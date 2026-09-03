Brasil domina top 5 do surfe mundial após etapa em Fiji

Gabriel Medina ganhou uma posição no ranking mundial da WSL após o vice-campeonato na etapa de Fiji. O brasileiro chegou à decisão em Cloudbreak, arrancou uma nota 10 em um dos tubos e terminou o campeonato na segunda colocação, resultado que o levou ao quarto lugar na classificação da temporada.

A presença de Medina entre os quatro primeiros mantém um cenário expressivo para o surfe brasileiro. Dos cinco atletas que ocupam as primeiras posições do ranking masculino, quatro são brasileiros: Italo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo também aparecem na parte de cima da tabela.

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Italo Ferreira continua na liderança

Mesmo sem disputar a final em Fiji, Italo Ferreira segue como líder do Circuito Mundial. O potiguar soma 43.250 pontos e chega à próxima etapa com uma vantagem de 2.235 pontos sobre Leonardo Fioravanti, segundo colocado.

O italiano foi o único surfista estrangeiro a permanecer entre os cinco melhores após a competição em Cloudbreak. Fioravanti chegou à semifinal e precisava avançar à decisão para ter chances de assumir a liderança, mas acabou derrotado.

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Yago Dora aparece na terceira posição, com 38.695 pontos. Medina vem logo atrás, com 38.610, apenas 85 pontos distante do compatriota. Miguel Pupo completa o top-5, com 33.770 pontos.

Ranking masculino após a etapa de Fiji

1 . Italo Ferreira- 43.250 pontos 2 . Leonardo Fioravanti- 41.015 3 . Yago Dora- 38.695 4 . Gabriel Medina- 38.610 5 . Miguel Pupo-33.770

Medina brilha, mas fica com o vice

Medina teve uma das melhores campanhas da etapa de Fiji. O brasileiro avançou pelas baterias decisivas até encontrar o americano Cole Houshmand na disputa pelo título. Na final, o tricampeão mundial conseguiu um dos momentos mais marcantes da competição. Medina encontrou um tubo de alto nível e recebeu 10,00 dos juízes, mas não foi suficiente para superar Houshmand.

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O americano apresentou um desempenho consistente durante a bateria e terminou com 16,87 pontos, garantindo seu primeiro título em Fiji. Medina encerrou a decisão com 15,17. Apesar de não ter conquistado o troféu, o resultado representa um avanço importante para o brasileiro na classificação mundial.

Brasil mantém força na disputa pelo título

Com quatro atletas no top-5, o Brasil chega à reta decisiva do campeonato com diferentes candidatos brigando pelas primeiras posições. Italo Ferreira permanece no comando, enquanto Yago Dora e Medina estão separados por uma diferença mínima. Miguel Pupo, por sua vez, completa a lista dos brasileiros entre os cinco primeiros. A disputa deve ganhar ainda mais intensidade nas próximas etapas, especialmente com Medina novamente próximo do pódio do ranking e Yago na terceira colocação.

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Luana Silva aparece no top-5 feminino

No feminino, o Brasil também tem uma representante entre as cinco melhores. Luana Silva ocupa a quinta posição na classificação mundial. A brasileira foi eliminada nas oitavas de final em Fiji, mas o resultado não foi suficiente para tirá-la do top-5. Luana vive a melhor temporada de sua carreira e segue na briga pelas primeiras posições na reta final do circuito.

Luana Silva vai estrear lycra amarela na WSL (Foto: Rambo Estrada/World Surf League)

Trestles será a próxima etapa

O Circuito Mundial agora deixa Fiji e segue para a Califórnia. A próxima etapa da WSL será realizada em Trestles, entre os dias 11 e 20 de setembro. A competição terá Italo Ferreira defendendo a liderança e um duelo particular entre Yago Dora e Gabriel Medina pela terceira posição.

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➡️ Gabriel Medina é o único brasileiro 'vivo' na etapa de Fiji da WSL

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