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Nocaute em 2 minutos marca fim do UFC Paris; veja resultados

O evento aconteceu neste sábado (5), na capital da França

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 08:29
Atualizado há 1 minutos
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Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris
Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris (Foto: Reprodução/X/UFC)

Em mais um evento de destaque, o UFC voltou a Paris para mais um dia de muita ação neste sábado (5). Com apenas uma vitória do Brasil, o evento terminou com o nocaute técnico de Salahdine Parnasse sobre Dan Hooker. Veja como foi abaixo.

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Como foi o UFC Paris

14. Salahdine Parnasse venceu Dan Hooker por nocaute técnico aos 2m35s do 1º round

13. Axel Sola venceu Fares Ziam por nocaute a 1m40s do 1º round

12. Michael Page venceu Nursulton Ruziboev por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

11. Daniil Donchenko venceu Punahele Soriano por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

10. Kurtis Campbell venceu Trevor Peek por finalização aos 3m07s do 3º round

9. Losene Keita venceu Muhammad Naimov por nocaute aos 2m54s do 1º round

8. Felipe Lima venceu Morgan Charriere por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

7. Mario Pinto venceu Ryan Spann por nocaute técnico aos 55s do 2º round

6. Modestas Bukauskas venceu Oumar Sy por nocaute técnico aos 3m57s do 2º round

5. Pavel Andrusca venceu Nathaniel Wood por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

4. Fabia Sintes venceu Michael Aljarouj por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27)

3. Nora Cornolle venceu Klaudia Sygula por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

2. Matthieu Duclos venceu Luis Felipe Dias por nocaute aos 4m35s do 1º round

1. Delphine Benouaich venceu Sofia Montenegro por finalização (mata-leão) aos 4m22s do 2º round

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Veja os resultados completos da pesagem

Card Principal - 16h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Dan Hooker (70,3 Kg) x Salahdine Parnasse (70,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam (70,3 Kg) x Axel Sola (70,3 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Michael Page (83,9 Kg) x Nursulton Ruziboev (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniil Donchenko (77,1 Kg) x Punahele Soriano (77,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kurtis Campbell (66,2 Kg) x Trevor Peek (66,2 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Losene Keita (66,2 Kg) x Muhammad Naimov (65,7 Kg)

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Card Preliminar - 13h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Morgan Charriere (65,7 Kg) x Felipe Lima (66,2 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Mario Pinto (114,3 Kg) x Ryan Spann (115,6 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Oumar Sy (93,4 Kg) x Modestas Bukauskas (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Pavel Andrusca (66,2 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Michael Aljarouj (57,1 Kg) x Fabia Sintes (56,7 Kg)
Peso-galo feminino (até 61,2 Kg): Nora Cornolle (61,6 Kg) x Klaudia Sygula (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Matthieu Duclos (83,9 Kg) x Luis Felipe Dias (83,9 Kg)
Peso-palha feminino (até 52,1 Kg): Delphine Benouaich (52,1 Kg) x Sofia Montenegro (52,1 Kg)

Pôster do UFC Paris, com Dan Hooker e Salahdine Parnasse
Pôster com Dan Hooker e Salahdine Parnasse (Foto: Divulgação/UFC)

🥊 Brasil no UFC
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