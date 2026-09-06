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Piloto é investigado no GP da Itália e pode dar ponto a Bortoleto na F1

Yuki Tsunoda pode ser punido por infração no procedimento de largada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 14:31
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Yuki Tsunoda no GP da Itália pela F1 2026
Yuki Tsunoda no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: ANNA SZILAGYI / POOL / AFP)

Gabriel Bortoleto pode terminar o Grande Prêmio da Itália dentro da zona de pontuação. Após a corrida deste domingo (6), Yuki Tsunoda foi convocado pelos comissários para prestar esclarecimentos sobre uma possível infração no procedimento de largada. Caso o japonês receba uma punição que resulte na perda de posições, o brasileiro da Audi pode subir para o 10º lugar em Monza e conquistar mais um ponto na temporada da Fórmula 1.

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A investigação envolve uma suposta violação do artigo B.5.9.4 do regulamento da FIA, relacionada ao procedimento de largada. De acordo com o documento divulgado pelos comissários, o incidente aconteceu às 15h41, no horário local, durante a relargada após o acidente de Charles Leclerc. Tsunoda e um representante da Racing Bulls foram chamados para comparecer aos comissários para prestar esclarecimentos sobre o caso.

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O piloto japonês cruzou a linha de chegada à frente de Bortoleto, que terminou a prova na 11ª colocação. Assim, qualquer punição que faça Tsunoda perder ao menos uma posição pode alterar diretamente o resultado do brasileiro. Gabriel, então, herdaria o 10º lugar e entraria na zona de pontuação.

Bortoleto teve uma corrida de recuperação em Monza. Depois de ganhar uma posição no grid com a punição de Kimi Antonelli e largar em 10º, o piloto da Audi perdeu terreno no início da prova. Após a bandeira vermelha provocada pelo acidente de Leclerc, porém, o brasileiro reagiu, recuperou posições e chegou a voltar ao top 10 antes de terminar novamente batendo na trave.

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Agora, Bortoleto volta as atenções para a próxima etapa da Fórmula 1, o GP da Espanha. Na estreia do Circuito de Madring na categoria, o brasileiro busca voltar a figurar dentro da zona de pontuação. Com 10 pontos, ele ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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