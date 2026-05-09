Isaquias Queiroz conquista a prata na Copa do Mundo de canoagem

Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz adicionou, neste sábado (9), mais uma conquista para a sua lista. O brasileiro foi medalha de prata na etapa da Hungria da Copa do Mundo de canoagem velocidade, na categoria C1 500m. Outro representante do país na final, Gabriel Assunção ficou no sétimo lugar.

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Isaquias fechou a prova em 1min44s73, atrás apenas de Ji Bownem. O chinês marcou o tempo de 1mim44s43. Quem fechou o pódio foi outro representante da China. Wu Shengyue garantiu o terceiro lugar com a marca de 1min45s25. Já Gabriel Assunção foi o sétimo colocado, de nove finalistas, ao terminar o percurso em 1min46s61.

A etapa da Hungria da Copa do Mundo abre o Circuito Mundial da canoagem. Logo, é a primeira que vale pontos na classificação para Los Angeles 2028. Ao longo deste ano, haverá mais duas etapas. Além disso, terá o Campeonato Mundial - marcado para agosto -, o campeonato mais importante da temporada.

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Brasileiros na etapa da Hungria da Copa do Mundo de canoagem (Foto: Divulgação/ CBCa)

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Veja a classificação final da bateria decisiva

1 . Bowen JI (China) — 1:44.43 2 . Isaquias Guimarães Queiroz (Brasil) — 1:44.73 3 . Shengyue WU (China) — 1:45.25 4 . Stefanos Dimopoulos (Grécia) — 1:46.10 5 . Alexey Korovashkov (AIN) — 1:46.15 6 . Dmitrii Sharov (AIN) — 1:46.19 7 . Gabriel Assunção Nascimento (Brasil) — 1:46.61 8 . Domonkos Buday (Hungria) — 1:46.89 9 . Nicolae Craciun (Itália) — 1:48.20

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