Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes
15 pilotos estão garantido para a próxima temporada na elite do automobilismo
O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 começa, aos poucos, a ganhar forma. A confirmação da renovação de Franco Colapinto pela Alpine reduziu para sete o número de vagas ainda indefinidas no próximo campeonato. Entre os nomes já garantidos está Gabriel Bortoleto, que seguirá na Audi.
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Colapinto continuará na Fórmula 1 em 2027. A Alpine confirmou, nesta quinta-feira (27), a renovação do contrato do argentino por mais uma temporada e, assim, manteve sua atual dupla para o próximo campeonato. O piloto seguirá ao lado de Pierre Gasly na equipe francesa.
Pilotos confirmados para a F1 2027
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + 1 vaga
Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
Aston Martin: 2 vagas
Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto
Haas: 2 vagas
Racing Bulls: 2 vagas
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.
Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.
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