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AO VIVO: siga a corrida do GP da Itália, etapa da F1 2026

Atividade acontece no Circuito de Monza neste domingo (6)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 09:30
Atualizado há 0 minutos
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Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A décima terceira etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Monza neste domingo (6) para a corrida principal, após pole position de Pierre Gasly, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto ocupa a 12ª posição. Pódio: Russell (1º), Antonelli (2º) e Verstappen (3º).

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Acompanhe a corrida do GP da Itália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

16/53 - Kimi Antonelli é o segundo colocado do GP da Itália!

15/53 - Novo líder: Russell ultrapassa Verstappen!

15/53 - Bortoleto deixa Sainz para trás e ultrapassa também Esteban Ocon

14/53 - Enquanto isso, dança das cadeiras entre Piastri e Hamilton pelo quarto lugar

13/53 - De 19º a 3º, Antonelli leva a melhor sobre Piastri e vai ao pódio

12/53 - Briga intensa entre Bortoleto e Sainz, que revezam a 15º posição

12/53 - Verstappen supera Russell pelo topo, enquanto Piastri supera Hamilton pelo Top 3

10/53 - Gasly voltou a perder posição, desta vez, para Piastri

10/53 - Que manobra de Hamilton para entrar no pódio, superando Gasly na primeira curva

9/53 - Forte disputa entre Gasly, Hamilton e Piastri pela terceira colocação

9/53 - Bortoleto ganha mais uma posição sobre Carlos Sainz, mas volta a cair

8/53 - Brasileiro supera Colapinto

7/53 - Destaque para Antonelli que já está em 6º lugar após largar em 19º

7/53 - Bortoleto cai no grid e surge em 15º, mas logo é ultrapassado por Colapinto e vai para 16º

6/53 - Verstappen se recupera, enquanto Colapinto erra e vai para a brita

6/53 - Boa relargada da Alpine! Colapinto supera Verstappen e sobe para o Top 3

RECOMEÇA A CORRIDA!

  1. A nova volta de aquecimento conta como volta de corrida. Assim, os pilotos terão "apenas" 47 volta até a bandeirada
  1. Volta de apresentação extra, por conta de um erro de Yuki Tsunoda
  • Esse é o novo grid de largada:
  1. Nova volta de aquecimento, antes da nova largada parada
  • Corrida está prevista para retornar 10h39 (de Brasília)

4/53 - Bandeira vermelha, e corrida interrompida

3/53 - Safety car na pista!

3/53 - Charles Leclerc escapa na Parabólica e bate forte no muro

3/53 - Esteban Ocon também ultrapassa Bortoleto, que cai para 12º

2/53 - Hamilton supera Bortoleto na pista

2/53 - Novo líder: Russell leva a melhor sobre Gasly

1/53 - Gabriel Bortoleto perde posição, mas logo recupera e se estabelece em 10º

1/53 - Dupla da Ferrari quase se tocou na primeira curva; Hamilton vai à brita e cai para 11º

1/53 - Pierre Gasly larga bem e sustenta a liderança contra um forte George Russell

COMEÇA A CORRIDA!

  1. Pilotos saem para a volta de aquecimento
  • Mudanças no grid de largada!
  1. Relembre como foi o GP da Holanda:
  • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Desempenho do brasileiro na classificação

O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.

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No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.

Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.

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A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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