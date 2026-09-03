Em meio a um longo jejum de vitórias e aos diversos problemas apresentados pelo carro da Red Bull Racing, Max Verstappen chega ao Grande Prêmio da Itália sem acreditar em uma melhora no desempenho. O momento atual da equipe austríaca, quarta colocada no mundial de construtores, impede que o tetracampeão da Fórmula 1 crie grandes expectativas para a próxima etapa, como afirmou em entrevista concedida nesta quinta-feira (3).

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Verstappen apontou que a dificuldade do RB22 em circuitos que demandam grande quantidade de energia do motor híbrido, como é o caso de Monza, deve atrapalhá-lo neste fim de semana.

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— Hoje em dia é 50/50 entre motor e bateria, e nas pistas menos eficientes não temos sido particularmente bons com a energia. Então, não espero milagres aqui. Ainda vai ser difícil — ponderou o piloto holandês.

Para Max, a Red Bull está em desvantagem em relação aos rivais, que seguem promovendo atualizações em seus respectivos carros. Por outro lado, os taurinos já estudam mudanças para serem implementadas em 2027.

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— Outras equipes ao nosso redor estão trazendo atualizações no momento, então elas estão dando passos à frente. Nós já estávamos atrás antes, então não espero que isso mude agora. Mas estamos apenas tentando aprender mais sobre o carro e sobre as coisas que queremos mudar para o ano que vem também — disse o líder da Red Bull.

Em sexto lugar no campeonato de pilotos, Verstappen projeta uma corrida de poucas emoções na Itália devido ao impacto do regulamento técnico atual na performance dos carros.

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— [Monza] é muito ineficiente em termos de energia, mas também não quero ser muito negativo em relação a tudo isso. É o que é. Eu aceitei isso mentalmente. Além disso, estou preparado para um fim de semana um pouco diferente. Não dá para forçar isso, só preciso ser cuidadoso com o acelerador. Isso acontece em muitas pistas onde estão sendo feitas mudanças para tentar melhorar, mas melhor não significa resolvido. Então, está longe de estar resolvido. Mas todo mundo está tentando fazer o melhor que pode, a FIA, a F1, para tentar lidar com a situação — concluiu.

Max Verstappen conversa com Kimi Antonelli no GP da Itália (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

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Datas e horários do GP da Itália

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

🏎️ Aposte na F1 2026

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