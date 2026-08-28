Farpas, rivalidades e ar olímpico esquentam o Fight Night 3 Coletiva do evento reúne amizade entre lendas do UFC, bate-boca no jiu-jitsu e presença de campeãs olímpicas

O Spaten Fight Night 3, evento de artes marciais, contará com grandes rivalidades na noite deste sábado (29), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Nesta quinta-feira (27), em coletiva ao Lance! e a outros veículos de imprensa, os lutadores aproveitaram o momento para elogiar seus adversários ou mesmo provocá-los.

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Duelo de ex-lendas do UFC

A rivalidade entre Glover Teixeira e Maurício Shogun contrapõe‑se ao tom agressivo tradicional do MMA. Em vez do trash talk, o embate é pautado pelo profundo respeito entre dois ex-campeões do UFC. Para Glover, o confronto tem forte apelo emocional: Shogun sempre foi uma de suas maiores referências desde a época do Pride, tornando a luta a realização de um sonho antigo.

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Esse duelo também traz o peso de um acerto de contas histórico. Durante anos, a luta nunca aconteceu no UFC devido ao desencontro no ranking da divisão dos meio-pesados. Dentro do ringue, ambos compartilham o mesmo DNA de agressividade e garantem que o respeito mútuo não afetará o ritmo do combate.

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Discussão acalorada na coletiva do Spaten Fight Night

Diferente do tom de camaradagem entre Glover e Shogun, o clima esquentou na coletiva do Spaten Fight Night 3 entre Nicholas Meregali e Felipe "Preguiça" Pena. A rivalidade do jiu-jitsu retoma após duelos em 2018 e 2023. Meregali venceu nas duas ocasiões, o que rendeu fortes provocações entre os dois.

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Logo na entrada dos atletas, os lutadores começaram a se alfinetar, mas o clima esquentou quando Meregali, questionado sobre sua postura incisiva, adotou o tom do ex-jogador Romário para afirmar que sustenta o que fala na prática. O gaúcho minimizou o histórico do duelo ao declarar que a disputa "zera quando só um lado vence", alfinetando que a rivalidade só existe como uma "novela" para dar chance a quem não ganha.

Felipe Pena respondeu trazendo as conquistas para a mesa e questionando a moral do rival, ressaltando seus dois títulos do ADCC e o fato de já ter finalizado Meregali na modalidade. "Se a gente lutou, fui no teu esporte e te bati, como você tem moral?", rebateu Preguiça, provocando ao dizer que bateria no rival até mesmo se entrasse de faixa-roxa.

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O debate então migrou para o poder de atração dos dois no mercado. Meregali afirmou que Preguiça só estava no card graças a ele e ao apelo comercial do confronto. Pena rebateu criticando as últimas atuações de Nicholas, chamando-o de "falso humilde" e lembrando que o rival não conseguiu finalizar um adversário faixa roxa em seu último combate: "Se eu entrar de (faixa) roxa, você vai lutar ou desistir? Pensei que você tivesse traumatizado do último ADCC, porque sumiu da rede social."

Meregali em disputa de título do GP em 2019 (Foto: Camila Nobre)

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Final olímpica de judô e Brasil x Argentina no boxe

Bia Souza irá enfrentar a israelense Raz Hershko, repetindo a final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, Bia venceu o confronto e conquistou a medalha de ouro. Além da final, as duas já se encontraram outras cinco vezes, todas com vitória da brasileira.

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Durante a coletiva, as duas mostraram um enorme respeito uma pela outra. Contudo, Bia deixou claro que não quer perder sua invencibilidade contra a adversária. Além desta luta, Rafa Silva, campeã nas Olimpíadas do Rio 2016, enfrentará a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata olímpica.

- Meus principais títulos foram conquistados no Brasil, campeã mundial e campeã olímpica no Brasil, no Rio de Janeiro. Competir dentro de casa, para mim, é sempre um privilégio. Vai ser um privilégio gigantesco poder comemorar os dez anos da minha conquista de ouro olímpica.

Para Luan Medeiros, o combate pelo cinturão latino-americano contra o argentino Juan Cruz representa mais que um título: o pugilista destaca estar na melhor fase física, mental e técnica, ressaltando o valor de disputar um título em solo nacional e na estrutura de um evento desse porte. Focado em chegar ao topo do mundo no boxe, Luan enxerga este duelo como o primeiro degrau fundamental para se credenciar a uma futura disputa de título mundial.

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A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina confere um tempero especial ao confronto, mas o brasileiro encara o cenário com naturalidade e confiança. Tendo a experiência prévia de já ter lutado em solo argentino, Luan celebra a vantagem de agora contar com o calor da torcida a seu favor, mas ressalta: "Acho que Brasil e Argentina, em qualquer esporte, tem aquele negócio a mais."

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