UFC recusa proposta de Borrachinha por disputa de cinturão
Brasileiro tentou 'salvar o evento' ao propor uma luta pelo cinturão interino dos meio-pesados
Paulo Costa até tentou, mas o UFC não quis colocá-lo para disputar o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg). Após a confirmação da lesão de Valentina Shevchenko, a organização ficou sem luta principal para o UFC 332, marcado para o dia 3 de outubro. Como alternativa, Borrachinha propôs uma luta pelo título interino entre ele e outro destaque da divisão – proposta que foi recusada pelo Ultimate.
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Os bastidores foram compartilhados pelo próprio brasileiro por meio das redes sociais. Em resposta ao jornalista Ariel Helwani, Borrachinha abriu o jogo sobre a tentativa de salvar o evento numerado, mas afirmou que a ideia não foi aceita. A declaração, inclusive, surge em meio a críticas sobre o nível do card montado pelo UFC.
— O UFC poderia colocar o cinturão interino dos meio-pesados em disputa nessa luta. Eu falei isso para eles, mas eles se recusaram — escreveu Borrachinha.
A decisão tomada pela organização para a luta de destaque do UFC 332 não envolve Paulo Costa, mas ainda contará com o Brasil no octógono. Por causa da lesão, Shevchenko foi retirada do posto de campeã do peso-mosca (até 56,7 kg). Assim, Natália Silva terá a oportunidade de disputar o cinturão linear contra a chinesa Cong Wang.
Borrachinha segue sem adversário no UFC
Enquanto o UFC reorganiza a luta principal do UFC 332, Paulo Costa continua sem saber quem será seu próximo adversário. O brasileiro aparece na sexta colocação do ranking dos meio-pesados após fazer apenas uma luta na categoria, em abril deste ano, e já havia reclamado publicamente da demora para receber um novo compromisso.
Para Borrachinha, o problema vai além da própria situação. O lutador também criticou a organização do UFC e apontou a ausência de Dana White das principais decisões relacionadas às lutas como um dos fatores para o momento vivido pelo Ultimate.
— Dana White faz muita falta. O UFC está perdido. Eles estão cometendo muitos erros por medo e por falta de timing — disse Paulo Costa, em entrevista ao canal "Sexto Round".
A relação do brasileiro com a organização também passa por questões contratuais. Borrachinha já deixou claro que não pretende aceitar determinadas condições apenas para acelerar uma possível caminhada rumo ao cinturão. Sem luta marcada, a tentativa de aproveitar a mudança de planos no UFC 332 surgiu como mais uma oportunidade para tentar se aproximar do topo da divisão — mas, desta vez, o UFC decidiu seguir por outro caminho.
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