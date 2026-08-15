AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 330 com dois cinturões em jogo
No card completo, seis brasileiros entram em ação neste sábado (15)
O Ultimate retorna com o UFC 330, sétimo evento numerado de 2026, neste sábado (15). Nas lutas principais, duas disputas de cinturão: dos meio-médios, com Islam Makhachev e Ian Machado Garry; e dos palhas, com Mackenzie Dern e Gillian Robertson. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Mais um do Brasil! Vicente Luque e Tresean Gore se enfrentam AGORA!
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Confira a análise do card principal do UFC 330
Acompanhe o card
*EM ATUALIZAÇÃO
3. Lucas Fernando venceu Rafael Tobias por nocaute técnico no terceiro round
2. Neil Magny venceu Ramiz Brahimaj por nocaute técnico no segundo round
1. Jeremiah Wells venceu Myktybek Orolbai por finalização no terceiro round
- Faltam 15 minutos para o início do UFC 330
➡️ Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do Brasil
FICHA TÉCNICA
UFC 330
📆 Data: 15 de agosto de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 kg): Islam Makhachev x Ian Machado Garry
Cinturão peso-palha (até 52,1 kg): Mackenzie Dern x Gillian Robertson
Peso-médio (até 83,9 kg): Mansur Abdul-Malik x Dustin Stoltzfus
Peso-leve (até 70,3 kg): Edson Barboza x Esteban Ribovics
Peso-leve (até 70,3 kg): Jalin Turner x Kauê Fernandes
Card Preliminar - 18h
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Joel Alvarez
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 kg): Vicente Luque x Tresean Gore
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rafael Tobias x Lucas Fernando
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Neil Magny x Ramiz Brahimaj
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jeremiah Wells x Myktybek Orolbai
🥊 Aposte nos vencedores do UFC 330
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Makhachev x Garry: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 330Há 5 horas
Lutas
Dana White explica por que Makhachev não é o maior da históriaHá 8 horas
Lutas
Ian Garry promete destronar Makhachev antes do UFC 330Há 10 horas
Lutas
VÍDEO: Pantoja perde a paciência com Van e promete acerto de contas no UFC 331Há 10 horas
Lutas
Desafiante no UFC 330 é irlandês de nascimento e brasileiro de coraçãoHá 11 horas
Lutas
Opinião: disputa no UFC 330 abre caminho para cinturão inédito do BrasilHá 12 horas
Mais LANCE!