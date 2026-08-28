Glover exalta Shogun e brinca: 'Bambam seria mais tranquilo' Ex-campeões do UFC prometem entrega total em Spaten Fight Night 3; para lutas futuras, Glover quer enfrentar influencers 'que nem o Popó'

Glover Teixeira, lenda do MMA, está na luta principal do Spaten Fight Night 3, evento de artes marciais, que será disputado neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em coletiva ao Lance! e a outros veículos de imprensa nesta quinta‑feira (27), o lutador elogiou seu adversário e brincou sobre a possibilidade de novas lutas.

Assim como Glover, Maurício Shogun Rua também foi campeão do UFC, esteve em 42 lutas na organização e demonstrou enorme admiração pela carreira do seu rival no torneio. "É um cara duro, uma lenda no esporte, ex-campeão também, 42 lutas, tudo igual. A luta é super justa", explicou Maurício.

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Shogun Rua ainda fez questão de afirmar que o evento é uma chance de mostrar que os dois adversários, apesar de serem lutadores, são educados. "Não é só intriga e briga", pontuou.

Contudo, o lutador explicou que, embora respeite muito o adversário duro, irá buscar o nocaute: "Gosto da trocação, busco a luta o tempo todo. Não gosto de levar a luta por pontos, gosto de acabar por nocaute, e não vai ser diferente sábado."

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Glover Teixeira também ressaltou admiração pelo oponente. No caso do atleta, ela vem desde o início de sua trajetória no MMA, quando acompanhava os combates no lendário Pride. Naquela época, Shogun, Quinton "Rampage" Jackson e Ricardo Arona eram as suas maiores referências no esporte. Após ter enfrentado Rampage ao longo de sua carreira no UFC, Glover agora celebra a oportunidade de concretizar o sonho de enfrentar outra grande lenda da modalidade.

Jon Jones x Maurício Shogun no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

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Legado no UFC

Longe do clima tenso de provocações, como ocorreu entre Nicholas Meregali e Felipe "Preguiça" Pena, Glover prefere destacar a trajetória do adversário e a sintonia entre eles. "Eu acho legal a galera falar, igual os dois (Meregali e Pena) estão se provocando, mas não tem como falar desse cara (Shogun) a não ser a história que ele construiu. A agressividade não falta quando entramos no ringue", afirmou.

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Relembrando grandes momentos da história do esporte, o ex-campeão citou a batalha épica de Shogun contra Dan Henderson e comparou ao seu próprio duelo icônico diante de Jiri Prochazka, destacando que a promessa para este reencontro é, acima de tudo, um espetáculo de pura entrega para os fãs. Contudo, Glover brincou: "Não quero que seja a melhor luta do ano porque é porrada demais."

- O legado já foi feito, a gente foi campeão. É um privilégio estar lutando contra o Shogun. São dois caras perigosos, com a mão pesada, então a luta tem tudo para acabar com o nocaute. Mas não estou aqui para fazer nome mais, eu já fiz.

Maurício Rua concordou com as falas do rival e complementou: "A conquista é passageira, o legado não. Construímos isso ao longo de muitos anos. Sempre dei o meu melhor e deixo tudo o que eu posso dentro do octógono."

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Glover Teixeira sente que esse encontro com Shogun estava traçado pelo destino. O lutador relembrou que o combate nunca chegou a ser agendado no passado devido às constantes oscilações no ranking do UFC, em momentos em que um subia na divisão dos meio-pesados, o outro caía, desencontrando os caminhos de ambos. Agora, o veterano celebra o timing perfeito para que esse duelo finalmente saia do papel e afirmou: "Eu não pegaria uma luta como essa se não fosse para me dar o meu melhor."

Última luta de Glover e Shogun?

Questionado sobre o futuro de sua carreira, Maurício Shogun foi direto ao declarar que o seu foco está inteiramente na luta deste sábado. Embora reconheça que a idade traz constantes propostas de novos eventos e desafios para os veteranos dos esportes de combate, o lutador prefere não planejar passos futuros antes de pisar na arena.

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Glover deixou claro que não busca mais construir uma trajetória de títulos, algo que prefere deixar para os atletas mais jovens. No entanto, o mineiro descartou categoricamente que esta seja sua última aparição no esporte. "Quem sabe lutar com os influencers aí, que nem o Popó. Uma luta mais tranquila. Os caras colocam o Shogun… me coloca um Bambam ou alguém aí", brincou.

Curiosamente, a luta de despedida dos dois brasileiros no Ultimate aconteceu no mesmo evento, o UFC 283, em janeiro de 2023. Ambos fecharam a passagem pelo MMA com derrotas. Desde então, apenas Glover voltou à ação: ele venceu Anthony Smith em um evento de grappling, também em 2023.

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