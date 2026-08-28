Farpas, rivalidades e ar olímpico esquentam o Fight Night 3
Coletiva do evento reúne amizade entre lendas do UFC, bate-boca no jiu-jitsu e presença de campeãs olímpicas
O Spaten Fight Night 3, evento de artes marciais, contará com grandes rivalidades na noite deste sábado (29), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Nesta quinta-feira (27), em coletiva ao Lance! e a outros veículos de imprensa, os lutadores aproveitaram o momento para elogiar seus adversários ou mesmo provocá-los.
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Duelo de ex-lendas do UFC
A rivalidade entre Glover Teixeira e Maurício Shogun contrapõe‑se ao tom agressivo tradicional do MMA. Em vez do trash talk, o embate é pautado pelo profundo respeito entre dois ex-campeões do UFC. Para Glover, o confronto tem forte apelo emocional: Shogun sempre foi uma de suas maiores referências desde a época do Pride, tornando a luta a realização de um sonho antigo.
Esse duelo também traz o peso de um acerto de contas histórico. Durante anos, a luta nunca aconteceu no UFC devido ao desencontro no ranking da divisão dos meio-pesados. Dentro do ringue, ambos compartilham o mesmo DNA de agressividade e garantem que o respeito mútuo não afetará o ritmo do combate.
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Discussão acalorada na coletiva do Spaten Fight Night
Diferente do tom de camaradagem entre Glover e Shogun, o clima esquentou na coletiva do Spaten Fight Night 3 entre Nicholas Meregali e Felipe "Preguiça" Pena. A rivalidade do jiu-jitsu retoma após duelos em 2018 e 2023. Meregali venceu nas duas ocasiões, o que rendeu fortes provocações entre os dois.
Logo na entrada dos atletas, os lutadores começaram a se alfinetar, mas o clima esquentou quando Meregali, questionado sobre sua postura incisiva, adotou o tom do ex-jogador Romário para afirmar que sustenta o que fala na prática. O gaúcho minimizou o histórico do duelo ao declarar que a disputa "zera quando só um lado vence", alfinetando que a rivalidade só existe como uma "novela" para dar chance a quem não ganha.
Felipe Pena respondeu trazendo as conquistas para a mesa e questionando a moral do rival, ressaltando seus dois títulos do ADCC e o fato de já ter finalizado Meregali na modalidade. "Se a gente lutou, fui no teu esporte e te bati, como você tem moral?", rebateu Preguiça, provocando ao dizer que bateria no rival até mesmo se entrasse de faixa-roxa.
O debate então migrou para o poder de atração dos dois no mercado. Meregali afirmou que Preguiça só estava no card graças a ele e ao apelo comercial do confronto. Pena rebateu criticando as últimas atuações de Nicholas, chamando-o de "falso humilde" e lembrando que o rival não conseguiu finalizar um adversário faixa roxa em seu último combate: "Se eu entrar de (faixa) roxa, você vai lutar ou desistir? Pensei que você tivesse traumatizado do último ADCC, porque sumiu da rede social."
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Final olímpica de judô e Brasil x Argentina no boxe
Bia Souza irá enfrentar a israelense Raz Hershko, repetindo a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, Bia venceu o confronto e conquistou a medalha de ouro. Além da final, as duas já se encontraram outras cinco vezes, todas com vitória da brasileira.
Durante a coletiva, as duas mostraram um enorme respeito uma pela outra. Contudo, Bia deixou claro que não quer perder sua invencibilidade contra a adversária. Além desta luta, Rafa Silva, campeã nas Olimpíadas do Rio 2016, enfrentará a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata olímpica.
- Meus principais títulos foram conquistados no Brasil, campeã mundial e campeã olímpica no Brasil, no Rio de Janeiro. Competir dentro de casa, para mim, é sempre um privilégio. Vai ser um privilégio gigantesco poder comemorar os dez anos da minha conquista de ouro olímpica.
Para Luan Medeiros, o combate pelo cinturão latino-americano contra o argentino Juan Cruz representa mais que um título: o pugilista destaca estar na melhor fase física, mental e técnica, ressaltando o valor de disputar um título em solo nacional e na estrutura de um evento desse porte. Focado em chegar ao topo do mundo no boxe, Luan enxerga este duelo como o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial.
A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina confere um tempero especial ao confronto, mas o brasileiro encara o cenário com naturalidade e confiança. Tendo a experiência prévia de já ter lutado em solo argentino, Luan celebra a vantagem de agora contar com o calor da torcida a seu favor, mas ressalta: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais."
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