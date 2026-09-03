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Após resposta de brasileiro, Chimaev reforça acordo para luta no UFC

Primeiro no ranking dos médios no UFC responde brasileiro com emoji; luta pode ser marcada para novembro ou dezembro

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
03/09/2026 15:33
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Khamzat Chimaev, sensação do UFC e torcedor do Flamengo (Foto: Divulgação / UFC)
Khamzat Chimaev conquistou cinturão após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Khamzat Chimaev voltou às redes sociais para dar o "sim" definitivo a Caio Borralho. Depois de incluir o brasileiro em sua lista de alvos e ver o rival aceitar o combate, o russo respondeu com o nome do lutador e um emoji de saudação, indicando acordo para o duelo no UFC.

O movimento começou quando o ex-campeão citou o brasileiro ao lado de Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov e Sean Strickland como opções de adversários. Borralho comemorou a lembrança e prontamente se colocou à disposição, indicou disponibilidade para combates em novembro, no Madison Square Garden, ou em dezembro, no T-Mobile Arena.

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Chimaev, buscando voltar ao octógono após perder o cinturão do peso médio, respondeu apenas com o nome do rival e um emoji de saudação. Poucos dias atrás, já havia utilizado as redes sociais para reforçar a vontade de voltar a lutar, inclusive marcando Dana White na postagem.

O russo está sem atuar desde maio, quando enfrentou Strickland em Nova Jersey. Na ocasião, o russo perdeu o cinturão da categoria dos médios (até 83,9 kg) do UFC e a invencibilidade no MMA. Apesar da derrota, segue como primeiro colocado no ranking da divisão.

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Amigos e ex-parceiros de treino, Caio demonstrou carinho a Chimaev em sua resposta. "Finalmente alguém me chamou pelo nome! Meu irmão, você sabe que eu te amo", comentou.

A possível luta também marcaria o retorno de Caio Borralho ao octógono, que não compete desde março, quando venceu Reinier de Ridder. O primeiro evento mencionado por "The Natural" é o UFC 334, previsto para acontecer no histórico Madison Square Garden, em Nova York, no dia 14 de novembro. Já o segundo, marcado para 12 de dezembro, será o último evento numerado da temporada: o UFC 335, no T-Mobile Arena.

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Borrachinha no cenário dos meio-pesados

Enquanto isso, Paulo Borrachinha vive momento diferente. Em abril, o brasileiro subiu para os meio-pesados (até 93 kg) e nocauteou Azamat Murzakanov no terceiro round. Com a lesão do campeão Carlos Ulberg, o nome de Borrachinha passou a ser associado a uma disputa pelo cinturão interino da categoria, conforme informado pelo presidente do UFC, Dana White.

Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327
Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327 (Foto: Jim WATSON / AFP)

Um rumor recente apontou Chimaev como possível adversário de Borrachinha no UFC 332, já que o russo chegou a demonstrar interesse em subir de categoria. O brasileiro, no entanto, demonstrou ceticismo sobre a viabilidade do russo nos meio-pesados. "Ele deveria voltar para o lugar dele, nos meio-médios ou sei lá. A divisão dos meio-pesados não é para ele. É simplesmente demais, mas bem-vindo", escreveu Borrachinha em seu perfil no Instagram.

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A rivalidade entre os dois tem histórico de impasses. Em 2023, o UFC chegou a marcar a luta entre eles, mas Borrachinha precisou se retirar do combate após sofrer uma infecção no cotovelo e passar por cirurgias.

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