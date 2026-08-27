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Ex-campeão detalha próxima meta de Alex Poatan no UFC

Segundo Glover Teixeira, astro do Ultimate segue com sonho do terceiro cinturão vivo

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:58
Atualizado há 2 minutos
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Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3
Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3 (Foto: Gaspar Nóbrega/Divulgação Spaten)

Lenda do MMA e ex-campeão dos meio-pesados do UFC, Glover Teixeira protagoniza, neste sábado (29), o combate principal do Spaten Fight Night 3, no boxe. Aos 46 anos, o lutador segue próximo ao Ultimate, como treinador de Alex Poatan. Às vésperas do evento, que acontece em São Paulo, Glover deu detalhes de sua relação com o astro do UFC.

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Segundo o experiente lutador, a meta de Alex Poatan de conquistar o terceiro cinturão segue viva. O 'sonho' poderia ter sido desestimulado após a derrota do paulista para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, em junho, mas não foi o que aconteceu. Na sequência da carreira, Poatan está motivado para buscar um feito histórico: conquistar o título de campeão do Ultimate em uma terceira divisão, depois do peso-médio (até 84 kg) e do peso-meio-pesado (até 93 kg).

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— É um objetivo. Ele quer o terceiro cinturão. Ele tinha um objetivo, perdeu e vai tentar subir na carreira novamente e chegar ao topo. Estou torcendo por ele. Enquanto ele treinar bem e estiver saudável, não precisa fazer mais nada. Ele já pode comprar todos os 'brinquedos', mas ele quer fazer isso — disse Glover Teixeira em entrevista ao canal do ex-lutador Demetrious Johnson.

Glover Teixeira, Yousri Belgaroui e Alex Poatan em treino (Foto: Reprodução/Instagram: @yousriofficial)
Glover Teixeira, Yousri Belgaroui e Alex Poatan em treino (Foto: Reprodução/Instagram: @yousriofficial)

Glover Teixeira mede forças com Shogun no Spaten Fight Night 3

Diferente do que estavam acostumados no UFC, com rounds de cinco minutos, Glover e Shogun se enfrentarão em um combate de oito assaltos de dois minutos cada. Em vez de MMA, desta vez, a modalidade escolhida foi o boxe. O duelo, então, é chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e será disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg).

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Curiosamente, a luta de despedida dos dois brasileiros na organização de Dana White aconteceu no mesmo evento, o UFC 283, em janeiro de 2023. Ambos fecharam a passagem pelo MMA com derrotas. Desde então, apenas Glover voltou à ação: ele venceu Anthony Smith em um evento de grappling – também em 2023.

Apesar de estar longe do octógono como lutador, Glover se manteve presente no Ultimate por meio de seu grande pupilo. O ex-campeão dos meio-pesados é o principal treinador de Alex Poatan, que segue em busca de fazer história no UFC na luta pelo terceiro cinturão.

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