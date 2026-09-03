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Corinthians antecipa valores com patrocinadora, mas mantém atrasos no basquete

Timão completa três meses de atraso nos direitos de imagem da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
03/09/2026 19:39
Atualizado há 20 minutos
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Equipe de basquete do Corinthians
Equipe de basquete do Corinthians enfrenta atraso nos direitos de imagem (Foto: Agência Corinthians)

O Corinthians pegou valores adiantados com a Fatal Fans, patrocinadora do clube. Mesmo com isso, a equipe de basquete do Timão está com três meses de direitos de imagem em atraso.

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Em contato exclusivo com o Lance!, Samuel Ongaratto, diretor de negócios, sócio e executivo da Fatal Fans, explicou que o Corinthians recebeu R$ 1,5 milhão de forma antecipada em agosto e, no mês seguinte, mais R$ 2 milhões, também antecipadamente.

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— A gente está em dia com todos os pagamentos no Corinthians. Pelo contrário, nos últimos dois pagamentos a gente até antecipou, sem nenhuma cobrança de juros, para o clube poder sanar suas dívidas. A gente antecipou, num primeiro pagamento, R$ 1,5 milhão e, depois, no outro mês, antecipou R$ 2 milhões. Então, estão em dia os nossos repasses — disse o empresário.

Em julho, o Corinthians anunciou a chegada da Fatal Fans. Segundo o clube, parte significativa dos recursos seria destinada à manutenção da equipe masculina de basquete, semifinalista da última edição do Novo Basquete Brasil (NBB), garantindo a continuidade do projeto esportivo.

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— Só que, uma vez que o dinheiro está dentro do clube, a gente não tem gerência sobre onde aquele dinheiro vai ser investido ou destinado. Isso cabe ao clube decidir. No nosso contrato, não prevê a destinação específica da aplicação ou a obrigatoriedade do clube de destinar aquele recurso especificamente para alguma modalidade. É ele que faz a gestão do dinheiro — concluiu Samuel Ongaratto.

O Lance! entrou em contato com o Corinthians, que informou que o departamento de basquete está em conversa com a diretoria para resolver a situação o "mais rápido possível".

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O clube não comentou sobre os valores antecipados pela Fatal Fans, mas confirmou que os direitos de imagem estão atrasados, embora os pagamentos referentes aos contratos em CLT estejam em dia.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante treino do Corinthians
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians Feminino passou por caso semelhante

Um grupo de jogadoras do Corinthians se reuniu no dia 25 de agosto com o presidente Osmar Stabile para tratar dos vencimentos atrasados do futebol feminino.

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Durante a reunião, ficou definido que o Corinthians teria até 10 dias para regularizar os valores referentes aos direitos de imagem dos meses de junho e julho.

O clube pagou os valores referentes ao mês de junho e espera concluir, até o fim desta semana, o pagamento dos vencimentos de julho.

Corinthians em crise financeira

Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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➡️Opinião: Memphis Depay é o 'fator uau' do Corinthians

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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