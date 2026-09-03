Com o nome marcado na elite do automobilismo mundial, Lando Norris participará também da Fórmula 3, mas como dono de equipe. O atual campeão da F1 é cofundador da LN4 Fusion, voltada às categorias de base. A escuderia entrará no grid da F3 já em 2027 e pode subir à F2 já no mesmo ano.

➡️ Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Nas redes sociais, Norris compartilhou a novidade e mostrou entusiasmo com o novo projeto, descrevendo-o como a "realização de um sonho".

"Criamos uma equipe de corrida: a LN4 Fusion.

Tive a sorte de realizar meu sonho e agora quero ajudar outras pessoas a realizarem os delas.

O projeto foi construído com pessoas em quem confio — gente que vivenciou todos os níveis do automobilismo e sabe exatamente o que é preciso para vencer. Nosso objetivo é nos tornarmos a principal equipe de categorias de base de monopostos. Estaremos no grid da F4 Italiana, da FREC e da F3, e estamos trabalhando para garantir uma vaga na F4 Britânica e na F2."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A LN4 Fusion também já está confirmada na Fórmula 4 italiana e na Fórmula Regional Europeia, a FRECA, visando ainda uma vaga no grid da F4 britânica. A equipe ainda passa por um processo de seleção para ingressar na F2, portanto, a participação da equipe na categoria ainda não está garantida. Caso seja aprovada, a expectativa é que o time permaneça no grid por três temporadas, até 2029.

Além da escuderia que vai para a pista, o companheiro de Oscar Piastri na McLaren criou também o LN4 Legacy Programme, projeto voltado ao financiamento de jovens pilotos.

continua após a publicidade

Mas não para por aí. Criamos também o programa "LN4 Legacy" para financiar e apoiar jovens pilotos talentosos que, de outra forma, talvez não tivessem essa oportunidade. Queremos oferecer o suporte necessário — tanto dentro quanto fora das pistas — para que eles tenham as melhores chances de sucesso.

Ver esse projeto sair do papel e se tornar realidade é incrível. Um agradecimento enorme a todos que contribuíram para que isso acontecesse.

Animado com o que está por vir. Nos vemos no grid em 2027."

Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

🏎️ Aposte na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.