numerado da organização, e abrirá a noite para quatro brasileiros que estarão na programação principal: Alex Pantoja, Maurício Ruffy, Patrício Pitbull e Renato Moicano. ➡️ Clique e veja o card completo!

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O que é o Hype FC?

O Hype Fight Championship é uma franquia de combates russa conhecida pelo estilo "trash talk" e por enfrentamentos explosivos, disputados nos formatos de grappling (luta agarrada) e boxe sem luvas. Duas edições já foram realizadas no Brasil este ano, no Rio de Janeiro e, mais recentemente, em São Paulo, onde Marlon Vera e Jean Silva terminaram empatados na luta principal.

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