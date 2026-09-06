Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Antonelli bate recorde de 55 anos na F1 com vitória em Monza

Italiano largou em 19º, venceu em casa e superou marca que durava desde 1971

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 13:56
Favorite o Lance! no Google
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Kimi Antonelli tinha uma missão complicada antes mesmo de o Grande Prêmio da Itália começar. Punido pelas mudanças realizadas no motor da Mercedes, o jovem italiano foi obrigado a largar apenas da 19ª posição em Monza. No fim de 53 voltas, porém, era justamente ele quem recebia a bandeira quadriculada e fazia a festa da torcida em casa.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A vitória já entraria para a história pelo contexto, mas Antonelli conseguiu ir ainda mais longe. Nenhum piloto havia vencido em Monza depois de largar tão atrás no grid. O recorde anterior pertencia a Peter Gethin, que conquistou o GP da Itália de 1971 após partir da 11ª colocação – um feito que resistiu por 55 anos.

continua após a publicidade

A recuperação do jovem piloto da Mercedes também colocou seu nome entre as maiores da história da Fórmula 1. Ao sair de 19º para vencer, Antonelli igualou Bill Vukovich como autor da segunda maior reação já registrada por um vencedor na categoria. O único a superar a marca foi John Watson, que largou em 22º e venceu o GP do Oeste dos Estados Unidos de 1983.

De 19º ao topo em Monza

Kimi Antonelli não demorou para mostrar que a posição no grid não representava o ritmo que tinha para a corrida. Depois de uma largada movimentada e da interrupção provocada pelo acidente de Charles Leclerc, o italiano aproveitou a relargada para iniciar sua escalada pelo pelotão.

continua após a publicidade

Em poucas voltas, já havia deixado boa parte dos adversários para trás e aparecia na disputa pelas primeiras posições. A recuperação ganhou outro capítulo quando Antonelli ultrapassou Oscar Piastri e chegou ao pódio. Pouco depois, a briga passou a ser interna, com George Russell.

Na volta 18, Antonelli conseguiu assumir a liderança pela primeira vez ao superar o companheiro de Mercedes. Russell ainda recuperou a posição, e os dois seguiram alternando o primeiro lugar durante a corrida. A disputa só foi definida perto do fim.

continua após a publicidade

A poucas voltas da bandeirada, Antonelli voltou a atacar Russell e completou a ultrapassagem que mudaria sua história em Monza. Depois de largar em 19º, o italiano assumiu novamente a liderança e não deu mais chances aos rivais.

Na última volta, restava apenas cruzar a linha de chegada. E foi exatamente isso que Antonelli fez para conquistar uma vitória histórica diante da torcida italiana, deixando Russell em segundo e Oscar Piastri em terceiro. De 19º ao topo, o piloto da Mercedes não apenas venceu em casa: também derrubou um recorde que durava mais de meio século.

continua após a publicidade
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kimi Antonelli sorri no GP da Holanda pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli vai da 19ª posição à vitória no GP da Itália pela F1 2026

Há 1 hora
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

VÍDEO: Charles Leclerc repete acidente na F1 em Monza após seis anos

Há 3 horas
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP da Itália pela F1 2026

Há 4 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)

Há 6 horas
Pierre Gasly em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Opinião: Gasly vai do inferno ao céu na Itália com pole inédita na F1

Há 22 horas
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Há 23 horas
Mais LANCE!
Pierre Gasly comemora pole no GP da Itália pela F1 2026

Pierre Gasly supera Mercedes e conquista primeira pole na F1 em GP da Itália

Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Apenas 1 milésimo elimina Gabriel Bortoleto da classificação da F1 no GP da Itália

Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Volta a volta da pole de Gasly no GP da Itália pela F1 2026

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2

Apesar da pole, Rafa Câmara é atingido e abandona sprint da F2

Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Com batida de Hamilton e Verstappen, Russell lidera TL 3 na Itália pela F1

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Gabriel Bortoleto vê desempenho cair em treinos iniciais da F1 em Monza

Kimi Antonelli vence o GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Antonelli xinga Bortoleto em treino da F1: 'Que idiota'

Max Verstappen em ação no GP da Holanda pela F1 2026

Russell supera Leclerc no treino livre 2 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 15º

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025

F1 volta atrás em punição, e piloto perde troféu do GP de Mônaco

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Itália na F1; Bortoleto é 8º