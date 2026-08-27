Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes 15 pilotos estão garantido para a próxima temporada na elite do automobilismo

O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 começa, aos poucos, a ganhar forma. A confirmação da renovação de Franco Colapinto pela Alpine reduziu para sete o número de vagas ainda indefinidas no próximo campeonato. Entre os nomes já garantidos está Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Colapinto continuará na Fórmula 1 em 2027. A Alpine confirmou, nesta quinta-feira (27), a renovação do contrato do argentino por mais uma temporada e, assim, manteve sua atual dupla para o próximo campeonato. O piloto seguirá ao lado de Pierre Gasly na equipe francesa.

continua após a publicidade

Pilotos confirmados para a F1 2027

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Aston Martin: 2 vagas

Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto

Haas: 2 vagas

Racing Bulls: 2 vagas

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.

continua após a publicidade

Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.