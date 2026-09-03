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'Um sonho': Lando Norris funda equipe da F3 e busca F2 ainda em 2027

Atual campeão da F1 investe nas categorias de base do automobilismo mundial

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 19:43
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lando Norris posa com carro da LN4 Fusion, equipe da Fórmula 1
Lando Norris é cofundador da LN4 Fusion (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o nome marcado na elite do automobilismo mundial, Lando Norris participará também da Fórmula 3, mas como dono de equipe. O atual campeão da F1 é cofundador da LN4 Fusion, voltada às categorias de base. A escuderia entrará no grid da F3 já em 2027 e pode subir à F2 já no mesmo ano.

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Nas redes sociais, Norris compartilhou a novidade e mostrou entusiasmo com o novo projeto, descrevendo-o como a "realização de um sonho".

"Criamos uma equipe de corrida: a LN4 Fusion.

Tive a sorte de realizar meu sonho e agora quero ajudar outras pessoas a realizarem os delas.

O projeto foi construído com pessoas em quem confio — gente que vivenciou todos os níveis do automobilismo e sabe exatamente o que é preciso para vencer. Nosso objetivo é nos tornarmos a principal equipe de categorias de base de monopostos. Estaremos no grid da F4 Italiana, da FREC e da F3, e estamos trabalhando para garantir uma vaga na F4 Britânica e na F2."

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A LN4 Fusion também já está confirmada na Fórmula 4 italiana e na Fórmula Regional Europeia, a FRECA, visando ainda uma vaga no grid da F4 britânica. A equipe ainda passa por um processo de seleção para ingressar na F2, portanto, a participação da equipe na categoria ainda não está garantida. Caso seja aprovada, a expectativa é que o time permaneça no grid por três temporadas, até 2029.

Além da escuderia que vai para a pista, o companheiro de Oscar Piastri na McLaren criou também o LN4 Legacy Programme, projeto voltado ao financiamento de jovens pilotos.

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Mas não para por aí. Criamos também o programa "LN4 Legacy" para financiar e apoiar jovens pilotos talentosos que, de outra forma, talvez não tivessem essa oportunidade. Queremos oferecer o suporte necessário — tanto dentro quanto fora das pistas — para que eles tenham as melhores chances de sucesso.

Ver esse projeto sair do papel e se tornar realidade é incrível. Um agradecimento enorme a todos que contribuíram para que isso acontecesse.

Animado com o que está por vir. Nos vemos no grid em 2027."

Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026
Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

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