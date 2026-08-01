Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Daniel Nascimento, ex-maratonista olímpico, é localizado em SP

Ex-atleta, que enfrentava problemas de saúde mental após suspensão por doping, estava desaparecido há 44 dias

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
01/08/2026 17:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Daniel Nascimento vence maratona em sua estreia na distância. (Foto de Wagner Carmo/CBAt/Divulgação)
Daniel Nascimento vence maratona em Lima, no Peru, e carimba passaporte para as Olimpíadas de Tóquio (Foto de Wagner Carmo/CBAt/Divulgação)

O ex-maratonista olímpico Daniel Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na Zona Leste de São Paulo neste sábado (1), após 44 dias desaparecido. Ele havia sido visto pela última vez em 19 de junho, quando saiu da casa da família em Paraguaçu Paulista, no interior do estado.

O reencontro encerra semanas de mobilização da família nas redes sociais, com sucessivos apelos por informações. Desde o desaparecimento, parentes realizaram campanhas para tentar localizar o ex-atleta, que havia sido suspenso do atletismo por doping em 2024 e retornou a morar com a família.

continua após a publicidade

Um pedestre reconheceu Daniel na Rua Dr. Ubaldino do Amaral, no bairro Belenzinho, e acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os agentes confirmaram a identidade do atleta, que aparentava estar bem fisicamente. Em seguida, ele foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, no Tatuapé, onde a família foi ao seu encontro.

Suspensão de Daniel Nascimento

Daniel representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e chegou a figurar entre os principais nomes da maratona nacional. Ele também detém o recorde sul-americano da prova.

continua após a publicidade

Em 2024, foi suspenso do atletismo por doping. A partir desse afastamento, retornou a Paraguaçu Paulista para viver com a família, período em que, segundo a mãe, Valdirene de Paula Ferreira, começaram a surgir os problemas de saúde mental.

Daniel Nascimento com o novo recorde sul-americano de maratona estampado no placar da Maratona de Seul. (Arquivo pessoal)
Daniel Nascimento com o recorde sul-americano de maratona estampado no placar da Maratona de Seul (Foto: Arquivo pessoal)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A mãe de Daniel Nascimento havia relatado à imprensa que o filho enfrentava problemas de saúde mental após o afastamento do esporte. Segundo ela, o ex-maratonista permanecia sob seus cuidados e a acompanhava diariamente ao trabalho em uma empresa de beneficiamento de mandioca. "Ele estava comigo, sob os meus cuidados. Eu ia trabalhar e ele ia comigo. Sempre foi um menino bom", disse Valdirene ao g1.

continua após a publicidade

A mãe também descreveu a saudade que o filho demonstrava da rotina esportiva. "Às vezes eu levava ele para correr. Ele fazia uns treinos escondido no meio do canavial. Acho que sentia muita falta da rotina de atleta", contou. Na semana anterior ao reencontro, às vésperas do aniversário de Daniel, em 29 de julho, Valdirene havia exposto publicamente a angústia da família durante mais de um mês sem notícias do filho.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Medina na etapa de Gold Coast da WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

Mais Esportes

Medina planeja pausa em 2027 e põe em risco vaga olímpica, diz jornal

Há 1 hora
Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Fórmula 1

F1: Piloto da Haas, Bearman estabelece prazo para Ferrari

Há 2 horas
Michael PQD Oliveira em uma de suas vitórias no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

UFC: Michael 'PQD' Oliveira estreia com nocaute em Belgrado

Há 3 horas
Jogadores da Polônia comemoram ponto na semifnal da VNL masculina contra a Eslovênia

Vôlei

Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistir

Há 4 horas
O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

Tênis

João Fonseca projeta chegada ao topo do ranking mundial

Há 4 horas
Ana Moser e Mireya Luis discutem na rede durante a semifinal entre Brasil e Cuba nos Jogos de Atlanta 1996

Vôlei

Atlanta 30: Mireya relembra provocações às brasileiras: 'Não é exemplo'

Há 5 horas
Mais LANCE!
Brasileira Stephanie Luciano comemora a vitória por finalização no UFC Belgrado

Stephanie Luciano finaliza no primeiro round no UFC Belgrado

Gabriel Medina e Neymar Jr. riem em conversa no casamento do surfista

Neymar 'culpa' Gabriel Medina por gafe em casamento

Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Dana White ataca fã em coletiva do UFC Belgrado: 'Pergunta de m*'

Jogadores da Polônia comemoram ponto sobre a Eslovênia na semifinal da VNL masculina 2026

VNL masculina 2026: algozes do Brasil estão na final

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

Alejandro Tabilo comemora ponto na vitória sobre Ben Shelton em Washington

Algoz derrota Ben Shelton e vai passar João Fonseca

Carol e Rebecca se cumprimentam em jogo do Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana, no Rio de Janeiro

Carol/Rebecca e o sonho da medalha olímpica: 'O principal'

Seleção feminina de vôlei com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996

Atlanta 30 anos: a briga com Cuba e o bronze do vôlei. 'Xingavam a gente de p*tana'

Stephanie Rondinha e Michael PQD vão lutar neste sábado no UFC Belgrado

Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Belgrado

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Ex-campeões analisam a primeira metade da temporada da F1

Os quatro títulos de Helio Castroneves em Indianapolis estão eternizados no troféu único da Indy 500

Papo com Helio Castroneves: muitos troféus espalhados por aí, mas quero mais!

Ally Batenhorst seca o rosto em partida contra Thâmela e Vic no Elite 16 de vôlei de praia em Copacabana

Novata no vôlei de praia mira LA28 ao lado de campeã mundial: 'Novo mundo'

Durante seu casamento, Gabriel Medina anuncia gravidez de sua esposa (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante casamento, Gabriel Medina anuncia que será pai