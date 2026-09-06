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VÍDEO: Charles Leclerc repete acidente na F1 em Monza após seis anos

Monegasco bateu na terceira volta, e corrida precisou ser interrompida

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 10:36
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Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A corrida do Grande Prêmio da Itália mal começou e já precisou ser interrompida pela Fórmula 1. Ainda na terceira volta, neste domingo (6), Charles Leclerc errou na Parabólica, saiu da pista em alta velocidade e acabou nas barreiras de proteção. Curiosamente, o acidente lembra outro forte incidente sofrido pelo piloto monegasco no Circuito de Monza há seis anos.

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Muita ação marcou o início da disputa para a Ferrari. Logo após a largada, na primeira curva, um leve encontro entre Leclerc e Lewis Hamilton levou o britânico a passar pela brita e perder importantes posições no grid. Passado o incidente, não demorou para Charles voltar a ser protagonista na corrida, mas, desta vez, de forma negativa.

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O monegasco havia perdido espaço para Max Verstappen e estava focado em recuperar uma posição no pódio quando tudo aconteceu. Na entrada da curva 11, a Parabólica, o piloto da Ferrari escapou e perdeu o controle do carro, que rodou em alta velocidade. Nem mesmo a área de escape foi suficiente para evitar a batida, e Leclerc acertou as barreiras de proteção.

O acidente provocou a interrupção da corrida e chamou atenção pela semelhança com uma cena já vivida pelo monegasco em Monza. Leclerc também sofreu uma forte batida na Parabólica durante o Grande Prêmio da Itália de 2020, quando perdeu o controle da Ferrari e acertou a barreira.

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Um flashback de seis anos atrás

Para os fãs que acompanham a Fórmula 1 há mais tempo, a cena deste domingo trouxe um verdadeiro flashback. Em 2020, Leclerc também abandonou o GP da Itália após um acidente na parte final do circuito, em um fim de semana que terminou de forma frustrante para a Ferrari. Relembre o acidente abaixo.

Naquela ocasião, o piloto monegasco havia conseguido ganhar posições durante a corrida antes de perder o controle do carro e provocar uma bandeira vermelha. Seis anos depois, a Parabólica voltou a ser o cenário de um acidente envolvendo Leclerc, novamente com uma Ferrari destruída e a corrida precisando ser interrompida. Assim como em 2020, felizmente, Charles saiu sozinho do carro e não sofreu lesões.

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Charles Leclerc no GP da Itália da F1 2020 antes do acidente
Charles Leclerc no GP da Itália da F1 2020 antes do acidente (Foto: Ferrari)
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