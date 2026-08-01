Medina planeja pausa em 2027 e põe em risco vaga olímpica, diz jornal Segundo fontes próximas à família do surfista, que será pai, ele deve se afastar do circuito mundial da WSL para se dedicar à paternidade

Gabriel Medina planeja tirar um ano sabático em 2027 e se afastar do circuito mundial da World Surf League (WSL). A decisão, revelada com exclusividade pela Surf News Brasil e pelo Diário do Litoral a partir de fontes próximas à família, coloca em risco a participação do tricampeão mundial nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O afastamento está ligado a uma mudança pessoal: nesta semana, Medina se casou com a influenciadora Isabella Arantes e confirmou que o casal espera o primeiro filho. Segundo as fontes ouvidas pelos portais, a prioridade do surfista será se dedicar à paternidade durante o período de pausa.

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Durante seu casamento, Gabriel Medina anuncia gravidez de sua esposa (Foto: Reprodução/Instagram)

Olimpíadas de 2028

O principal caminho para garantir uma vaga em Los Angeles 2028 passa pelo ranking da WSL. A janela classificatória começa em agosto de 2027 e vai até julho de 2028. Ao ficar fora de toda a temporada do ano seguinte, Medina perderia uma parcela relevante desse período e dificultaria consideravelmente sua classificação pelo circuito.

Ainda há caminhos alternativos. O primeiro passa pelo ISA World Surfing Games de 2026, a ser realizado no Peru. Para garantir a vaga olímpica por essa rota, porém, o Brasil precisará conquistar o título por equipes no masculino, com Medina sendo o brasileiro de melhor campanha individual.

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O segundo caminho é o ISA Games de 2028, que distribui sete vagas. Nesse caso, o surfista precisaria terminar entre os sete primeiros colocados e, ao mesmo tempo, ser o atleta brasileiro mais bem posicionado no evento.

Vale lembrar que, para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, Gabriel Medina conquistou a vaga ao vencer este mesmo campeonato. Na ocasião, o Brasil foi campeão por equipes na competição, com Yago Dora e Filipe Toledo também somando pontos importantes.

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Medina na temporada atual da WSL

A possível pausa não significa saída imediata. Na temporada atual da WSL, Medina ocupa a quarta colocação, com 27.610 pontos. O líder do ranking é o italiano Leonardo Fioravanti, com 33.930 pontos.

O calendário restante da temporada ainda conta com três eventos em ondas tubulares, especialidade do brasileiro. Etapas em que o paulista já foi campeão, como Trestles, Peniche e a piscina de ondas, também estão previstas para o restante de 2026, mantendo vivo o sonho do tetracampeonato mundial. Os brasileiros Italo Ferreira e Yago Dora estão em segundo e terceiro, respectivamente, enquanto Miguel Pupo e Samuel Pupo estão logo abaixo de Gabriel Medina.

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