Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Análise: Alison dos Santos muda a hierarquia dos 400m com barreiras

Tricampeonato da Diamond League e recorde mundial mostram que o brasileiro saiu de "perseguidor" a referência

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/09/2026 20:00
Favorite o Lance! no Google
O brasileiro Alison dos Santos comemora o título dos 400m com barreiras na final da Diamond League
O brasileiro Alison dos Santos comemora o título dos 400m com barreiras na final da Diamond League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Alison dos Santos não precisava do tricampeonato da Diamond League ou do recorde mundial para provar que havia mudado de patamar, mas os resultados confirmaram uma transformação que vinha sendo construída ao longo da temporada. Em 2026, correr abaixo dos 47 segundos se tornou rotina, e Piu deixou de ser "perseguidor" para ocupar o posto de referência nos 400 metros com barreiras.

➡️Alison dos Santos: da promessa ao topo do atletismo mundial

➡️Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

O domínio do brasileiro pode ser traduzido em números. Ele venceu as seis provas que disputou pela Diamond League na temporada e em cinco delas correu abaixo dos 47 segundos. Mesmo excluindo o recorde mundial de 45s80, Alison teria uma média de 46s77 no circuito, ou seja: não se pode atribuir o resultado em Zurique a uma única prova perfeita do brasileiro.

continua após a publicidade

Resultados de Alison dos Santos nos 400m com barreiras pela Diamond League 2026

EtapaMarcaResultado

Xiamen

46s72

🥇

Estocolmo

47s11

🥇

Oslo

46s89

🥇

Silesia

46s43

🥇

Zurique

45s80

🥇 Recorde mundial

Bruxelas

46s70

🥇Final da temporada

É importante destacar que três dessas vitórias vieram sobre o principal adversário de Alison, Karsten Warholm. Aos poucos, o norueguês viu a lógica se inverter e o brasileiro levar vantagem. Na etapa de Oslo, a diferença de Piu para o rival foi de 51 centésimos de segundo; na Silésia, caiu para apenas nove centésimos. Mas, em Zurique, Alison deu um baile: venceu com 89 centésimos de segundo de vantagem.

Essa diferença passa por uma mudança na estratégia de prova de Piu. Na prova em que estabeleceu o novo recorde mundial, o brasileiro largou forte e assumiu a liderança da prova já na quarta barreira, sustentando o ritmo até a linha de chegada. Na ocasião, o próprio Warholm admitiu a dificuldade de acompanhar o rival.

continua após a publicidade

— Tenho que parabenizá-lo e lhe dar o respeito que ele merece, porque eu mesmo já quebrei a barreira dos 46 segundos, e isso é muito especial. A largada foi bem forte, mas senti ele chegando perto de mim ali pela altura do terceiro ou quarto obstáculo. É algo bem incomum para mim, e não tive a sensação de ter largado devagar - disse, em entrevista ao o Athletics Weekly.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alison dos Santos lidera a prova dos 400m com barreiras na final da Diamond League, em Bruxelas
Alison dos Santos lidera a prova dos 400m com barreiras na final da Diamond League, em Bruxelas (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Mudança no trio dominante

Não é novidade que o trio Karsten Warholm, Rai Benjamin e Alison dos Santos tem dominado a disputa dos 400 metros com barreiras na última década. Os três ocuparam o pódio olímpico nas duas últimas edições, com apenas uma alteração na primeira posição: Warholm levou o ouro em Tóquio, e Benjamin, em Paris. Piu ficou com o bronze nas duas oportunidades.

continua após a publicidade

A temporada de 2026, porém, apresenta um novo cenário. Primeiro, Rai Benjamin abriu mão de competir nos 400 metros com barreiras e se dedicou aos 400 rasos, deixando a disputa acirrada entre Alison e Warholm, mas, desta vez, é o brasileiro quem define o teto da prova.

