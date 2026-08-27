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Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continental

Simone Lee, maior pontuadora da Superliga 2025/26, foi eleita a melhor ponteira da Norceca

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 16:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras do time ideal da Norceca de vôlei posam para foto em quadra com os troféus individuais
Time ideal da Norceca de vôlei feminino (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (26), de forma inédita, o Canadá se consagrou campeão da Norceca, que reuniu oito principais seleções da América do Norte, Central e do Caribe. Na decisão, o time canadense superou os Estados Unidos por 3 sets a 2 (25/23, 25/23, 20/25, 18/25 e 15/10) no torneio disputado em Santo Domingo, na República Dominicana. A equipe de Cuba, comandada pelo brasileiro Luizomar de Moura, ficou com o bronze.

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Ao fim da competição, foi anunciado o time ideal, composto por seis jogadoras e pela MVP. Entre elas, está Simone Lee, jogadora do Sesc RJ Flamengo e maior pontuadora da Superliga 2025/26. A norte-americana, com a medalha de prata, foi eleita a melhor ponteira da Norceca. Confira a seleção do campeonato:

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  • Melhor levantadora: Gretell Moreno (Cuba)
  • Melhor oposta: Yalain Regla De La Peña (Cuba)
  • Melhores ponteiras: Simone Lee (Estados Unidos) e Decelise Champion (Porto Rico)
  • Melhores centrais: Geraldine Gonzalez (República Dominicana) e Chiaka Ogbogu (Estados Unidos)
  • Melhor líbero: Yanisleidis Sanchez (Cuba)
  • MVP: Kacey Jost (Canadá)
Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, grita em comemoração de ponto
Simone Lee em ação na Superliga Feminina 2025/26 (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Cuba está classificada para o Pré-Olímpico

Sob o comando de Luizomar de Moura, técnico do Osasco, a seleção cubana está fazendo história no vôlei feminino. Com a classificação entre as quatro melhores equipes da Norceca, Cuba está garantida no Mundial de 2027 e no Pré-Olímpico, que acontece entre esta sexta-feira (28) e sábado (29), em busca da vaga em Los Angeles 2028. O torneio classificatório contará com Canadá, Porto Rico, Cuba e República Dominicana.

O Canadá enfrentará Porto Rico, quinto colocado no torneio continental. Já Cuba e República Dominicana voltarão a se enfrentar, após a seleção cubana vencer o duelo pelo terceiro lugar por 3 sets a 0. Os vencedores das partidas se enfrentarão no sábado (29) pela vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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