Pepê Gonçalves e Ana Sátila conquistam ouro no Pan-Americano Além dos primeiros lugares, os brasileiros Kauã Luiz e Omira Estácia também completaram os pódios de suas provas

Neste sábado (1), Pepê Gonçalves e Ana Sátila foram campeões de suas provas e conquistaram as medalhas de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom, em Kananaskis, no Canadá. Além dos dois, os brasileiros Kauã Luiz e Omira Estácia também garantiram medalhas.

Três ouros, duas pratas e um bronze no Pan

Na primeira final do dia, no caiaque (K1) masculino, Pepê fez uma grande descida, garantindo o lugar mais alto do pódio para o Brasil com o tempo de 92.44s. O resultado foi mais de dois segundos inferior ao do segundo colocado da prova, o canadense Daniel Parry. Na classificação, o brasileiro também apresentou o melhor tempo entre os competidores, com 94.72s.

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Logo em seguida, Ana Sátila e Omira Estácia disputaram a final do caiaque (K1) feminino. Ana, que já havia terminado as classificatórias com o melhor tempo da prova, melhorou a sua descida em mais de três segundos e garantiu a medalha de ouro, com um tempo de 99.74s.

Já Omira tinha feito apenas o oitavo melhor tempo na primeira fase, mas diminuiu o tempo de sua prova em quase 17 segundos, indo para 103.67s na final. O resultado garantiu a medalha de prata da canoísta e confirmou a dobradinha brasileira no pódio.

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Com o fim das provas de caiaque, começaram as finais da canoa (C1) masculina. Kauã Luiz estava fora da zona de pódio durante a fase classificatória, que terminou com o quinto melhor tempo. Contudo, na final, o brasileiro realizou a prova em 98.24s, tempo que seria suficiente para colocá-lo em primeiro lugar na fase anterior. O resultado rendeu uma medalha de prata ao canoísta e só não foi melhor do que a descida do argentino Manuel Tripano, que ficou com o ouro.

Já na final da canoa (C1) feminina, Ana Sátila e Omira Estácia voltaram a brilhar. Ana dominou as duas fases da prova, já que fez o melhor tempo na classificação e confirmou o favoritismo na final. Com o tempo de 99.13s, foi a única competidora a realizar a descida em menos de 100 segundos.

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Omira, que novamente não tinha feito uma classificação tão boa, surpreendeu na final e conquistou a medalha de bronze, finalizando o dia com seis medalhas aos brasileiros. Ela realizou a prova em 109.40s, atrás somente da sua compatriota e da norte-americana Evy Leibfarth.

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