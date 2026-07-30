Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Combate transmite disputa de cinturão e semifinais do Fight do Milhão

Brasileiro busca título mundial no boxe, enquanto torneio feminino define as finalistas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:00
Favorite o Lance! no Google
Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe
Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe (Foto: Reprodução)

O Combate transmite ao vivo o Jungle Fight 154, que define as finalistas da segunda edição do Fight do Milhão, além da disputa entre o brasileiro Robson Conceição e o norte-americano Raymond Muratalla pelo cinturão mundial dos pesos-leves da Federação Internacional de Boxe (IBF).

A programação começa às 20h, com o Jungle Fight 154, direto do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O evento será exibido no Combate 2 (com sinal disponível no canal Premiere 7 nas operadoras de TV por assinatura) e no sportv2. A transmissão terá narração de Júlio Oliveira e comentários de Dudu Dantas e Juliana Velasquez.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os quatro primeiros confrontos da noite também poderão ser acompanhados gratuitamente pelo canal oficial do Combate no YouTube.

Já na TV Globo, os dois confrontos semifinais do Fight do Milhão serão exibidos na tradicional Faixa Combate, logo após o programa Altas Horas. A transmissão contará com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Pedro Rizzo.

Na primeira semifinal, a paulista Nágila Goku enfrenta a mineira Regiane Martins. Na outra chave, a carioca Yasmin Guimarães mede forças com a paulista Bruna Sattelmayer. As vencedoras avançam para a decisão e seguem na disputa pela premiação de R$ 500 mil.

continua após a publicidade
Divulgação do Jungle Fight 154
Divulgação do Jungle Fight 154 (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Robson Conceição busca segundo título mundial

A partir das 23h, o Combate exibe a luta entre Robson Conceição e Raymond Muratalla, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, Robson tenta conquistar o segundo cinturão mundial da carreira no boxe profissional, agora na categoria dos pesos-leves. Pela frente, terá o invicto Muratalla, atual campeão da IBF, que soma 24 vitórias, sendo 17 por nocaute.

A transmissão será comandada por Dandan Pereira, com comentários de Daniel Fucs e do medalhista olímpico Hebert Conceição, convidado especial da cobertura.

continua após a publicidade

Antes da luta principal, o Combate.com e o canal oficial do Combate no YouTube exibem gratuitamente as duas primeiras lutas do card.

🤑 Aposte na disputa do cinturão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Davi Gabriel vai representar o Brasil no Mundial de Atletismo Sub-20, nos EUA

Mais Esportes

Davi Gabriel é convocado para representar o Brasil no Mundial

Há 22 minutos
Kawhi Leonard no Los Angeles Clippers (Foto: AFP)

NBA

NBA: Caso Kawhi Leonard e Clippers pode se arrastar até 2027

Há 2 horas
Circuito de Hockenheim pode retornar à Fórmula 1 (Foto: Tilke.de)

Fórmula 1

F1: Alemanha usa brecha no Oriente Médio e mira volta em 2027

Há 3 horas
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli, líder da F1, é alvo de processo milionário

Há 4 horas
João Fonseca no desembarque em Montreal (Foto: Divulgação)

Tênis

Saiba quando João Fonseca conhecerá a chave em Montreal

Há 4 horas
Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1

Max Verstappen na NASCAR: equipe revela conversas com Red Bull

Há 5 horas
Mais LANCE!
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

LeBron James 'se paga' nos 76ers em menos de uma semana

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)

Após vice na VNL, Seleção se reapresenta com foco no Sul-Americano

João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

João Fonseca entra no top 20 do ranking de saibro após campanha em 2026

Nicolas Xiviller joga padel de óculos escuros em quadra azul

VÍDEO: ex-tenista é preso após quebrar raquetes em loja nos EUA

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Brasil registra maior audiência da Fórmula 1 no mundo em 2026

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26

Sesc Flamengo e Praia Clube reeditarão semi da Superliga em amistoso

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Bortoleto fecha testes da F1 com melhor tempo na Hungria

Gui Santos, do Warriors, observa partida contra o Suns pelo torneio play-in da NBA (Foto: Kate frese/Nbae via getty images/Afp)

Gui Santos supera LeBron James em salário da NBA 2026/27

Arte com Jon Jones, do UFC, e Lewis Hamilton, da Fórmula 1 lado a lado

Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde'

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull

Torre de transmissão caída na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a etapa Elite do Circuito Mundial de vôlei de praia

Fortes ventos no Rio danificam arena de vôlei de praia em Copacabana

Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026

Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James exalta novo colega no 76ers: 'Jogador excepcional'