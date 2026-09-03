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'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1

Líder do campeonato de 2026 troca unidade de potência e larga na última colocação em Monza; Kimi não descarta ajudar Russell na classificação

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
03/09/2026 13:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 2026, Kimi Antonelli chega ao GP da Itália com uma grande penalidade no grid e uma declaração direta: não tem "nada a perder" em Monza. O piloto da Mercedes, recém-completado 20 anos, receberá punição por substituição de componentes da unidade de potência e largará do fundo do pelotão no domingo.

A troca representa a quinta unidade de potência utilizada pelo italiano na temporada, resultado de uma sequência de problemas de confiabilidade nos meses anteriores. Com a posição no campeonato já assegurada na liderança, a equipe optou por concentrar a penalidade em uma única corrida para reduzir os riscos nas etapas seguintes.

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Ataque total no GP da Itália na F1

Com a largada no fundo do grid definida, o piloto da Mercedes mudou o foco para a recuperação de posições e estabeleceu como meta chegar entre os cinco primeiros. "Como vou largar em último, vai ser um ataque total. Não quero dar azar, mas não tenho nada a perder", afirmou.

- Obviamente, vou continuar usando a cabeça. Não é como se eu fosse chegar na primeira zona de frenagem no domingo e frear como se fosse a classificação; senão, causaria um acidente.

Antonelli reconheceu que a situação, apesar de indesejada, remove parte da pressão habitual de um GP em casa. A mentalidade, no entanto, será "atacar ao máximo e tentar ganhar o máximo de posições que puder".

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- Não é o ideal receber uma penalidade no GP da sua terra natal, especialmente uma tão grande assim. Mas, no fim das contas, como equipe, estamos de olho no campeonato, e esta é definitivamente uma das melhores pistas para isso. É melhor mudar tudo agora e, com sorte, evitar problemas no futuro.

Sobre a estratégia de corrida, o piloto projetou o trabalho de maneira um pouco diferente do habitual neste fim de semana, focando apenas na configuração para a corrida. "Depois, veremos. Acho que os cinco primeiros lugares podem estar ao nosso alcance, mas teremos que ver como a corrida se desenrolará", complementou.

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Última vitória de Kimi Antonelli pela F1 2026 foi no GP da Bélgica, circuito anterior aos de Hungria e Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Vácuo para Russell na classificação

Sem nada em disputa para si na classificação de sábado, Antonelli abriu a possibilidade de auxiliar o companheiro de equipe, George Russell, fornecendo vácuo aerodinâmico para melhorar o tempo de volta do britânico, recurso que tende a ser ainda mais decisivo com os carros de 2026. "Pode acontecer", reconheceu o piloto.

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- É uma conversa que também teremos internamente para que estejamos prontos caso essa situação surja. Mas não é algo garantido. Obviamente, vou conversar sobre isso com a equipe e depois vamos ver como as coisas se desenrolam.

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