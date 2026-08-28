Lendas do UFC explicam adaptação ao boxe para Fight Night 3 Glover e Shogun detalham desafios para o combate; Nicholas Meregali e Luan Medeiros comentam importância de novas modalidades no evento

Glover Teixeira e Maurício Shogun, duas lendas do MMA, deixaram a aposentadoria para disputar a luta principal do Spaten Fight Night 3, evento de artes marciais, que acontece neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), os lutadores explicaram que estão preparados para o novo desafio no boxe.

Diferente do que estavam acostumados no UFC, com rounds de cinco minutos, Glover e Shogun se enfrentarão em um combate de oito assaltos de dois minutos cada. Em vez de MMA, desta vez, a modalidade escolhida foi o boxe. O duelo é chancelado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB) e será disputado no peso super-pesado (entre 96 e 110 kg).

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Shogun Rua, ex-campeão do UFC, explicou que sempre treinou outras artes marciais: "Eu sempre treinei muito muay thai, foi meu carro-chefe no MMA, então fazer boxe é mais fácil. A parte mais difícil é porque eu gosto de chutar bastante, então vou ter que me concentrar para não chutar as costas do Glover". A transição ao boxe também parece fácil para o adversário, elogiado por Maurício como "completo".

Glover Teixeira explicou que seu treinador, Fernely Feliz, era do boxe e o ajudou a ser campeão do UFC. Contudo, confessou que imaginava uma luta diferente com o rival quando estavam em plena forma: "Eu sempre imaginava uma luta com o Shogun pensando em botar ele pra baixo. Agora tirou o meu wrestling, mas também tirou a joelhada e o chute dele. Se ele me chutar, eu boto ele pra baixo, mas a gente vai tentar fazer isso só na mão mesmo."

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Três modalidades diferentes no Spaten Fight Night 3

Além do boxe, o evento irá contar com as estreias do judô, com Bia Souza e Rafa Silva, e do jiu-jitsu nesta terceira edição. Luan Medeiros, que vai disputar o cinturão latino-americano do boxe contra o argentino Juan Cruz, é filho de faixa-preta de jiu-jitsu e começou a praticar judô ainda na infância.

Em resposta ao Lance!, o jovem boxeador comentou: "O esporte sempre mostra respeito e disciplina. É algo que eu levei para minha vida inteira e, hoje, no boxe, eu também levo essa parte. Só somou à minha carreira". Luan ainda afirmou que estar ao lado de grandes atletas das mais variadas modalidades de luta é uma grande oportunidade na vida.

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- Brinquei que a Rafa Silva já me bateu muito no judô (em treinos quando mais novo), então é incrível poder representar o boxe nesse evento, ainda mais do lado de grandes lendas.

Ainda no assunto, Nicholas Meregali, que vai disputar a única luta de jiu‑jitsu do torneio contra Felipe "Preguiça" Pena, também comentou a troca de conhecimento entre os lutadores do card. No treino aberto no Rio de Janeiro, o atleta pegou algumas dicas de movimentação de pernas com Bia Souza, campeã olímpica do judô.

- Acrescentar (à luta de sábado) não deu, mas a teoria eu consegui entender. Acho que eu vou voltar a praticar isso. Sempre que alguém faz algo novo e efetivo, eu gosto de perguntar depois do treino, porque a gente consegue aprender com outras pessoas também.

O lutador, famoso por seu "trash talk", explicou que a marra não o impede de buscar conselhos. "Parte da minha cultura de treinamento é tentar absorver de outras pessoas, porque nada se cria, tudo se copia. Eu sou escroto, sou arrogante, mas eu sempre pergunto para quem sabe mais", conclui.

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