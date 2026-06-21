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Calderano resiste, mas fica com o vice no WTT da Eslovênia

Brasileiro buscava o tricampeonato do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 15:23
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Hugo Calderano defende o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa
Hugo Calderano defende o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa (Foto: ITTF)

Hugo Calderano levou o vice-campeonato do WTT Star Contender da Eslovênia. Neste domingo (21), em Ljubljana, o brasileiro foi superado pelo japonês Shunsuke Togami por 4 sets a 3, parciais de 11/7, 10/12, 8/11, 11/4, 5/11, 11/7 e 7/11.

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  • Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)

    Veja os lances do vice-campeonato de Calderano no WTT da Eslovênia

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    • ➡️Veja os lances do vice-campeonato de Calderano no WTT da Eslovênia

    ➡️Mente livre e troca constante: a receita de Calderano e Paco rumo ao topo

    O brasileiro chegou à decisão após vencer o francês Simon Gauzy, mais cedo neste domingo, por 3 a 2. Na véspera de seu aniversário de 30 anos, o brasileiro buscava o tricampeonato da competição, mas teve a sequência interrompida em um jogo equilibrado, diante de um adversário agressivo.

    O próximo compromisso de Hugo Calderano no circuito mundial será o Grand Smash dos Estados Unidos, um dos principais do calendário, a partir desta sexta-feira (26).

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    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)

    Como foi o jogo

    O duelo começou com os dois finalistas soltando o braço no ataque, tanto que os pontos raramente passavam da terceira bola. Calderano abriu três pontos de vantagem e sustentou a diferença até fechar a parcial por 11/7. O brasileiro saiu na frente no início do segundo set, mas a resposta de Togami não demorou e a parcial chegou empatada aos 10 pontos. Desta vez, foi o japonês quem levou a melhor ao vencer por 12/10.

    A partir daí, Togami foi ganhando confiança e passou a impor ainda mais potência nos golpes, dificultando o jogo de Calderano e abriu três pontos de vantagem. O brasileiro conseguiu buscar o empate, mas não impediu a vitória do rival por 11/8.

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    O quarto set foi fundamental para manter Hugo no jogo: apesar de sair perdendo por 2 a 0, ele emplacou uma sequência de oito pontos e encaminhar a vitória por 11/4. Mais uma vez, Togami deu o troco imediatamente e vencer o quinto set por 11/5

    Apenas a vitória no sexto set poderia manter o sonho do tricampeonato vivo, e Calderano saiu na frente por 4 a 2. Quando Togami reagiu e assumiu a liderança do placar, o brasileiro rapidamente usou seu pedido de tempo para recuperar a concentração. O recurso foi fundamental para que ele retomasse a ponta para vencer por 11/7, deixando o jogo empatado por 3 a 3.

    Mas no momento decisivo, não houve como interromper o ímpeto do japonês, que foi construindo vantagem no placar. Quando Hugo esboçou reação, foi a vez de Togami parar o jogo e confirmar o título com vitória por 11/7.

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