Antonelli bate recorde de 55 anos na F1 com vitória em Monza

Kimi Antonelli tinha uma missão complicada antes mesmo de o Grande Prêmio da Itália começar. Punido pelas mudanças realizadas no motor da Mercedes, o jovem italiano foi obrigado a largar apenas da 19ª posição em Monza. No fim de 53 voltas, porém, era justamente ele quem recebia a bandeira quadriculada e fazia a festa da torcida em casa.

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A vitória já entraria para a história pelo contexto, mas Antonelli conseguiu ir ainda mais longe. Nenhum piloto havia vencido em Monza depois de largar tão atrás no grid. O recorde anterior pertencia a Peter Gethin, que conquistou o GP da Itália de 1971 após partir da 11ª colocação – um feito que resistiu por 55 anos.

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A recuperação do jovem piloto da Mercedes também colocou seu nome entre as maiores da história da Fórmula 1. Ao sair de 19º para vencer, Antonelli igualou Bill Vukovich como autor da segunda maior reação já registrada por um vencedor na categoria. O único a superar a marca foi John Watson, que largou em 22º e venceu o GP do Oeste dos Estados Unidos de 1983.

De 19º ao topo em Monza

Kimi Antonelli não demorou para mostrar que a posição no grid não representava o ritmo que tinha para a corrida. Depois de uma largada movimentada e da interrupção provocada pelo acidente de Charles Leclerc, o italiano aproveitou a relargada para iniciar sua escalada pelo pelotão.

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Em poucas voltas, já havia deixado boa parte dos adversários para trás e aparecia na disputa pelas primeiras posições. A recuperação ganhou outro capítulo quando Antonelli ultrapassou Oscar Piastri e chegou ao pódio. Pouco depois, a briga passou a ser interna, com George Russell.

Na volta 18, Antonelli conseguiu assumir a liderança pela primeira vez ao superar o companheiro de Mercedes. Russell ainda recuperou a posição, e os dois seguiram alternando o primeiro lugar durante a corrida. A disputa só foi definida perto do fim.

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A poucas voltas da bandeirada, Antonelli voltou a atacar Russell e completou a ultrapassagem que mudaria sua história em Monza. Depois de largar em 19º, o italiano assumiu novamente a liderança e não deu mais chances aos rivais.

Na última volta, restava apenas cruzar a linha de chegada. E foi exatamente isso que Antonelli fez para conquistar uma vitória histórica diante da torcida italiana, deixando Russell em segundo e Oscar Piastri em terceiro. De 19º ao topo, o piloto da Mercedes não apenas venceu em casa: também derrubou um recorde que durava mais de meio século.

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