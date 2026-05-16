Análise: Hugo Calderano, o quebrador de barreiras, chega a 400 semanas no topo

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Hugo Calderano chegou à impressionante marca de 400 semanas dentro do Top 20 do ranking mundial, na última quarta-feira (13), com direito a homenagem da World Table Tennis (WTT). Apesar de estar entre os principais nomes do esporte há anos, e de dominar toda e qualquer competição continental, foi a partir de 2025 que se consolidou no topo do mundo e passou a bater marcas que pareciam impossíveis.

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O ano em que Calderano conquistou o mundo

Do Contender ao Grand Smash, Hugo Calderano já foi destaque em todos os tipos de torneios no universo do tênis de mesa profissional. Ainda no circuito de clubes, em janeiro do ano passado, Calderano liderou o Liebherr Ochsenhausen ao título da Copa da Alemanha. Eleito o MVP das finais, o mesa-tenista garantiu as vitórias em todos os duelos em que disputou durante o tradicional "Final Four". A partir daí, o foco voltou a ser o WTT.

Três meses depois, abril ficou marcado pelo maior título de sua carreira: a Copa do Mundo. O brasileiro, então, entrou para a história como o primeiro atleta não europeu e não asiático a conquistar o título mundial ao superar, em sequência, os números 3, 2 e 1 do mundo, o japonês Tomokazu Harimoto e os chineses Wang Chuqin e Lin Shidong, respectivamente. A conquista rendeu ainda a subida de Hugo ao Top 3 do ranking.

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Mais uma marca "superando barreiras" aconteceu no mês seguinte. Apesar de levar "apenas" a medalha de prata, Calderano se tornou, novamente, o primeiro fora dos continentes asiático e europeu a chegar à final do Campeonato Mundial. O restante do ano continuou a ser especial, e o brasileiro conquistou mais quatro títulos individuais: WTT Star Contender Ljubljana, WTT Contender Buenos Aires, WTT Star Contender Foz do Iguaçu e Campeonato Pan-Americano.

Além disso, brilhou ao lado de Bruna Takahashi. Em junho, a dupla conquistou a medalha de prata no WTT Star Contender Ljubljana, resultado que marcou o primeiro pódio dos brasileiros no Circuito Mundial de duplas mistas. Pouco depois, em julho, os dois alcançaram um feito ainda maior ao conquistarem, no WTT Contender Buenos Aires, o primeiro título da parceria no circuito internacional. A sintonia seguiu em alta até outubro, quando também levantaram o troféu das duplas mistas no Campeonato Pan-Americano.

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2026 ainda é o ano do Brasil?

Não demorou para Hugo voltar a visitar o lugar mais alto do pódio em 2026. Em fevereiro, o mesa-tenista conquistou seu 17º título continental ao vencer a ITTF Americas Cup, disputada em São Francisco, nos Estados Unidos. No mesmo mês, o brasileiro alcançou a segunda posição do ranking mundial – a melhor marca já obtida por um atleta de fora da Ásia e da Europa. Sim, mais uma vez.

Em abril, mesmo sem adicionar um novo troféu à coleção, Calderano voltou a mostrar por que segue entre os principais nomes da modalidade. Um ano após o título inédito da Copa do Mundo, o brasileiro retornou ao pódio da competição ao conquistar a medalha de bronze. Com o resultado, foi o único atleta não asiático entre os medalhistas do torneio.

O protagonismo brasileiro em 2026, porém, não ficou restrito às disputas individuais. Ao lado de Bruna Takahashi, Hugo alcançou outro feito histórico em fevereiro ao conquistar o Singapore Smash, principal torneio da série Grand Smash do circuito mundial. A dupla brasileira derrotou na final os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, então líderes do ranking mundial, e se tornou a primeira parceria não chinesa campeã de duplas mistas em um Grand Smash.

O brilho de 2025 transformou a temporada em um dos capítulos mais marcantes da carreira de Hugo Calderano. Entre títulos históricos, finais inéditas e recordes quebrados, o brasileiro encerrou o ano consolidado na elite absoluta do tênis de mesa mundial. A dúvida, agora, é se conseguirá manter o mesmo nível em 2026. Vale destacar, inclusive, que Hugo já não ocupa o auge alcançado no início do ano e atualmente aparece na sexta posição do ranking mundial.

Hugo Calderano em ação nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes (Foto: WTT)

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