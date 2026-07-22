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Hugo Calderano compete sem pressão e recarrega as energias no Brasil

WTT Star Contender reúne grandes nomes do tênis de mesa em São José dos Campos

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
22/07/2026 08:50
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Hugo Calderano é surpreendido nas quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes 2026 (Foto: WTT)
Hugo Calderano durante as quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes 2026 (Foto: ITTF)

Desde que deixou o Brasil aos 17 anos para viver de tênis de mesa, Hugo Calderano passa pouco tempo em sua terra natal. A agenda cheia de compromissos pelo circuito mundial deixa pouco espaço para voltar para casa, curtir a família e manter a conexão com a cultura do país. Por isso, o WTT Star Contender de São José dos Campos, que o carioca disputa a partir desta quinta-feira (23), traz uma sensação especial.

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Atual número oito do mundo, Hugo é o principal nome do torneio, sediado no estado de São Paulo pela primeira vez. Nos últimos anos, o circuito da World Table Tennis (WTT) passou pelo Rio de Janeiro em 2023 e 2024, e por Foz do Iguaçu, no ano passado, um reflexo da mudança de status do tênis de mesa brasileiro no cenário internacional, muito impulsionado pelo "efeito Calderano". Mas nada disso é pressão para ele.

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— Eu tenho uma certa noção de ver o quanto essas minhas conquistas têm contribuído para o nosso esporte e só fico muito feliz em ver isso acontecendo. Não me coloco nem um pouco de pressão por causa disso, tenho os meus próprios objetivos. Eu sei que muita gente também tem muita expectativa pelos meus resultados, mas eu tenho que ter uma postura inteligente de me distanciar disso, para eu ter a tranquilidade de trabalhar como eu preciso - contou, com jeito tranquilo, durante encontro com a imprensa.

Quando se trata de cumprir objetivos, Calderano está em dia com os compromissos da temporada. A medalha na Copa do Mundo, conquistada em abril, era a principal meta de 2026. Por isso, mais do que os 600 pontos no ranking para o campeão do WTT Star Contender, Hugo quer aproveitar a passagem por São José para curtir a conexão com o público e elevar o nível de jogo para a sequência da temporada.

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— Esse ano não tem nenhum objetivo específico de ranking, agora o principal vai ser tentar voltar talvez à minha melhor forma, ir subindo o meu nível aos poucos e me sentir bem na mesa. É importante ter o jogo o mais completo possível para manter essa regularidade e ir subindo aos poucos e trazendo esse nível cada vez um degrau para cima, para que o meu nível médio, o meu nível normal de performance seja cada vez mais alto - contou.

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Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)

Mentor da nova geração

Aos 30 anos e em uma fase de mais maturidade na carreira, Calderano assumiu também o papel de "guru" para os atletas da nova geração do tênis de mesa brasileiro. Além de dicas práticas na mesa, ele costuma ser procurado pelos mais jovens para tirar dúvidas e orientar sobre qualquer tipo de problema na carreira. De olho em um protagonismo maior do país no esporte, Calderano vê uma geração que, apesar dos desafios, vem motivada para performar em alto nível no circuito mundial.

— Acho que muita gente, por tudo que tem acontecido comigo e com a Bruna também, pode achar que é uma coisa normal estar há tanto tempo entre os melhores do mundo, mas não é. O tênis de mesa brasileiro nunca tinha chegado nesse nível, a dificuldade é muito grande. É muito importante que eles confiem nesse processo e que tenham coragem de se entregar completamente. Muita gente fica nesse receio e acaba se escondendo um pouco, mas eu acho que eles têm essa consciência e espero que continuem evoluindo para também chegar entre os melhores do mundo e a gente ter uma equipe cada vez mais forte - concluiu.

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O WTT Star Contender

O WTT Star Contender de São José dos Campos terá disputas de simples masculino e feminino, além das duplas, nos dois naipes e mistas. Os jogos das chaves principais acontecem a partir desta quinta-feira (23), com as finais no domingo (26).

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