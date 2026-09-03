Justin Gaethje se aproxima da sua primeira defesa de cinturão peso-leve (até 70 kg) do UFC. Com isso em mente, o norte-americano já começa a projetar nomes ideais para sua luta, e o principal deles é Conor McGregor. O atual campeão desprezou possíveis revanches contra Charles 'Do Bronx' e Max Holloway.

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Gaethje conquistou o cinturão em junho, quando venceu o astro Ilia Topuria no UFC Casa Branca. Três meses depois, o norte-americano considera que o feito deixou para trás as derrotas para Do Bronx e Holloway, já que Topuria venceu os depois antes de ser derrotado no evento dos Estados Unidos. Agora, Gaethje pensa em um confronto para além da ação dentro do octógono, considerando também questões financeiras. E o grande nome seria Conor McGregor.

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— Teria sido Oliveira ou Holloway, mas, já que o Topuria venceu eles, eu vou seguir em frente e justificar para mim mesmo como se eu tivesse dado o troco neles. Então, eu acho que McGregor (seria o adversário ideal). Seria divertido calá-lo — disse Gaethje à Paramount+.

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Justin Gaethje tem sequelas do UFC Casa Branca

A vitória sobre Ilia Topuria garantiu a Justin Gaethje mais um capítulo marcante na carreira, mas também deixou consequências. Quase três meses depois da batalha no UFC Casa Branca, o atual campeão dos leves (até 70,3 kg) revelou que ainda não se recuperou totalmente dos danos sofridos nas mãos durante o confronto. Assim, o retorno do lutador ao octógono está previsto apenas para 2027.

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O tempo, inclusive, favorece a recuperação de McGregor. Em luta que marcou o seu retorno ao octógono, em julho, o irlandês sofreu uma lesão com 69 segundos de combate e não conseguiu continuar diante de Max Holloway na luta principal do UFC 329. Com a ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) confirmada, McGregor pode ficar fora de ação por um período de nove a 12 meses.

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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