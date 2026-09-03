Naomi Osaka voltou a fazer da entrada em quadra um espetáculo à parte. Na sua estreia do US Open, a japonesa apareceu em Nova York com um visual inspirado em Allen Iverson, um dos maiores nomes da história da NBA, e mostrou mais uma vez que, para ela, a moda também faz parte da experiência de disputar um Grand Slam.

O look tinha diversos elementos associados ao ex-jogador do Philadelphia 76ers. Osaka usou tranças, faixa na cabeça e mangas nos braços, além de uma produção criada especialmente para a ocasião. Antes de entrar em quadra, ela ainda vestiu uma peça branca com capuz e recortes de jornais que destacavam momentos de sua própria carreira.

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A escolha por Iverson não aconteceu por acaso. Osaka afirmou que considera o ex-jogador um pioneiro na relação entre esporte, identidade e moda. A homenagem também dialogou com a temática escolhida pela Nike para os uniformes de tênis no US Open deste ano, inspirados no basquete.

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A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Osaka transformou os Grand Slams em palco para a moda

O visual usado em Nova York está longe de ser um episódio isolado. Osaka construiu, nos últimos anos, uma relação bastante particular com os figurinos utilizados nos grandes torneios. Em 2026, por exemplo, a japonesa já apareceu em Grand Slams com produções conceituais e temáticas. No Australian Open, utilizou um visual inspirado em uma água-viva, enquanto, em Wimbledon, apostou em referências à cultura japonesa. No US Open, a homenagem a Iverson acrescentou o basquete à coleção de referências da tenista.

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A estratégia transformou a entrada de Osaka em um momento aguardado pelos fãs. O desempenho na competição continua sendo o principal objetivo, mas o figurino passou a funcionar também como uma forma de expressão. E essa relação entre esporte e moda não é exclusividade da japonesa.

Messi também já chamou atenção com os ternos

No futebol, Lionel Messi construiu uma imagem mais discreta longe dos gramados, mas algumas de suas aparições em grandes premiações fugiram completamente do padrão. O argentino já apareceu em cerimônias de premiação com ternos de diferentes estilos, transformando a chegada ao evento em mais um momento de exposição. A roupa, nesses casos, deixa de ser apenas uma escolha funcional e passa a fazer parte da imagem pública do atleta.

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Messi com troféu de melhor do mundo (Foto: Reprodução)

Koundé transformou chegada à seleção em passarela

Entre os jogadores da nova geração, Jules Koundé é um dos exemplos mais evidentes da aproximação entre futebol e moda. O francês costuma apostar em produções que passam pelo streetwear, peças vintage e combinações mais sofisticadas. As chegadas dos jogadores da seleção francesa a Clairefontaine se tornaram um momento observado também pelo público interessado em moda, e Koundé frequentemente aparece entre os atletas que mais chamam atenção.

O defensor chegou a aparecer em Clairefontaine usando peças que fugiam completamente do visual esportivo tradicional, incluindo combinações com salto e acessórios marcantes.

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Jules Kondé (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na NBA, o túnel virou uma passarela

Se Osaka encontrou inspiração na NBA, a liga americana é justamente um dos ambientes em que a moda mais se tornou parte do espetáculo esportivo. As chegadas dos jogadores às arenas ganharam tanta atenção que o chamado tunnel walk passou a ser acompanhado por fãs e veículos especializados em moda. Antes mesmo de a bola subir, os atletas já são fotografados e avaliados pelos looks escolhidos para chegar aos jogos.

Um dos grandes responsáveis por essa transformação foi Russell Westbrook. O astro ficou conhecido por combinações ousadas e por utilizar a chegada à arena como uma extensão da própria personalidade. Roupas largas, estampas e peças pouco convencionais fizeram parte de sua trajetória na moda. O próprio Westbrook já explicou que, para ele, a principal regra é vestir aquilo que representa sua personalidade.

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Russel Westbrook (Foto: Reprodução)

Kuzma também virou personagem dos "tunnel looks"

Kyle Kuzma seguiu caminho semelhante e chegou a se tornar um dos jogadores mais comentados quando o assunto era o visual antes das partidas. Um dos exemplos mais famosos foi um enorme suéter rosa usado pelo jogador, que rapidamente virou meme nas redes sociais. Depois vieram outras produções chamativas, incluindo peças de couro, casacos de pele e combinações mais extravagantes.

A relação de Kuzma com a moda, porém, mudou com o tempo. O jogador chegou a anunciar uma pausa nos tradicionais tunnel looks, dizendo que não queria mais se sentir obrigado a participar daquela competição fashion. Em 2026, ele também falou sobre uma abordagem mais simples para o próprio estilo.

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Kyle Kuzma (Foto: Divulgação)

NFL também entrou no jogo

A influência da moda não ficou restrita ao basquete e ao futebol. Na NFL, Travis Kelce se tornou um dos jogadores mais associados ao universo fashion. O tight end do Kansas City Chiefs transita entre streetwear e produções de grandes marcas e, recentemente, passou a integrar também campanhas de moda.

Travis Kelce chegando na Neo Quimica Arena (Foto: Reprodução)

Outro nome marcante é Cam Newton. O ex-quarterback ficou conhecido por combinações ousadas, chapéus extravagantes, ternos coloridos e acessórios que fizeram de suas aparições fora de campo um espetáculo próprio. A própria NFL mantém uma retrospectiva dedicada à evolução do estilo do jogador.

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