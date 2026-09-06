Kimi Antonelli vai da 19ª posição à vitória no GP da Itália pela F1 2026
George Russell e Max Verstappen fecharam o pódio; Gabriel Bortoleto ficou em 11º
Kimi Antonelli protagonizou uma recuperação histórica para vencer o Grande Prêmio da Itália neste domingo (6). Punido e obrigado a largar da 19ª colocação em Monza, o piloto da Mercedes escalou o pelotão e superou o companheiro George Russell nas voltas finais para conquistar a vitória diante da torcida de casa. Oscar Piastri completou o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou fora da zona de pontuação após terminar em 11º.
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A corrida, porém, esteve longe de ser tranquila. Um acidente de Charles Leclerc interrompeu a prova ainda nas primeiras voltas e obrigou os pilotos a enfrentarem uma nova largada. Antonelli aproveitou a oportunidade, ganhou posições rapidamente e já aparecia entre os primeiros antes de transformar a disputa interna da Mercedes em uma batalha pela vitória.
Largada agitada em Monza
Pierre Gasly sustentou a liderança após largar da pole position, mas precisou lidar imediatamente com a pressão de George Russell. Gabriel Bortoleto também teve um início movimentado. Mais atrás, o brasileiro perdeu posição dentro da zona de pontuação nos primeiros metros, mas conseguiu reagir e se estabelecer na décima primeira colocação.
A dupla da Ferrari quase protagonizou outro incidente na primeira variante. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se encontraram levemente, e o britânico acabou passando pela brita, perdendo posições no grid. Russell, por sua vez, conseguiu completar a ultrapassagem sobre Gasly e assumiu a liderança já na segunda volta.
A corrida, no entanto, mal havia começado quando veio a primeira grande interrupção. Na terceira volta, Leclerc escapou na Parabólica e sofreu um forte acidente, provocando a entrada do safety car. Pouco depois, a direção de prova optou pela bandeira vermelha.
Corrida recomeça e Antonelli inicia recuperação
Após a interrupção, os pilotos retornaram à pista para uma nova largada. A corrida ainda teve uma volta de apresentação extra depois de um problema envolvendo Yuki Tsunoda, e o reinício aconteceu apenas na sexta volta.
A nova largada mudou novamente o cenário da prova. Franco Colapinto aproveitou o momento para superar Verstappen e assumir uma posição no Top 3, enquanto Bortoleto começou a perder terreno e caiu para o meio do pelotão. Antonelli, porém, iniciou sua recuperação quase imediatamente.
O italiano havia largado apenas em 19º, mas já aparecia na sexta colocação na sétima volta. Pouco depois, continuou escalando o grid e transformou a corrida diante da torcida italiana em uma recuperação cada vez mais improvável.
Antonelli entra na briga pela vitória
Enquanto Gasly começava a perder posições, a disputa pelo pódio ficava cada vez mais intensa. Hamilton fez uma bela ultrapassagem para superar o francês, e Piastri também entrou na batalha. E Antonelli não demorou para alcançar o grupo. Na 13ª volta, o italiano já havia saído da 19ª posição para aparecer em terceiro, depois de superar o australiano. Pouco depois, Russell tomou a liderança de Verstappen, enquanto Antonelli continuava se aproximando do companheiro de equipe.
A Mercedes passou a dominar a corrida. Na volta 18, Antonelli finalmente encontrou espaço para ultrapassar Russell e assumiu a liderança do GP da Itália. O britânico ainda tentou responder e chegou a recuperar momentaneamente a primeira colocação, mas o jovem italiano não desistiu e voltou ao topo. A partir dali, os dois transformaram a disputa interna em uma batalha constante. Enquanto isso, no entanto, Verstappen também se aproximava e ameaçava entrar na luta pela vitória.
Mercedes troca posições na liderança
A disputa continuou apertada durante as voltas seguintes. Russell voltou a liderar na volta 22, mas Antonelli conseguiu recuperar a posição pouco depois. Verstappen permaneceu próximo dos dois, enquanto a diferença entre os pilotos da Mercedes se mantinha em poucos décimos.
A corrida ganhou outro capítulo na volta 27, quando um safety car virtual entrou em ação. A neutralização abriu uma oportunidade importante para Antonelli e Verstappen, que aproveitaram para realizar suas paradas nos boxes.
Na volta 34, Russell passou a ser investigado por uma possível infração durante uma bandeira amarela, mas escapou de qualquer punição. Antonelli, por outro lado, precisou continuar sua recuperação dentro da própria corrida. Depois das estratégias diferentes, o italiano voltou a se aproximar de Piastri e fez a ultrapassagem na volta 37 para assumir novamente a segunda posição. À frente, restava apenas Russell.
A ultrapassagem que decidiu o GP da Itália
Antonelli se aproximou enfim do companheiro nas voltas finais. A diferença caiu para apenas 0s2, e a Mercedes passou a ter seus dois carros novamente envolvidos diretamente na disputa pela liderança. Na volta 49, o italiano cometeu um erro na segunda parte da primeira variante e passou pela brita. O deslize parecia dar a Russell uma chance de respirar, mas Antonelli conseguiu manter o carro na pista e voltou a pressionar imediatamente.
A resposta veio na volta 50 de 53. Antonelli conseguiu completar a ultrapassagem sobre Russell e assumiu a liderança a poucas voltas do fim. Dessa vez, o britânico não encontrou espaço para reagir.
O italiano abriu a última volta na primeira colocação e recebeu a bandeirada sob festa da torcida em Monza. Depois de largar em 19º, Antonelli venceu o Grande Prêmio da Itália e protagonizou uma das recuperações mais impressionantes da temporada. Para o jovem piloto da Mercedes, a vitória também teve um ingrediente especial: aconteceu justamente em casa.
Desempenho de Bortoleto
Gabriel Bortoleto também viveu uma corrida movimentada em Monza. Após ganhar uma colocação com a punição de Antonelli, o brasileiro largou da décima posição, mas perdeu terreno logo nos primeiros metros e passou a ocupar posições no meio do pelotão.
Depois da bandeira vermelha, Bortoleto conseguiu se recuperar bem e voltou a ganhar posições. O piloto da Audi ultrapassou Colapinto, Sainz, Ocon e Hülkenberg para retornar à zona de pontuação, em décimo. Com menos ritmo na parte final da corrida, porém, Gabriel voltou a perder terreno, foi superado por Colapinto e terminou mais uma vez batendo na trave dos pontos.
Resultado final do GP da Itália
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Líder
2
George Russell
+3.857s
3
Max Verstappen
+14.710s
4
Lando Norris
+19.056s
5
Oscar Piastri
+19.253s
6
Lewis Hamilton
+24.655s
7
Pierre Gasly
+27.351s
8
Arvid Lindblad
+46.136s
9
Franco Colapinto
+47.353s
10
Yuki Tsunoda
+58.197s
11
Gabriel Bortoleto
+1:05.187
12
Nico Hulkenberg
+1:05.187
13
Carlos Sainz
+1:14.117
14
Liam Lawson
+1:15.069
15
Oliver Bearman
+1:18.958
16
Esteban Ocon
+1 voltas
17
Alexander Albon
+1 voltas
18
Sergio Pérez
+1 voltas
19
Valtteri Bottas
+2 voltas
20
Lance Stroll
Abandonou
21
Fernando Alonso
Abandonou
22
Charles Leclerc
Abandonou
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