Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano

Gabi Guimarães compartilhou registro ao lado de companheiras durante preparação para o Sul-Americano

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 10:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil atropelou a Venezuela e está nas semifinais (Foto: Divulgação/FIVB)
Brasil atropelou a Venezuela e está nas semifinais (Foto: Divulgação/FIVB)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei acompanhou de perto a semifinal da equipe masculina Sub-17 no Campeonato Mundial nesta sexta-feira (28). A capitã Gabi Guimarães publicou nas redes sociais um registro em que aparece ao lado de Julia Bergmann, Ana Cristina, Helena e Rosamaria, assistindo a partida durante o café da manhã, demonstrando apoio aos jovens atletas brasileiros.

As jogadoras da equipe principal estão reunidas em preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 13 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Seleção feminina torcendo na semifinal do Mundial Sub-17 (Foto: reprodução)
Seleção feminina torcendo na semifinal do Mundial Sub-17 (Foto: reprodução)

➡️ Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários

➡️ Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17

Brasil perde para a França na semifinal

A Seleção Brasileira masculina Sub-17 entrou em quadra nesta sexta-feira (28), mas acabou derrotada pela França por 3 sets a 1, na semifinal do Mundial da categoria. Arthur e Lorenzo foram os principais destaques ofensivos do Brasil na partida. Cada um terminou o confronto com 12 pontos.

Com a derrota, a equipe brasileira agora aguarda a definição do outro finalista. O adversário do Brasil na disputa pela medalha de bronze sairá do confronto entre Irã e Argentina. A decisão do terceiro lugar será a última oportunidade da Seleção Sub-17 de subir ao pódio no Mundial.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

➡️Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários

➡️ Bernardinho ganha surpresa após vitória da Seleção Brasileira em amistoso

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadoras do time ideal da Norceca de vôlei posam para foto em quadra com os troféus individuais

Vôlei

Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continental

Há 18 horas
Evandro e Arthur Lanci se cumprimentam em comemoração de ponto no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Vôlei

Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horários

Há 20 horas
Brasil vence Venezuela por 3 sets a 0 no Mundial Sub-17 (Foto: Volleyball World/Divulgação)

Vôlei

Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17

Há 22 horas
Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco

Vôlei

Julia Kudiess avança na recuperação após lesão no joelho

Há 23 horas
Samuel Fuchs, sentado em mesa e de braços cruzados, posa para foto na quadra principal do Minas Tênis Clube

Vôlei

Ex-Seleção de vôlei supera trauma de lesão e ajuda atletas no pós-carreira

Há 23 horas
Itália e Alemanha disputaram set de 130 pontos durante partida amistosa

Vôlei

Vôlei: Alemanha e Itália fazem set de 130 pontos em amistoso

Há 1 dia
Mais LANCE!
seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a China na Liga das Nações 2026

Definida a tabela do Sul-Americano de vôlei masculino; veja datas e horários

Isabelle Gaak e Gabi Guimarães posam com medalha em pódio do Conegliano, clube de vôlei da Itália

Parceira de Gabi Guimarães marca 52 pontos e quebra recorde

Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Bernardinho ganha surpresa após vitória da Seleção Brasileira em amistoso

Jogadores do Suzano se abraçam na estreia do Campeonato Paulista

Time da Superliga fará amistoso contra seleção destaque da VNL

Rebecca, de costas, cumprimenta Carol Solberg, de frente, após a dupla marcar ponto em jogo da etapa de Montreal do Circuito Mundial de vôlei de praia

Vôlei de praia: Carol Solberg e Rebecca são bicampeãs do Circuito Mundial

A levantadora mexicana Karen Rivera saca durante partida cobtra Trinidad e Tobago, válida pelo Campeonato Continental da NORCECA

Vôlei: México vence set por 25 a 0 em torneio continental

Jogadores da Seleção Brasileira de vôlei sub-17 comemoram durante vitória sobre a Argentina no Mundial da categoria

Brasil vence e vai ao mata-mata do Mundial de Vôlei sub-17

As brasileiras Ágatha e Bárbara, medalhistas de prata do vôlei de praia nos Jogos Rio 2016

Rio 2016: Ágatha/Bárbara e a única derrota de Walsh: 'Transcendental'

A ponteira Gabi Guimarães fez sua estreia olímpica nos Jogos Rio 2016

Rio 2016: a estreia de Gabi Guimarães, a filha do Deus do vôlei

Campinas comemora ponto na final da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ CBV)

Paulista de vôlei masculino começa nesta quinta (20); veja tabela

Thâmela e Vic se abraçam em jogo do Elite 16 de Copacabana

Brasil busca vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei de praia; confira grupos

A seleção feminina de vôlei em quadra durante os Jogos Olímpicos Rio 2016

Rio 2016: a despedida olímpica das bicampeãs Jaque, Fabiana e Sheilla