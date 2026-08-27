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Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Conflito no Oriente Médio coloca em risco os GPs de Catar e Abu Dhabi

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/08/2026 18:53
Atualizado há 1 hora
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Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1
Pista em Ímola passou por reformas e busca voltar para o calendário da F1 (Foto: Reprodução)

Os desdobramentos do conflito no Oriente Médio podem voltar a impactar o calendário da Fórmula 1 (F1). Em meio às dúvidas sobre a viabilidade das etapas do Catar e Abu Dhabi, últimas duas corridas da temporada, Ímola surge como alternativa para o encerramento de 2026.

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Segundo o presidente do Automóvel Clube da Itália, Geronimo La Russa, a entidade trabalha em conjunto com o governo do país para substituir uma das provas, previstas para novembro e dezembro. A expectativa é que a decisão seja tomada até setembro.

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— Diante da complicada situação internacional no Oriente Médio, estamos trabalhando em conjunto com o governo e as entidades esportivas para garantir que estejamos preparados para organizar uma segunda corrida de F1 em nosso país, potencialmente já daqui a poucos meses, ainda durante a temporada atual. Ímola é a solução ideal para receber outra etapa do campeonato - declarou.

Em abril deste ano, a escalada do conflito provocou o adiamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. A etapa barenita foi realocada para Sepang, na Malásia, entre os dias 2 e 4 de outubro, entre os GPs do Azerbaijão e Arábia Saudita.

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GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Itália recebe próximo GP da Fórmula 1

O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026. O tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Veja abaixo a programação.

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

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