Daniel Nascimento, ex-maratonista olímpico, é localizado em SP Ex-atleta, que enfrentava problemas de saúde mental após suspensão por doping, estava desaparecido há 44 dias

O ex-maratonista olímpico Daniel Nascimento, de 28 anos, foi encontrado com vida na Zona Leste de São Paulo neste sábado (1), após 44 dias desaparecido. Ele havia sido visto pela última vez em 19 de junho, quando saiu da casa da família em Paraguaçu Paulista, no interior do estado.

O reencontro encerra semanas de mobilização da família nas redes sociais, com sucessivos apelos por informações. Desde o desaparecimento, parentes realizaram campanhas para tentar localizar o ex-atleta, que havia sido suspenso do atletismo por doping em 2024 e retornou a morar com a família.

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Um pedestre reconheceu Daniel na Rua Dr. Ubaldino do Amaral, no bairro Belenzinho, e acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os agentes confirmaram a identidade do atleta, que aparentava estar bem fisicamente. Em seguida, ele foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, no Tatuapé, onde a família foi ao seu encontro.

Suspensão de Daniel Nascimento

Daniel representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e chegou a figurar entre os principais nomes da maratona nacional. Ele também detém o recorde sul-americano da prova.

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Em 2024, foi suspenso do atletismo por doping. A partir desse afastamento, retornou a Paraguaçu Paulista para viver com a família, período em que, segundo a mãe, Valdirene de Paula Ferreira, começaram a surgir os problemas de saúde mental.

Daniel Nascimento com o recorde sul-americano de maratona estampado no placar da Maratona de Seul (Foto: Arquivo pessoal)

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A mãe de Daniel Nascimento havia relatado à imprensa que o filho enfrentava problemas de saúde mental após o afastamento do esporte. Segundo ela, o ex-maratonista permanecia sob seus cuidados e a acompanhava diariamente ao trabalho em uma empresa de beneficiamento de mandioca. "Ele estava comigo, sob os meus cuidados. Eu ia trabalhar e ele ia comigo. Sempre foi um menino bom", disse Valdirene ao g1.

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A mãe também descreveu a saudade que o filho demonstrava da rotina esportiva. "Às vezes eu levava ele para correr. Ele fazia uns treinos escondido no meio do canavial. Acho que sentia muita falta da rotina de atleta", contou. Na semana anterior ao reencontro, às vésperas do aniversário de Daniel, em 29 de julho, Valdirene havia exposto publicamente a angústia da família durante mais de um mês sem notícias do filho.

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