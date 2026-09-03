Rafael Câmara supera titular da Haas em teste e mira F1 2027

Se for pelo seu desempenho nos testes da Haas visando à Fórmula 1 2027, o Brasil está cada vez mais perto de ter um segundo piloto em ação na elite do automobilismo mundial. No Circuito Internacional de Algarve, em Portimão (Portugal), Rafael Câmara anotou um tempo melhor que Oliver Bearman, titular da Haas, segundo informações do "ge".

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Nas sessões em território português, o brasileiro foi o único piloto que superou a marca de referência de Bearman, que está em sua segunda temporada na Fórmula 1. Além do pernambucano, o italiano Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e reserva da McLaren na F1, e o japonês Ryo Hirakawa, reserva da Haas e piloto da Toyota, também participaram dos testes da escuderia entre 26 e 28 de agosto.

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Rafa Câmara construiu uma considerável distância sobre os outros dois pilotos. Ele ficou quase dois décimos melhor que Fornaroli e mais de três décimos à frente de Hirakawa. Para além do resultado no relógio, o desempenho do brasileiro fora das pistas também foi bem visto pelos engenheiros da Haas, incluindo o feedback e a capacidade de adaptação de Câmara.

Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

Rafael Câmara na F2

Atualmente, o brasileiro é o terceiro colocado da classificação, com 145 pontos, e está na briga direta pelo título da F2. Rafa Câmara, da Invicta Racing e membro da Academia de Pilotos da Ferrari, tem duas vitórias na temporada, conquistadas nos GPs de Barcelona e da Bélgica, em junho e julho. Ele também subiu ao pódio em três oportunidades: em segundo lugar no GP da Austrália e em terceiro nos GPs de Miami e da Hungria.

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