'Não tenho nada a perder', dispara Antonelli após punição na F1

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 2026, Kimi Antonelli chega ao GP da Itália com uma grande penalidade no grid e uma declaração direta: não tem "nada a perder" em Monza. O piloto da Mercedes, recém-completado 20 anos, receberá punição por substituição de componentes da unidade de potência e largará do fundo do pelotão no domingo.

A troca representa a quinta unidade de potência utilizada pelo italiano na temporada, resultado de uma sequência de problemas de confiabilidade nos meses anteriores. Com a posição no campeonato já assegurada na liderança, a equipe optou por concentrar a penalidade em uma única corrida para reduzir os riscos nas etapas seguintes.

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Ataque total no GP da Itália na F1

Com a largada no fundo do grid definida, o piloto da Mercedes mudou o foco para a recuperação de posições e estabeleceu como meta chegar entre os cinco primeiros. "Como vou largar em último, vai ser um ataque total. Não quero dar azar, mas não tenho nada a perder", afirmou.

- Obviamente, vou continuar usando a cabeça. Não é como se eu fosse chegar na primeira zona de frenagem no domingo e frear como se fosse a classificação; senão, causaria um acidente.

Antonelli reconheceu que a situação, apesar de indesejada, remove parte da pressão habitual de um GP em casa. A mentalidade, no entanto, será "atacar ao máximo e tentar ganhar o máximo de posições que puder".

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- Não é o ideal receber uma penalidade no GP da sua terra natal, especialmente uma tão grande assim. Mas, no fim das contas, como equipe, estamos de olho no campeonato, e esta é definitivamente uma das melhores pistas para isso. É melhor mudar tudo agora e, com sorte, evitar problemas no futuro.

Sobre a estratégia de corrida, o piloto projetou o trabalho de maneira um pouco diferente do habitual neste fim de semana, focando apenas na configuração para a corrida. "Depois, veremos. Acho que os cinco primeiros lugares podem estar ao nosso alcance, mas teremos que ver como a corrida se desenrolará", complementou.

Última vitória de Kimi Antonelli pela F1 2026 foi no GP da Bélgica, circuito anterior aos de Hungria e Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Vácuo para Russell na classificação

Sem nada em disputa para si na classificação de sábado, Antonelli abriu a possibilidade de auxiliar o companheiro de equipe, George Russell, fornecendo vácuo aerodinâmico para melhorar o tempo de volta do britânico, recurso que tende a ser ainda mais decisivo com os carros de 2026. "Pode acontecer", reconheceu o piloto.

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- É uma conversa que também teremos internamente para que estejamos prontos caso essa situação surja. Mas não é algo garantido. Obviamente, vou conversar sobre isso com a equipe e depois vamos ver como as coisas se desenrolam.

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