Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Espanhol destacou a ausência de pontos fracos do tetracampeão mundial dentro da pista

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 09:30
Favorite o Lance! no Google
Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026
Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Fernando Alonso já dividiu a pista com alguns dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Ao longo de mais de duas décadas na categoria, o espanhol enfrentou Michael Schumacher, Lewis Hamilton e, mais recentemente, Max Verstappen. Entre os três, porém, o bicampeão mundial não tem dúvidas sobre quem considera o rival mais completo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para Alonso, Verstappen é o melhor adversário que já enfrentou dentro da pista. O piloto da Aston Martin destacou a ausência de pontos fracos no estilo do holandês e lembrou que os poucos erros cometidos pelo tetracampeão aconteceram principalmente no início da carreira, quando ainda era um dos mais jovens pilotos do grid.

continua após a publicidade

— Max Verstappen é o melhor rival que enfrentei em pista, principalmente porque simplesmente não tem pontos fracos. Nos seus primeiros anos, Max ainda tinha muita "energia". Cometia alguns pequenos erros, como entrar rápido demais no pitlane, mas são coisas que acontecem quando se tem 17, 18 ou 19 anos.

Na verdade, há apenas um piloto que Alonso colocaria acima de Verstappen: ele mesmo. Em tom de brincadeira, o espanhol deu uma nota maior a si próprio do que ao adversário, com uma diferença de apenas um décimo.

continua após a publicidade

— É um 9,9. Só temos de encontrar essa última décima. Tenho a certeza de que tem alguma fraqueza. O 10 só o dou a mim mesmo — brincou o piloto de 44 anos, em entrevista à emissora Viaplay.

➡️ Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

Verstappen elevou o nível da F1

O talento do tetracampeão mundial, inclusive, também serviu como incentivo para os outros pilotos buscarem evolução constante. Na visão de Alonso, esse é o único caminho para conseguir derrotar o holandês: elevar o próprio nível.

continua após a publicidade

— Ele é excepcional e acho que elevou o nível para todos nós. Se queres ganhar do Max, simplesmente tens de se tornar um piloto melhor — concluiu.

A declaração reforça a admiração de Alonso pelo atual piloto da Red Bull. Mesmo tendo enfrentado campeões como Schumacher e Hamilton ao longo da carreira, o espanhol considera Verstappen o rival mais difícil de superar – ao menos quando não está contando a si próprio na disputa.

continua após a publicidade
Lewis Hamilton, e Max Verstappen, participam de coletiva no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Lewis Hamilton e Max Verstappen em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

Há 18 horas
Rubinho Barrichello foi o campeão da temporada 2025 na Nascar Brasil

Fórmula 1

Equipe da Stock Car libera Rubinho Barrichello em meio a processo na Justiça

Há 19 horas
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027

Há 22 horas
Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Alpine renova com Colapinto e confirma dupla para F1 2027

Há 1 dia
Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Fórmula 1

Mercedes, Audi, Ferrari e Honda serão beneficiadas via ADUO

Há 1 dia
Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

Fórmula 1

Mercedes afirma estar sem dinheiro para melhorias na F1 2026

Há 2 dias
Mais LANCE!
Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva

GP da Espanha de F1 anuncia patrocínio do Real Madrid; entenda

Kimi Antonelli sorri no GP da Holanda pela F1 2026

Kimi Antonelli completa 20 anos; relembre os feitos da sensação da F1

Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026

Chefe da F1 enxerga traço de Ayrton Senna em Antonelli: 'Dupla dimensão'

Lewis Hamilton faz 'joinha' com a mão ao sair do carro da Ferrari no GP da Holanda de Fórmula 1

Hamilton se desculpa à Ferrari por postura na F1: 'Vou melhorar'

Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Max Verstappen desafia 100 pilotos em corrida de kart em Silverstone

Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Bortoleto compara Zandvoort e Interlagos: 'Nada bate nosso Brasilzão'

Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Bortoleto aponta problemas na largada e mira reação em Monza

De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido

F1: Ferrari se pronuncia após Lewis Hamilton detonar estratégia

Nico Hulkenberg em coletiva do GP da Holanda pela F1 2026

VÍDEO: Hulkenberg quase bate em Bortoleto após acidente de Verstappen na F1

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Gabriel Bortoleto revela frustração na Audi: 'Corrida estava acabada antes de começar'

Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera provisoriamente o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 2026

Itália recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

De olhos fechados, Max Verstappen é fotografado com expressão desapontada durante o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

F1: Verstappen chega ao segundo maior jejum da carreira no GP da Holanda

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Hamilton critica Ferrari na F1: 'Não é a mesma coisa aqui'

Kimi Antonelli, vencedor, e Lewis Hamilton, terceiro colocado, participam de coletiva após o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Jade Gao/AFP)

Hamilton e Russell empatam na F1 2026; veja classificação atualizada