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Mundial de ginástica rítmica ao vivo: Brasil busca primeira vaga olímpica

Conjunto brasileiro já realizou a primeira apresentação e espera sua vez na segunda rotação

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 10:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Atletas do conjunto de ginástica rítmica do Brasil fazem gesto de leão no Mundial de Frankfurt
Atletas comemoram apresentação do conjunto de ginástica rítmica no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

Este sábado (15) promete ser de glórias para o Brasil. No Mundial de ginástica rítmica, em Frankfurt, na Alemanha, o conjunto geral brasileiro busca garantir a primeira vaga do país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Para isso, precisa terminar a competição entre os três primeiros colocados.

➡️ Babi Domingos fica em último lugar na final do Mundial de Ginástica Rítmica

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As "Leoas", representadas por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira, estão no Grupo B e já fizeram a primeira apresentação. Elas receberam 28.700 pontos, a segunda melhor nota até então. Agora, o conjunto brasileiro aguarda sua vez na segunda rotação. A nota final é composta pela soma das duas apresentações.

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Acompanhe ao vivo

  • É hora da segunda apresentação do conjunto da África do Sul!
  • Conjunto brasileiro aguarda sua vez na segunda rotação. Na primeira, marcou 28.700 pontos, a segunda melhor nota até então.
Cinco atletas performam na disputa por conjunto misto no Mundial de Frankfurt de ginástica rítmica
Conjunto brasileiro em ação no Mundial de Frankfurt de ginástica rítmica (Foto: MeloGym/CBG)

Conjunto brasileiro disputa vaga olímpica neste sábado (15)

O Brasil compete neste sábado (15) pela final do conjunto geral, apresentando suas séries simples (cinco bolas) e mista (três arcos e duas maças). Assim como no individual geral, três vagas olímpicas estão em disputa.

Essa é a principal chance de classificação direta para o conjunto brasileiro, que tem feito presença constante no pódio das competições internacionais e é o atual vice-campeão mundial.

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No domingo (16), a programação do evento fica reservada para as finais por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto. O Brasil não possui representantes nessas provas, que não valem vaga para Los Angeles 2028.

Babi Domingos chegou à final do individual geral

Única brasileira na final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, Bárbara Domingos teve a oportunidade de conquistar a primeira vaga do Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, nesta sexta-feira (14). A ginasta somou 106.300 pontos e terminou em último lugar em uma disputa de 18 atletas, ficando sem a classificação olímpica antecipada. A competição acontece em Frankfurt, na Alemanha, e qualifica os três países representados no pódio.

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