Isaquias Queiroz é ouro na Alemanha, e faz dobradinha brasileira no pódio

O brasileiro Isaquias Queiroz voltou ao topo da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, em Brandeburgo, Alemanha. Na manhã deste sábado (16), ele liderou a prova do C1 500 m e garantiu a medalha de ouro, acompanhado pelo compatriota Gabriel Assunção, que ficou com o bronze. O chinês Ji Bowen completou o pódio, com a medalha de prata.

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➡️Isaquias Queiroz revela que luta contra fortes dores desde antes de Paris 2024

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Isaquias imprimiu um ritmo forte desde o início da prova, abrindo vantagem nos primeiros metros. Ele foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, com marca de 01m52s55. Gabriel Assunção concluiu a prova em 01m54s60.

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Na estreia da temporada internacional, no dia 9 de maio, Isaquias Queiroz havia ficado com a prata do C1 500 m na etapa de Szeged, na Hungria, terminando justamente atrás de Ji Bowen. Na ocasião, ele revelou que convive com dores desde antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

— Eu estou com uma dor no quadril desde 2023. Ninguém sabe o que é ainda. Fiz um exame esses dias. Deu um atrito do osso do quadril com outro osso. Se eu correr na rua, dependendo da corrida, eu não consigo remar no dia seguinte, não consigo caminhar direito. Finais de semana, às vezes eu estou em casa sem fazer nada e começo a mancar — explicou.

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Isaquias Queiroz fica fora do pódio no C1 1000m

Na última sexta-feira (15), Isaquias disputou a final do C1 1000m na Copa do Mundo de Brandeburgo, mas não subiu ao pódio. O brasileiro concluiu a prova em 3min57s37 e ficou em oitavo lugar. Após a disputa, o canoísta contou que não vinha treinando a prova, e usou a distância para avaliar a própria condição física e estudar os adversários.

— A ideia talvez seria essa, entrar no máximo para ver aonde eu ia quebrar para chegar no Brasil e melhorar. Só que eu queria finalizar a prova. Então, foi uma boa prova, apesar de não ganhar medalha. Nós estamos acostumados a ganhar medalha, mas… Agora tem calma, porque a temporada está apenas começando - declarou.

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