Um fator que favorece Piu em relação aos rivais é a quebra do recorde aos 26 anos, em seu auge físico — o que pode ser bastante relevante pensando no ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. Atualmente, mesmo fazendo marcas extremamente competitivas, Warholm e Benjamin estão mais distantes de seus recordes pessoais, ambos registrados em 2021.

continua após a publicidade

Comparativo entre melhores marcas pessoas de Alison dos Santos, Karsten Warholm e Rai Benjamin

AlisonWarholmBenjamin

Idade

26

30

29

PB

45s80

45s94

46s17

Ano do PB

2026

2021

2021

Melhor em 2026

45s80

46s52

46s67

O barreirista Alison dos Santos, com a bandeira do Brasil nas costas, durante a final da Diamond League
O barreirista Alison dos Santos, com a bandeira do Brasil nas costas, durante a final da Diamond League (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Nova era dos 400m com barreiras?

Além da mudança no topo, vale olhar também para uma nova geração que vem pedindo passagem na prova. O nigeriano Ezekiel Nathaniel e o brasileiro Matheus Lima, ambos de 23 anos, têm travado um duelo particular. Terceiro colocado do ranking mundial dos 400 metros com barreiras, Nathaniel tem 47s31 como melhor marca da temporada; Matheus ocupa a sexta posição e correu para 47s26 neste ano.

Ainda é cedo para confirmar uma mudança definitiva no cenário da prova ou considerar Alison dos Santos como um favorito absoluto ao ouro olímpico. Mas uma coisa é certa: hoje, a meta é alcançar o brasileiro.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Natália Silva em sessão de fotos do UFC

Lutas

UFC 332 terá brasileira em disputa de cinturão após lesão de campeã

Há 46 minutos
Alison dos Santos após a vitória na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026

Mais Esportes

Alison dos Santos é campeão da Diamond League nos 400m com barreiras

Há 2 horas
Carlos Alcaraz tira foto no espelho abraçado com o irmão mais novo, Jaime

Tênis

US Open: Alcaraz revela sonho pessoal e projeta futura dupla com irmão

Há 4 horas
Pierre Gasly em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Opinião: Gasly vai do inferno ao céu na Itália com pole inédita na F1

Há 4 horas
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Itália: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Há 5 horas
Alison dos Santos foi medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio (Foto: Philip Fong/ AFP)

Mais Esportes

Alison dos Santos busca título após recorde mundial na Diamond League

Há 6 horas
Mais LANCE!
Pôster do UFC Paris, com Dan Hooker e Salahdine Parnasse

Hooker x Parnasse: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Paris

Pierre Gasly comemora pole no GP da Itália pela F1 2026

Pierre Gasly supera Mercedes e conquista primeira pole na F1 em GP da Itália

Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Apenas 1 milésimo elimina Gabriel Bortoleto da classificação da F1 no GP da Itália

Mick Schumacher, o novo piloto da Meyer Shank Racing

Papo com Helio Castroneves: seja bem-vindo, Mick Schumacher, à Meyer Shank Racing!

Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Volta a volta da pole de Gasly no GP da Itália pela F1 2026

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2

Apesar da pole, Rafa Câmara é atingido e abandona sprint da F2

INGLEWOOD, CA - 15 de abril: Stephen Curry (#30), do Golden State Warriors, comemora após o jogo contra o LA Clippers no SoFi Play-In Tournament, em 15 de abril de 2026, no Intuit Dome, em Los Angeles, Califórnia. (Foto: Adam pantozzi/nbae/getty images via afp)

Joelho de Stephen Curry preocupa o Warriors para temporada

Karina, ponteira da Seleção Brasileira e do Sesc Flamengo, posa com o troféu da Copa Sul-Americana

Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-Americano

O técnico Luizomar de Moura, durante o jogo entre Osasco e Fluminense

Técnico do Osasco critica veto da CBV a mulheres trans: 'Não é justo'

Escudos de América-MG e Criciúma

América x Criciúma Futsal: onde assistir ao vivo pelo Brasileirão de Futsal

Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

Com batida de Hamilton e Verstappen, Russell lidera TL 3 na Itália pela F1

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)