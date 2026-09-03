Carro de Relâmpago McQueen participará do GP da Itália na F1

Relâmpago McQueen, protagonista da franquia de animação Carros, da Disney Pixar, se apresenta neste fim de semana no Grande Prêmio da Itália, em Monza. A participação do personagem foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira (3), às vésperas do início das atividades da 13ª etapa da temporada de Fórmula 1.

A ação celebra os 20 anos do lançamento do primeiro filme da trilogia. O carro, produzido para ser idêntico à versão do personagem na animação, fez uma volta pelo circuito italiano antes das atividades de mídia da categoria e vai completar uma volta de honra durante o evento.

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Safety car do GP da Itália também terá visual inspirado no Relâmpago McQueen (Foto: Reprodução / F1 Media)

O safety car da corrida, um Mercedes-AMG, também recebe pintura especial inspirada no visual de McQueen na cena final do primeiro filme. O veículo poderá entrar na pista nas situações em que for necessário reduzir a velocidade dos pilotos e garantir a segurança da prova. A novidade havia sido anunciada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel) meses antes da etapa italiana.

A presença do personagem chamou a atenção dos pilotos. O argentino Franco Colapinto foi conferir os detalhes do carro, enquanto o neozelandês Liam Lawson posou ao lado de McQueen com a taça da Copa Pistão, o campeonato fictício da franquia, do qual o personagem é heptacampeão.

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Best way to start media day ⚡️ pic.twitter.com/0v0wUoP3XU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2026

A parceria entre F1 e Disney

A participação de Relâmpago McQueen faz parte de uma colaboração entre a Fórmula 1 e a Disney. Emily Prazer, diretora comercial da F1, afirmou que "esta coleção de produtos é o próximo passo natural e une a emoção da Fórmula 1 ao universo de Carros, da Disney e Pixar, de uma forma que soa autêntica e nostálgica".

Segundo ela, o sucesso da parceria demonstrou o que é possível alcançar quando duas marcas adoradas mundialmente se unem em torno de uma visão compartilhada de criatividade, narrativa e engajamento dos fãs. "Para muitos fãs, Carros representou o primeiro contato com a emoção das corridas, tornando esta colaboração uma maneira divertida de celebrar o apelo duradouro do esporte por meio de personagens que gerações aprenderam a conhecer e amar", complementou.

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Relâmpago McQueen, da Pixar, fará volta de apresentação no GP da Itália (Foto: Reprodução / F1 Media)

A programação do GP da Itália tem início nesta sexta-feira (4), com os dois primeiros treinos livres, às 7h30 e às 11h. No sábado (5), o terceiro treino livre está marcado para as 7h30 e a classificação para as 11h. A corrida acontece no domingo (6), a partir das 10h.

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