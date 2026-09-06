AO VIVO: siga a corrida do GP da Itália, etapa da F1 2026
Atividade acontece no Circuito de Monza neste domingo (6)
A décima terceira etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Monza neste domingo (6) para a corrida principal, após pole position de Pierre Gasly, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Bortoleto ocupa a 12ª posição. Pódio: Russell (1º), Antonelli (2º) e Verstappen (3º).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe a corrida do GP da Itália de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
16/53 - Kimi Antonelli é o segundo colocado do GP da Itália!
15/53 - Novo líder: Russell ultrapassa Verstappen!
15/53 - Bortoleto deixa Sainz para trás e ultrapassa também Esteban Ocon
14/53 - Enquanto isso, dança das cadeiras entre Piastri e Hamilton pelo quarto lugar
13/53 - De 19º a 3º, Antonelli leva a melhor sobre Piastri e vai ao pódio
12/53 - Briga intensa entre Bortoleto e Sainz, que revezam a 15º posição
12/53 - Verstappen supera Russell pelo topo, enquanto Piastri supera Hamilton pelo Top 3
10/53 - Gasly voltou a perder posição, desta vez, para Piastri
10/53 - Que manobra de Hamilton para entrar no pódio, superando Gasly na primeira curva
9/53 - Forte disputa entre Gasly, Hamilton e Piastri pela terceira colocação
9/53 - Bortoleto ganha mais uma posição sobre Carlos Sainz, mas volta a cair
8/53 - Brasileiro supera Colapinto
7/53 - Destaque para Antonelli que já está em 6º lugar após largar em 19º
7/53 - Bortoleto cai no grid e surge em 15º, mas logo é ultrapassado por Colapinto e vai para 16º
6/53 - Verstappen se recupera, enquanto Colapinto erra e vai para a brita
6/53 - Boa relargada da Alpine! Colapinto supera Verstappen e sobe para o Top 3
RECOMEÇA A CORRIDA!
- A nova volta de aquecimento conta como volta de corrida. Assim, os pilotos terão "apenas" 47 volta até a bandeirada
- Volta de apresentação extra, por conta de um erro de Yuki Tsunoda
- Esse é o novo grid de largada:
- Nova volta de aquecimento, antes da nova largada parada
- Corrida está prevista para retornar 10h39 (de Brasília)
4/53 - Bandeira vermelha, e corrida interrompida
3/53 - Safety car na pista!
3/53 - Charles Leclerc escapa na Parabólica e bate forte no muro
3/53 - Esteban Ocon também ultrapassa Bortoleto, que cai para 12º
2/53 - Hamilton supera Bortoleto na pista
2/53 - Novo líder: Russell leva a melhor sobre Gasly
1/53 - Gabriel Bortoleto perde posição, mas logo recupera e se estabelece em 10º
1/53 - Dupla da Ferrari quase se tocou na primeira curva; Hamilton vai à brita e cai para 11º
1/53 - Pierre Gasly larga bem e sustenta a liderança contra um forte George Russell
COMEÇA A CORRIDA!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Mudanças no grid de largada!
- Relembre como foi o GP da Holanda:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1
➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1
Desempenho do brasileiro na classificação
O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.
No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.
Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.
A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
VÍDEO: Charles Leclerc repete acidente na F1 em Monza após seis anosHá 25 minutos
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)Há 4 horas
Fórmula 1
Opinião: Gasly vai do inferno ao céu na Itália com pole inédita na F1Há 19 horas
Fórmula 1
GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1Há 20 horas
Fórmula 1
Pierre Gasly supera Mercedes e conquista primeira pole na F1 em GP da ItáliaHá 22 horas
Fórmula 1
Apenas 1 milésimo elimina Gabriel Bortoleto da classificação da F1 no GP da ItáliaHá 22 horas
Mais LANCE!