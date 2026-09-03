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Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1

Ação da Disney e Fórmula 1 chamou a atenção dos pilotos e celebra 20 anos da franquia 'Carros' com safety car especial e volta de honra

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
03/09/2026 11:48
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Franquia Carros, da Pixar, celebra 20 anos desde a estreia (Foto: Reprodução / F1 Media)
Franquia Carros, da Pixar, celebra 20 anos desde a estreia (Foto: Reprodução / F1 Media)

Relâmpago McQueen, protagonista da franquia de animação Carros, da Disney Pixar, se apresenta neste fim de semana no Grande Prêmio da Itália, em Monza. A participação do personagem foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira (3), às vésperas do início das atividades da 13ª etapa da temporada de Fórmula 1.

A ação celebra os 20 anos do lançamento do primeiro filme da trilogia. O carro, produzido para ser idêntico à versão do personagem na animação, fez uma volta pelo circuito italiano antes das atividades de mídia da categoria e vai completar uma volta de honra durante o evento.

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Safety car do GP da Itália também terá visual inspirado no Relâmpago McQueen (Foto: Reprodução / F1 Media)
Safety car do GP da Itália também terá visual inspirado no Relâmpago McQueen (Foto: Reprodução / F1 Media)

O safety car da corrida, um Mercedes-AMG, também recebe pintura especial inspirada no visual de McQueen na cena final do primeiro filme. O veículo poderá entrar na pista nas situações em que for necessário reduzir a velocidade dos pilotos e garantir a segurança da prova. A novidade havia sido anunciada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) meses antes da etapa italiana.

A presença do personagem chamou a atenção dos pilotos. O argentino Franco Colapinto foi conferir os detalhes do carro, enquanto o neozelandês Liam Lawson posou ao lado de McQueen com a taça da Copa Pistão, o campeonato fictício da franquia, do qual o personagem é heptacampeão.

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A parceria entre F1 e Disney

A participação de Relâmpago McQueen faz parte de uma colaboração entre a Fórmula 1 e a Disney. Emily Prazer, diretora comercial da F1, afirmou que "esta coleção de produtos é o próximo passo natural e une a emoção da Fórmula 1 ao universo de Carros, da Disney e Pixar, de uma forma que soa autêntica e nostálgica".

Segundo ela, o sucesso da parceria demonstrou o que é possível alcançar quando duas marcas adoradas mundialmente se unem em torno de uma visão compartilhada de criatividade, narrativa e engajamento dos fãs. "Para muitos fãs, Carros representou o primeiro contato com a emoção das corridas, tornando esta colaboração uma maneira divertida de celebrar o apelo duradouro do esporte por meio de personagens que gerações aprenderam a conhecer e amar", complementou.

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Relâmpago McQueen, da Pixar, fará volta de apresentação no GP da Itália (Foto: Reprodução / F1 Media)
Relâmpago McQueen, da Pixar, fará volta de apresentação no GP da Itália (Foto: Reprodução / F1 Media)

A programação do GP da Itália tem início nesta sexta-feira (4), com os dois primeiros treinos livres, às 7h30 e às 11h. No sábado (5), o terceiro treino livre está marcado para as 7h30 e a classificação para as 11h. A corrida acontece no domingo (6), a partir das 10h.

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