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UFC 332 terá brasileira em disputa de cinturão após lesão de campeã

Natália Silva enfrentará adversária chinesa após a destituição de Valentina Shevchenko

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 19:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Natália Silva em sessão de fotos do UFC
Natália Silva em sessão de fotos do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

A peso-mosca (até 56,7 kg) Natália Silva terá a oportunidade de trazer um cinturão inédito do UFC para o Brasil, porém não contra a atual campeã da divisão. A organização anunciou, neste sábado (5), a destituição do título de Valentina Shevchenko por conta de uma lesão cuja gravidade não foi divulgada. Quirguiz e brasileira se enfrentariam na luta principal do UFC 332, marcado para 3 de outubro, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

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Com o cinturão vago, Natália Silva foi escalada para enfrentar a chinesa Wang Cong, sexta atleta mais bem ranqueada no peso-mosca feminino. A lutadora mineira e principal desafiante ao posto de campeã da categoria lidera o ranking, com 14 vitórias seguidas e uma campanha invicta desde a estreia no UFC.

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Considerada por muitos a melhor peso-mosca da história do MMA, Valentina Shevchenko mirava a décima defesa de cinturão bem-sucedida da carreira. Sete delas aconteceram antes da derrota para a mexicana Alexa Grasso, em 2023. No ano seguinte, a veterana de 38 anos conquistou novamente o título, que foi defendido mais duas vezes em seu reinado mais recente.

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Brasileiros em ação no UFC 332

Além de Natália Silva, outros destaques do MMA brasileiro estão confirmados no card numerado 332. No co-evento principal, Deiveson Figueiredo terá pela frente o americano Payton Talbott. O duelo, válido pelo peso-galo (até 61,2 kg), representa uma chance do brasileiro mostrar força e se manter em evidência na divisão.

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Outro representante do país será Johnny Walker, que fará sua estreia entre os pesados (até 120,2 kg) diante do inglês Mick Parkin, no card preliminar. A mudança de categoria aumenta a expectativa em torno da apresentação de Walker, que busca começar essa nova fase da carreira com o pé direito.

Ainda nas preliminares, Rafael dos Anjos retorna ao octógono após dois anos afastado por uma lesão no joelho esquerdo. Seu adversário será o americano Alexander Hernandez, em confronto do peso-leve (até 70,3 kg).

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🥊 Brasileiros em ação no UFC!
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