Isaquias Queiroz revela que luta contra fortes dores desde antes de Paris 2024

O campeão olímpico Isaquias Queiroz se pronunciou nas redes sociais a respeito das especulações sobre o motivo de não ter participado de duas provas (C1 1000m e C1 5000m) na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Em vídeo publicado no sábado (9), após a conquista da prata no C1 500m, o atleta revela que tem competido com fortes dores desde antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

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➡️ Isaquias Queiroz conquista a prata na Copa do Mundo de Canoagem

Um dos problemas enfrentados pelo baiano de 32 anos é na região do quadril, onde existe um atrito ósseo que é agravado por atividades de impacto, como corridas de rua, e compromete seu desempenho na água.

— Parece até estrelismo para quem olha de fora, só que a parte da verdade ninguém traz. Eu estou com uma dor no quadril desde 2023. Ninguém sabe o que é ainda. Fiz um exame esses dias. Deu um atrito do osso do quadril com outro osso. Se eu correr na rua, dependendo da corrida, eu não consigo remar no dia seguinte, não consigo caminhar direito. Finais de semana, às vezes eu estou em casa sem fazer nada e começo a mancar.

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➡️ Isaquias Queiroz se pronuncia sobre saída do Flamengo: 'Seguir o caminho'

As dores no ombro fizeram o canoísta cinco vezes medalhista olímpico recorrer a medicamentos para suportar o desconforto durante a etapa de Szeged. Por fim, Isaquias explicou que a participação em provas de longa distância não faz parte de sua estratégia.

— No meu ombro, estou sentindo dores e tendo que tomar remédio para aliviar aqui no campeonato. A gente prefere os 1000m, porque 5000m é muito complicado e nenhum dos meus adversários principais estava na prova.

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Isaquias leva prata na abertura da Copa do Mundo de Canoagem

Isaquias Queiroz na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem, em 2025 (Foto: Divulgação)

Mesmo com as limitações físicas, Isaquias Queiroz foi medalha de prata na etapa da Hungria da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, na categoria C1 500m. O brasileiro fechou a prova em 1min44s73, atrás apenas do chinês Ji Bownem, que marcou o tempo de 1min44s43.

A etapa disputada em Szeged abre a temporada do Circuito Mundial da canoagem. Logo, é a primeira que vale pontos na classificação para Los Angeles 2028. Ao longo de 2026, haverá mais duas etapas e o Campeonato Mundial, marcado para agosto, a competição mais importante do ano.

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