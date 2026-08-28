Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1 Espanhol destacou a ausência de pontos fracos do tetracampeão mundial dentro da pista

Fernando Alonso já dividiu a pista com alguns dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Ao longo de mais de duas décadas na categoria, o espanhol enfrentou Michael Schumacher, Lewis Hamilton e, mais recentemente, Max Verstappen. Entre os três, porém, o bicampeão mundial não tem dúvidas sobre quem considera o rival mais completo.

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Para Alonso, Verstappen é o melhor adversário que já enfrentou dentro da pista. O piloto da Aston Martin destacou a ausência de pontos fracos no estilo do holandês e lembrou que os poucos erros cometidos pelo tetracampeão aconteceram principalmente no início da carreira, quando ainda era um dos mais jovens pilotos do grid.

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— Max Verstappen é o melhor rival que enfrentei em pista, principalmente porque simplesmente não tem pontos fracos. Nos seus primeiros anos, Max ainda tinha muita "energia". Cometia alguns pequenos erros, como entrar rápido demais no pitlane, mas são coisas que acontecem quando se tem 17, 18 ou 19 anos.

Na verdade, há apenas um piloto que Alonso colocaria acima de Verstappen: ele mesmo. Em tom de brincadeira, o espanhol deu uma nota maior a si próprio do que ao adversário, com uma diferença de apenas um décimo.

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— É um 9,9. Só temos de encontrar essa última décima. Tenho a certeza de que tem alguma fraqueza. O 10 só o dou a mim mesmo — brincou o piloto de 44 anos, em entrevista à emissora Viaplay.

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Verstappen elevou o nível da F1

O talento do tetracampeão mundial, inclusive, também serviu como incentivo para os outros pilotos buscarem evolução constante. Na visão de Alonso, esse é o único caminho para conseguir derrotar o holandês: elevar o próprio nível.

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— Ele é excepcional e acho que elevou o nível para todos nós. Se queres ganhar do Max, simplesmente tens de se tornar um piloto melhor — concluiu.

A declaração reforça a admiração de Alonso pelo atual piloto da Red Bull. Mesmo tendo enfrentado campeões como Schumacher e Hamilton ao longo da carreira, o espanhol considera Verstappen o rival mais difícil de superar – ao menos quando não está contando a si próprio na disputa.

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Lewis Hamilton e Max Verstappen em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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