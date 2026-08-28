Glover exalta QI de Poatan e projeta volta do atleta no UFC Ex-campeão destaca inversão de papéis no Spaten Fight Night 3 e revela bastidores da influência de Alex Pereira em seu camp

Glover Teixeira, ex-campeão do UFC, está na luta principal do Spaten Fight Night 3, evento de artes marciais, que será disputado neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em coletiva ao Lance! e a outros veículos de imprensa nesta quinta-feira (27), o lutador explicou a importância de Alex Poatan nesse processo.

Apesar de estar longe do octógono como lutador desde 2023, Glover se manteve presente no Ultimate por meio de seu grande pupilo. O ex-campeão dos meio-pesados é o principal treinador de Poatan, que segue em busca de fazer história no UFC na luta pelo terceiro cinturão. Contudo, para o evento de sábado, os papéis estarão invertidos, com o mineiro dentro do ringue e o seu parceiro de treinos no corner.

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- Eu sonhava em conhecer o Poatan quando eu era bem mais novo. Conheci ele no finalzinho da minha carreira, quando eu ia lutar com o Thiago Marreta. O cara tem um QI de luta muito bom e me ensinou muito.

Glover destaca o refinamento e a inteligência de combate do lutador na trocação, afirmando que aprendeu a ter mais calma e estratégia graças ao parceiro de treinos. O ex-campeão fez questão de exaltar que, assim como ajudou Alex em sua ascensão no MMA, Poatan também teve papel crucial na conquista de seu próprio cinturão no UFC, em 2021.

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3 (Foto: Gaspar Nóbrega/Divulgação Spaten)

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Alex Poatan no UFC ainda em 2026?

Sobre os próximos passos do parceiro de treino na organização, Glover sugeriu que Poatan deve voltar aos octógonos ainda este ano. Segundo ele, o ex-campeão de duas categorias no Ultimate possui tanto moral e prestígio com a organização que basta uma ligação pedindo uma data para que o UFC lhe dê um lugar no card.

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- Acho que ele (Alex Poatan) quer lutar esse ano.

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