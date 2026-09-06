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Bortoleto lamenta limitações da Audi na F1 após GP da Itália

Brasileiro volta a bater na trave na F1 e fica sem novos pontos em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 15:44
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Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Gabriel Bortoleto saiu insatisfeito do GP da Itália após uma corrida complicada em Monza. Nas duas largadas, o brasileiro perdeu posições e precisou se recuperar ao longo da prova, o que comprometeu suas chances de avançar. Ao fim da corrida, o piloto da Audi avaliou os problemas enfrentados e admitiu que a situação poderia ter sido diferente.

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Segundo Bortoleto, a segunda largada, depois do acidente de Charles Leclerc, foi especialmente prejudicial para sua corrida. O brasileiro afirmou ter perdido cerca de cinco posições e precisado recuperar o terreno ao longo das voltas seguintes. Quando conseguiu voltar a avançar, porém, já estava distante dos rivais à frente.

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— A primeira foi ok, a segunda eu perdi umas cinco posições. Tive que recuperar tudo e conseguir passar todo mundo, mas aí você já está oito segundos atrás do Yuki — afirmou o brasileiro.

Bortoleto também comentou a estratégia adotada pela Audi, mas evitou colocar o resultado exclusivamente na conta da parada nos boxes. Para o piloto, mesmo em um cenário diferente, não havia garantia de que conseguiria alcançar os carros da Racing Bulls. A análise também leva em conta as dificuldades apresentadas pela equipe no circuito italiano.

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Monza é uma pista cheia de retas em que a potência do motor tem peso importante, e Bortoleto voltou a citar as limitações da Audi. Na pista, a diferença ficou evidente principalmente nas largadas e nas disputas contra os concorrentes diretos. Além disso, a necessidade de recuperar posições custou tempo durante a as 53 voltas de disputa.

— Olha, sendo bem sincero, não sei se a gente tinha conseguido de qualquer maneira chegar nas Racing Bulls. A gente sabia que eles tinham um ritmo bem melhor que o nosso nesse começo. Como eu disse no começo da semana, não ia ser fácil. A gente tem uma deficiência de motor, uma deficiência de largada, que eu não vou ficar repetindo todo final de semana para vocês — completou.

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Agora, Gabriel Bortoleto volta as atenções para a próxima etapa da Fórmula 1, o GP da Espanha. Na estreia do Circuito de Madring na categoria, o brasileiro busca voltar a figurar dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ele ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos.

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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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