AO VIVO: siga a corrida do GP da Itália, etapa da F1 2026

A décima terceira etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Monza neste domingo (6) para a corrida principal, após pole position de Pierre Gasly, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto ocupa a 12ª posição. Pódio: Russell (1º), Antonelli (2º) e Verstappen (3º).

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Acompanhe a corrida do GP da Itália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

16/53 - Kimi Antonelli é o segundo colocado do GP da Itália!

15/53 - Novo líder: Russell ultrapassa Verstappen!

15/53 - Bortoleto deixa Sainz para trás e ultrapassa também Esteban Ocon

14/53 - Enquanto isso, dança das cadeiras entre Piastri e Hamilton pelo quarto lugar

13/53 - De 19º a 3º, Antonelli leva a melhor sobre Piastri e vai ao pódio

12/53 - Briga intensa entre Bortoleto e Sainz, que revezam a 15º posição

12/53 - Verstappen supera Russell pelo topo, enquanto Piastri supera Hamilton pelo Top 3

10/53 - Gasly voltou a perder posição, desta vez, para Piastri

10/53 - Que manobra de Hamilton para entrar no pódio, superando Gasly na primeira curva

9/53 - Forte disputa entre Gasly, Hamilton e Piastri pela terceira colocação

9/53 - Bortoleto ganha mais uma posição sobre Carlos Sainz, mas volta a cair

8/53 - Brasileiro supera Colapinto

7/53 - Destaque para Antonelli que já está em 6º lugar após largar em 19º

7/53 - Bortoleto cai no grid e surge em 15º, mas logo é ultrapassado por Colapinto e vai para 16º

6/53 - Verstappen se recupera, enquanto Colapinto erra e vai para a brita

6/53 - Boa relargada da Alpine! Colapinto supera Verstappen e sobe para o Top 3

RECOMEÇA A CORRIDA!

A nova volta de aquecimento conta como volta de corrida. Assim, os pilotos terão "apenas" 47 volta até a bandeirada

Volta de apresentação extra, por conta de um erro de Yuki Tsunoda

Esse é o novo grid de largada:

Nova volta de aquecimento, antes da nova largada parada

Corrida está prevista para retornar 10h39 (de Brasília)

4/53 - Bandeira vermelha, e corrida interrompida

3/53 - Safety car na pista!

3/53 - Charles Leclerc escapa na Parabólica e bate forte no muro

3/53 - Esteban Ocon também ultrapassa Bortoleto, que cai para 12º

2/53 - Hamilton supera Bortoleto na pista

2/53 - Novo líder: Russell leva a melhor sobre Gasly

1/53 - Gabriel Bortoleto perde posição, mas logo recupera e se estabelece em 10º

1/53 - Dupla da Ferrari quase se tocou na primeira curva; Hamilton vai à brita e cai para 11º

1/53 - Pierre Gasly larga bem e sustenta a liderança contra um forte George Russell

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Mudanças no grid de largada!

Relembre como foi o GP da Holanda:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

➡️ Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Desempenho do brasileiro na classificação

O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.

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No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.

Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3.

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A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026

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