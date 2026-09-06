A corrida do Grande Prêmio da Itália mal começou e já precisou ser interrompida pela Fórmula 1. Ainda na terceira volta, neste domingo (6), Charles Leclerc errou na Parabólica, saiu da pista em alta velocidade e acabou nas barreiras de proteção. Curiosamente, o acidente lembra outro forte incidente sofrido pelo piloto monegasco no Circuito de Monza há seis anos.

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Muita ação marcou o início da disputa para a Ferrari. Logo após a largada, na primeira curva, um leve encontro entre Leclerc e Lewis Hamilton levou o britânico a passar pela brita e perder importantes posições no grid. Passado o incidente, não demorou para Charles voltar a ser protagonista na corrida, mas, desta vez, de forma negativa.

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O monegasco havia perdido espaço para Max Verstappen e estava focado em recuperar uma posição no pódio quando tudo aconteceu. Na entrada da curva 11, a Parabólica, o piloto da Ferrari escapou e perdeu o controle do carro, que rodou em alta velocidade. Nem mesmo a área de escape foi suficiente para evitar a batida, e Leclerc acertou as barreiras de proteção.

O acidente provocou a interrupção da corrida e chamou atenção pela semelhança com uma cena já vivida pelo monegasco em Monza. Leclerc também sofreu uma forte batida na Parabólica durante o Grande Prêmio da Itália de 2020, quando perdeu o controle da Ferrari e acertou a barreira.

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Um flashback de seis anos atrás

Para os fãs que acompanham a Fórmula 1 há mais tempo, a cena deste domingo trouxe um verdadeiro flashback. Em 2020, Leclerc também abandonou o GP da Itália após um acidente na parte final do circuito, em um fim de semana que terminou de forma frustrante para a Ferrari. Relembre o acidente abaixo.

Naquela ocasião, o piloto monegasco havia conseguido ganhar posições durante a corrida antes de perder o controle do carro e provocar uma bandeira vermelha. Seis anos depois, a Parabólica voltou a ser o cenário de um acidente envolvendo Leclerc, novamente com uma Ferrari destruída e a corrida precisando ser interrompida. Assim como em 2020, felizmente, Charles saiu sozinho do carro e não sofreu lesões.

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