Mundial de ginástica rítmica ao vivo: Brasil busca primeira vaga olímpica Conjunto brasileiro já realizou a primeira apresentação e espera sua vez na segunda rotação

Este sábado (15) promete ser de glórias para o Brasil. No Mundial de ginástica rítmica, em Frankfurt, na Alemanha, o conjunto geral brasileiro busca garantir a primeira vaga do país nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Para isso, precisa terminar a competição entre os três primeiros colocados.

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As "Leoas", representadas por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Pereira, estão no Grupo B e já fizeram a primeira apresentação. Elas receberam 28.700 pontos, a segunda melhor nota até então. Agora, o conjunto brasileiro aguarda sua vez na segunda rotação. A nota final é composta pela soma das duas apresentações.

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É hora da segunda apresentação do conjunto da África do Sul!

Conjunto brasileiro aguarda sua vez na segunda rotação. Na primeira, marcou 28.700 pontos, a segunda melhor nota até então.

Conjunto brasileiro em ação no Mundial de Frankfurt de ginástica rítmica (Foto: MeloGym/CBG)

Conjunto brasileiro disputa vaga olímpica neste sábado (15)

O Brasil compete neste sábado (15) pela final do conjunto geral, apresentando suas séries simples (cinco bolas) e mista (três arcos e duas maças). Assim como no individual geral, três vagas olímpicas estão em disputa.

Essa é a principal chance de classificação direta para o conjunto brasileiro, que tem feito presença constante no pódio das competições internacionais e é o atual vice-campeão mundial.

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No domingo (16), a programação do evento fica reservada para as finais por aparelhos, tanto no individual quanto no conjunto. O Brasil não possui representantes nessas provas, que não valem vaga para Los Angeles 2028.

Babi Domingos chegou à final do individual geral

Única brasileira na final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, Bárbara Domingos teve a oportunidade de conquistar a primeira vaga do Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles 2028, nesta sexta-feira (14). A ginasta somou 106.300 pontos e terminou em último lugar em uma disputa de 18 atletas, ficando sem a classificação olímpica antecipada. A competição acontece em Frankfurt, na Alemanha, e qualifica os três países representados no pódio.

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