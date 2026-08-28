Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-Americano Gabi Guimarães compartilhou registro ao lado de companheiras durante preparação para o Sul-Americano

A Seleção Brasileira feminina de vôlei acompanhou de perto a semifinal da equipe masculina Sub-17 no Campeonato Mundial nesta sexta-feira (28). A capitã Gabi Guimarães publicou nas redes sociais um registro em que aparece ao lado de Julia Bergmann, Ana Cristina, Helena e Rosamaria, assistindo a partida durante o café da manhã, demonstrando apoio aos jovens atletas brasileiros.

As jogadoras da equipe principal estão reunidas em preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 13 de setembro.

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Seleção feminina torcendo na semifinal do Mundial Sub-17 (Foto: reprodução)

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Brasil perde para a França na semifinal

A Seleção Brasileira masculina Sub-17 entrou em quadra nesta sexta-feira (28), mas acabou derrotada pela França por 3 sets a 1, na semifinal do Mundial da categoria. Arthur e Lorenzo foram os principais destaques ofensivos do Brasil na partida. Cada um terminou o confronto com 12 pontos.

Com a derrota, a equipe brasileira agora aguarda a definição do outro finalista. O adversário do Brasil na disputa pela medalha de bronze sairá do confronto entre Irã e Argentina. A decisão do terceiro lugar será a última oportunidade da Seleção Sub-17 de subir ao pódio no Mundial.

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