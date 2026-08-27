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Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

15 pilotos estão garantido para a próxima temporada na elite do automobilismo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 14:42
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 começa, aos poucos, a ganhar forma. A confirmação da renovação de Franco Colapinto pela Alpine reduziu para sete o número de vagas ainda indefinidas no próximo campeonato. Entre os nomes já garantidos está Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi.

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Colapinto continuará na Fórmula 1 em 2027. A Alpine confirmou, nesta quinta-feira (27), a renovação do contrato do argentino por mais uma temporada e, assim, manteve sua atual dupla para o próximo campeonato. O piloto seguirá ao lado de Pierre Gasly na equipe francesa.

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Pilotos confirmados para a F1 2027

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga
Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
Aston Martin: 2 vagas
Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto
Haas: 2 vagas
Racing Bulls: 2 vagas
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.

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Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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